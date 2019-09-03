Исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси, а операторы уронили цены

На прошлой неделе НГС опубликовал статью о том, как таксисты отказываются возить новосибирцев. А после — подборку комментариев водителей, в которых они объяснили, почему это происходит. Сегодня НГС публикует колонку новосибирского таксиста Максима Б., который описывает всю подноготную этого бизнеса, рассказывает, как появились нынешние низкие цены на такси, и приводит примеры заработка таксистов по 40, 70 и даже 120 тысяч рублей в месяц. Началось всё с того, что когда ты ездишь на авто — ты понимаешь, что можно на этом немного зарабатывать. Плюс видишь в потоке авто в оклейке такси и на стекле рекламу: «5000 рублей за смену». Лично я начал изучать инфу по форумам, плюс была пара знакомых, которые работают таксистами.

Моё авто — Toyota Caldina, 2 литра, автомат. Итак, что я понял до начала работы в такси:

1) В день можно заработать от 1000 до 5000 рублей. Все зависит от твоей стратегии.

2) Далеко возить не стоит.

3) В часы пик будут ездить с работы — на работу, днем будут ездить по рабочим делам, по ночам бухие.

4) Есть гибкий тариф: в часы пик и в моменты катаклизмов самый выгодный прайс. Днем и по ночам заказов нет.

5) Есть момент, когда придет заказ далеко и надо или обратно ехать пустому, или зависнуть там.

6) На кого работать? Оказывается, надо зарегистрироваться везде, так можно больше работать и не стоять.

7) Все таксисты хотят тратить меньше, поэтому все хотят газ/дизель/дешевое масло/дешевую ходовку.

8) Есть разные группы таксистов, и они выбирают разные стратегии.

Стратегии

Стратегия «Хитрый таксист». Имеет любое авто, кроме богатых, встает где-нибудь в 7 утра, смотрит на погоду, пробки. Ездит, когда есть спрос, иначе ему невыгодно. Запускает программу «Лидера» и «Яндекса», смотрит на спрос. Идеал — это когда есть спрос, но пробок нет. Лучше быть в спальном районе и ехать в центр. Заявки можно выбирать, отказаться от дальних или невыгодных. После 11 спрос падает и таксист едет домой, лежит на диване и ждет спроса — он будет после 17 и до 20. Итого в будни 3–5 поездок с утра и 2–4 вечером. Пробег — 100 км за день.



Стратегия «Очень надо денег». Покупает смену у «Лидера» или «Яндекса» — это значит, что не с каждого заказа берется %, а платится одна сумма на весь день, количество заказов неограниченно и берет все заказы подряд. Цель — не уехать далеко, брать всё. Обычно за день откатывается больше 100 км. За день 2000 рублей минимум сделаешь. Машину жалко, устаешь дико.

Стратегия «Опытный таксист». У него новая дешёвая чистая машина с низкими расходами. Он вежлив, он читает интернет и форумы, знает, какой агрегатор сейчас выгоден. Он постоянно мониторит свои расходы и, опираясь на свой опыт, выжимает максимум из заказов. На форуме НГС есть парень, который взял Datsun on-DO в кредит, поставил газ и зарабатывает. Вот его отчет (за месяц): пробег по заказам — 5770 км, смен — 31 (в среднем по 12 часов), оплаченных поездок — 449, располагаемый доход — 76 082 рубля. Стратегия «Надо побухать». Как протрезвел — выехал. Ковыряется в заказах, берет самый дешман. Часто ездит между часами пик и ночью. Первый заказ — залил бензина, второй — купил сигарет и обед. Как заработал на побухать, ушел бухать. Бывает, зарабатывают на ремонт тачки, на покупки телефона, отдать долг.



Стратегия «Делаешь свои дела». Например, надо съездить получить свой груз в течение дня или съездить в отдаленный район. Включаешь программу с утра, катаешь, например, с 7 до 10. Последний заказ берешь в ту сторону, куда надо. Делаешь дела, берешь заказ в сторону дома. Ну или берешь один заказ из дома в сторону дела и один заказ — обратно. Бензин оправдался.

Стратегия «Есть жирная точка и богатое авто». Например, гостиница «Азимут», стоит новая «Камри». Заказ от гостиницы до вокзала — 1000 рублей, там езды 5 минут. Но у него стратегия такая: за день 1–5 заказов — и он заработал столько же, сколько обычный таксист, который сделал за день 20–40 заказов. То же самое в аэропорту и на вокзале с табличками.

