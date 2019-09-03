Кто заплатит за ребенка-инвалида, секции и коммуналку? 16 вопросов о пособиях для мам

Рождение ребенка влечет за собой множество трат, так что деньги от государства будут не лишними. Только вот получить их бывает непросто

В рубрике «Спрашивали? Отвечаем!» мы разбираем темы, которые действительно вас волнуют. В прошлом месяце мы получили 271 вопрос о детских пособиях. На часть ответы уже даны. Например, здесь есть инструкция о том, как признать свою семью малоимущей, какие льготы положены многодетным и как отправить в декрет кого-нибудь из родственников. Отдельно разбирали «путинские» пособия, о которых, как оказалось, слышали все, но никто ничего не понимает. Сегодня мы публикуем вторую часть ответов на ваши вопросы: какие выплаты полагаются семье, где один ребенок — инвалид, какие выплаты положены на второго ребенка, если первый умер, если ли в нашем регионе местный маткапитал, когда его получить и на что можно потратить.

Какие выплаты полагаются на первого ребенка в семье?

Первое — это единовременное пособие, на которое мамочки (или папочки — смотря на кого оформить) могут рассчитывать независимо от возраста и трудового стажа. Эта выплата федеральная, но в зависимости от региона проживания сумма варьируется. Минимум за первого ребенка — 17 479 рублей . Если рождается двойня или тройня, выплата положена за каждого ребенка. Вторая обязательная выплата — ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его сумма зависит от зарплаты родителя, минимум — 3277 рублей в месяц. Если доходы семьи низкие (на одного человека приходится меньше чем полтора прожиточных минимума) — рассчитывайте на «путинские» пособия (которые, кстати, с нового года «позврослеют»: их будут давать семьям с детьми от полутора до трех лет). А на второго?

Единовременное пособие при рождении ребенка: минимум — 17 479 рублей . Ежемесячное по уходу за вторым ребенком становится больше — 6554 рубля минимум, может расти в зависимости от зарплаты родителя. В игру также вступает материнский капитал — 453 026 рублей , сумма ежегодно индексируется по решению правительства.

Остаётся и «путинское» пособие для малообеспеченных семей. Минимум — 8291 рубль в месяц, сумма может меняться в зависимости от региона проживания. На второго ребенка выплачивается из средств материнского капитала, так что если вы уже потратили эти деньги — пособия не будет. А если у меня уже третий ребенок и следующие?

Единовременное пособие — от 17 479 рублей, ежемесячное — от 6554 рублей, материнский капитал (если не получили после рождения второго ребенка).

Дополнительного ежемесячного пособия для многодетных семей на федеральном уровне нет, но о них часто заботятся региональные власти. Например, в Ярославской области на третьего и последующих детей платят в размере прожиточного минимума, а в Нижегородской и Новосибирской областях поддержку получают ежемесячно малоимущие семьи с тремя детьми.



Льготы для многодетных семей, как правило, определяют региональные власти. Среди них могут быть не только дополнительные выплаты, но и бесплатные проезд или питание в школе Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Какая сумма у пособия с полутора до трех лет? Какие документы нужны, чтобы его получить?

Сумма пособия равна прожиточному минимуму на ребенка в вашем регионе. Чтобы оформить выплату, вам понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие, что ребенок и заявитель являются гражданами РФ, сведения о доходах и реквизиты банковского счета. В некоторых случаях (например, если отец — военнослужащий) понадобятся дополнительные документы.



Нужны ли справки о доходах бывшего мужа при подаче на пособие от полутора до трех лет? Живем раздельно, в справке о составе семьи указаны только я и дочь

Если верить утвержденному Министерством труда перечню, достаточно справки о своих доходах и свидетельства о разводе. Возьмите также свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт.

