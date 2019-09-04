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Солидно выглядишь: 14 приемов в укладке и макияже, которые состарят вас мгновенно (опасная подводка)

Эти хитрости уже давно не работают, а наоборот — добавляют проблем и лишних лет

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По мнению экспертов, возраста добавляют прямые длинные волосы вперед и подчеркнутые контуром губы

Фото: terra.com / hindesart.com

Мы двумя руками за то, чтобы стареть красиво. Не стыдливо молодиться, пытаясь выглядеть сестрой своему сыну, а принимать и любить свой возраст с его особенностями и несовершенствами. А если эти несовершенства мешают и раздражают — исправлять. Но есть приемы в укладках и макияже, которые просто придуманы врагами, чтобы истребить женскую конкуренцию. Они объективно старят даже самых ухоженных и цветущих женщин — вот настолько они коварны. Редакция SHE.НГС попросила hair-стилистов, визажистов и бровистов Светлану Голощапову и Марию Богачеву рассекретить эти вредные хитрости и предложить взамен более современные приемы. 

Волосы

Для тех, кто хочет выглядеть моложе и свежее, Светлана рекомендует короткие, воздушные стрижки и укладки — а-ля небрежные кудри и волны. Тогда как, по мнению специалиста, просто длинные распущенные волосы вперед не украсят, а, наоборот, состарят.

Легкий беспорядок на голове омолаживает и идет почти всем&nbsp;

Легкий беспорядок на голове омолаживает и идет почти всем 

Гладкий высокий и низкий пучки — тренд для молодых, но придает возраста женщинам постарше

Гладкий высокий и низкий пучки — тренд для молодых, но придает возраста женщинам постарше

«Бытует мнение, что челка убавляет возраст. Аккуратная, стильная и негустая челка — да. Тяжелая, прямая, густая — нет», — объясняет hair-стилист.

Такие варианты челок подойдут для тех, кто хочет немного омолодиться и обновить стрижку к новому сезону

Такие варианты челок подойдут для тех, кто хочет немного омолодиться и обновить стрижку к новому сезону

Черный цвет волос, по мнению эксперта, также смотрится менее выигрышно, чем более естественный, если есть желание выглядеть моложе. 

Длинные темные волосы вперед и густая челка сделают вас женщиной, которой обязательно уступят место в автобусе

Длинные темные волосы вперед и густая челка сделают вас женщиной, которой обязательно уступят место в автобусе

Светлана напоминает, что начесы и большие тяжелые пучки уже давно неактуальны. По их обладательнице сразу можно вычислить, что она носит такую прическу много лет. 

По мнению стилиста Марии Богачевой, также стоит помнить, что неживые прически остались в прошлом.

«Чересчур залаченные, они напоминают каску на голове. Укладка должна быть лёгкой и воздушной. Меняться и трансформироваться в течение дня. То есть жить вместе с вами, а не быть отдельным элементом в образе», — объясняет стилист. При этом объём в укладке может вовсе отсутствовать, либо должен быть деликатным. 

По мнению Марии, профилированные волосы — полный антитренд, который точно добавит возраст. То же самое произойдет, если вы решите оставить жидкие волосы на концах «ради длины».

Сейчас актуален прямой плотный срез — и никаких филированных кончиков

Сейчас актуален прямой плотный срез — и никаких филированных кончиков

«Часто женщины не могут расстаться с длинными волосами. Даже для молодых девушек сейчас актуальна средняя длина — до лопаток или чуть ниже. Если же вы обладательница длинных волос, то тут главная задача — сделать свой ежедневный образ легким, без утяжеления. Например, без объемных локонов, которые лежат один к одному», — рассказывает Мария. Эксперт советует не забывать разбирать накрученные локоны или просто пройтись по ним в конце укладки расчёской с крупным гребнем.

Макияж

Визажист Светлана Голощапова не рекомендует тем, кто хочет выглядеть моложе, делать темные «смоки айс» и яркие матовые губы с четким контуром. 

Помаду лучше выбрать натуральных оттенков&nbsp;

Помаду лучше выбрать натуральных оттенков 

«Карандашом подчеркиваем верхнее веко, а вот нижнее выделять темным не стоит, но можно подвести розовым кайалом. Скульптурирование легкое, никаких темных скул и румян. Румяна для такой цели должны быть полупрозрачные», — объясняет эксперт. 

Визажист Мария Богачева рекомендует заменить стрелки на нюдовые тени с прокрашенным межресничным пространством. 

«Эффект сияющей кожи также актуален и молодит — например, можно базу нанести с эффектом сияния. Матовый тон даёт возраст. Тон с влажным эффектом либо с сатиновым финишем облегчает макияж. Деликатное свечение создаём также хайлайтером, главное — без перебора», — считает Мария. 

Брови

По мнению Светланы, тонкие, темные и четко очерченные брови способны состарить кого угодно. Эти пункты как вместе, так и по отдельности противопоказаны почти всем.

Если зачесать волоски брови вверх, взгляд сразу становится менее тяжелым

Если зачесать волоски брови вверх, взгляд сразу становится менее тяжелым

«Лучше выбрать максимально естественные брови, по желанию зачесанные наверх, они сейчас на пике популярности. Если хотите подкрасить поярче, то это должна быть легкая тень, а лучше дорисовать волоски специальным маркером», — заключает эксперт. 

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    КОММЕНТАРИИ (61)

    4 сен 2019 в 00:22

    Вы меня простите, но есть пару трюков, которые украсят любого человека в принципе:
    - здоровый сон
    - искренняя улыбка
    - чистая одежда и волосы
    - спорт
    - скромность

    Это стоит немного, но это намного дороже того, что упомянуто в статье.

    Худой
    4 сен 2019 в 00:18

    Зачесал брови наверх.
    Ну, совсем же другое дело! )

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 00:33

    Стареем?? и Шер с ним.