Может ли женщина рассчитывать на пособия, если сама больше двух лет не работала, а отец ребенка — иностранец, а проживание планируется за рубежом? На оплату отпуска по беременности и родам не рассчитывайте, а вот пособия по уходу за ребенком до полутора лет положены, если вы, конечно, не планируете менять гражданство.

Собираем справки на оформление статуса малоимущих. Может ли соцслужба запрашивать сумму декретных на моей работе и идет ли эта сумма в расчет? Информацию о декретных за последние три месяца (если получали) вместе с другими справками о доходах вы предоставляете в соцслужбу сами. Декретные выплаты не облагаются налогами, но доходами остаются.



В каждом регионе у многодетных семей свои права и льготы Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Первый ребенок умер, материнский капитал на второго потрачен на ипотеку. Сейчас родился ещё один ребенок, но многодетной матерью я не считаюсь. Будут ли мне «путинские» выплаты с полутора лет на последнего ребенка?

Закон считает родившимся каждого ребёнка, у которого есть свидетельство о рождении. Поскольку на первого ребенка это свидетельство было выдано (иначе бы вы не получили материнский капитал на второго), с точки зрения закона у вас уже третий малыш, и выплата не положена.

Я сижу с ребенком-инвалидом, планирую рожать второго. Какие выплаты мне положены?

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом 10 000 рублей , пенсия ребенка-инвалида ( 13 674 рубля в среднем), ежемесячная выплата 2701 рубль (с учетом стоимости набора социальных услуг). После рождения второго ребенка у вас будут те же права, что и у остальных родителей. Дополнительные выплаты могут быть по решению местных властей. Какие пособия положены матери-одиночке и ребенку с полутора до трех лет? Есть дополнительные выплаты?



На федеральном уровне таких денежных пособий нет — кроме тех выплат, о которых мы уже говорили выше. Вы можете рассчитывать на региональную поддержку или «путинское» пособие.

Положена ли выплата/компенсация для сбора к школе детям из многодетной семьи?

На федеральном уровне — нет. Но указ президента предполагает, что поддерживать многодетных могут региональные власти.

Подготовка к школе для многодетной семьи может влететь в копеечку, но компенсацию от государства на учебники и тетради получат не все Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Почему пособие многодетным на ребенка выплачивают не до 18 лет, а до окончания 11-го класса?

Местные власти сами решают, как поддерживать многодетных. — Например, в Свердловской области есть закон, который признает многодетными семьи с тремя и более детьми, однако в постановлении о его реализации указано, что к заявлению о назначении ежемесячного пособия нужно приложить справку, которая содержит сведения об обучении ребенка старше 16 лет, в качестве документа, подтверждающего соблюдение условий осуществления выплаты. Получается, что по факту получать выплату могут только учащиеся, — приводит пример юрист Марина Иванова.

Как получить региональный материнский капитал? Нужно ли ждать три года?

Федеральный закон позволяет регионам самостоятельно помогать семьям, но не обязывает этого делать, поэтому региональный маткапитал есть не во всех областях, а там, где есть, отличается по сумме. В Новосибирской области он составляет 104 000 рублей , а получить его можно после того, как третьему ребенку исполнится полтора года. Потратить эти деньги можно на улучшение жилищных условий, лечение и образование ребенка. Почему в расчет среднего дохода семьи для назначения пособий берут «грязный» доход, то есть до вычета налогов?

Считается, что вы получаете всю сумму полностью, а потом как законопослушный гражданин несете 13 процентов в налоговую, потому что это ваша обязанность, прописанная в Конституции. В данном случае работодатель выступает налоговым агентом, упрощая вам жизнь. Все эти действия регламентируются законом. Правда ли, что государство компенсирует одну из секций/кружков для ребенка? Какие документы нужны и куда их нести?

Да, но не везде. В нашем регионе программа «Персонифицированное дополнительное образование» не работает.

В некоторых регионах можно получить возможность не платить за дополнительное образование ребенка. Но распространяется это не на все кружки и секции Фото: Сергей Сюрин / 29.RU