Стратегия «Логотипная тачка от таксопарка». На газу, ремонты, мойки и шины за счет таксопарка. Авто даже зимой не глушится и не стоит. Обычно «Солярис»/«Рио»/«Логан». Заказы идут лучше, так как у них приоритет выше. Задача водителя — максимально медленно везти на заказе, чтобы меньше работать. Может поехать на окраину, его пробег и расход не волнует. Говорят, что делают 10 000 км пробега в месяц. Авто ездит или до сильной аварии в утиль, или до пробега 150–200 тысяч км. Бонус — тачка после такого пробега отдается тебе бесплатно. Обычно ездят с напарником, ездят по 2 суток. Заработок за сутки до 5000 рублей.



Работа по агрегаторам Первым я выбрал «Лидер». Требования к авто самые простые: не битая, не ржавая, год не смотрят, хозяина тоже. Ставишь программу на смартфон, запоминаешь позывной. С каждого заказа «Лидер» забирает свои проценты. Клиенты заказывают через телефон, диспетчеры оформляют заказ и кидают в программу. Плюс всегда диспетчер может позвонить, предложить заказ. Проблема «Лидера» — он первый агрегатор, он раньше всех уронил цены, выкосив все местные конторы и забрав их рынок. Их телефон знает любой, кто ездит на такси, даже угашенный наркоман. Поэтому если таксовать днем, то будет нормальный контингент. Если катать по ночам — то будут и наркоманы, и пьяные. Для клиента если надо уехать сразу и быстро — то «Лидер». Второй — «Яндекс». У него есть партнеры — местные фирмы, которые нанимают водителей за процент от 1 до 30%, обычно это 10%. По авто — возрастной ценз, есть деление на классы. Ставишь программу «Таксометр», через неё идут заказы, раз в неделю фотоосмотр авто. Если не соответствуешь правилам содержания авто — не выпускают на линию, например за грязное авто или захламленный багажник. Вначале не было санкций по отмене заказа и заказ показывался полностью: начало, окончание и сумма. И тут пошёл процесс перебежки таксистов от «Лидера» к «Яндексу», так как стали появляться истории о бешеном заработке.

«Яндекс» стал главным по количеству авто в такси в Новосибирске. «Лидер» начал демпинговать, окончательно ушли клиенты от «Пятнашки», «Грандов», «Максима». Потом «Яндекс» решил бороться с качеством — доплачивать водителям за заказы. Например, заказ стоит 150 рублей для клиента и доплата от «Яндекса» 100 рублей. После этого «Яндекс» убрал конечную точку, ввел коэффициенты за отказ — и акции по доплатам начали исчезать. И начался бой с таксистами: им денег за заказ кажется мало, конечную не знаешь. Клиентов стало очень много, в том числе те, которые за 150 рублей качают права, как будто он заказал за 500 рублей.

Третий — Gett. Работает как «Яндекс» — у них есть партнеры. Актуален был, когда прямо в программе раздавали деньги на поездки. Через полгода эти бонусы кончились, и таксисты перестали возить. Это в том числе избаловало клиентов: приезжает нормальное авто, везет вообще за копейки — и они стали ждать еще большей халявы. С остальными агрегаторами связываться не стал, слишком сложный у них механизм регистрации.



Мой опыт Сначала я учился, ездил по всем заказам. Потом стал оптимизировать поездку, стал ездить по стратегии «По своим делам», так как заработать у меня не было задачи. Все, кто пришел в такси, — они без работы оказались, значит, им больше делать нечего. Они или уйдут, или так и будут еле-еле работать, пока не надоест или не выгонят. Сейчас я работаю в другой сфере. С одной стороны, скучаю по такси, с другой стороны, это самая простая работа — возить пассажиров.

Можно ли заработать в такси? Да, легко. Посмотрите: сейчас «Логанов» вообще нет, а «Солярисы» и «Рио» только новые. То есть у таксопарков бизнес-модель — окупить новое авто из салона за 800 000 рублей, окупить затраты (мойки, осмотры, ремонты), дать заработать водителю, то есть заработок в месяц около 40 000 рублей, зарплата двум водителям 100 000 на двоих.

На личном авто будут те, кто молча работают и зарабатывают. А есть те, кто будет ныть на форумах, хамить клиентам, отказываться от заказов. Есть сумма у таксистов на форуме, ниже которой они не готовы работать, — 500 рублей в час. Значит, за один день 3–4 тысячи рублей. За месяц 90–120 тысяч рублей.

Почему таксисты кидают клиентов

Что такое такси для клиентов? Хочется дешево, не хочется долго ждать подачу, хочется свежее авто и вежливого водителя. Но сейчас к вам приедет любой таксист из выше обозначенных стратегий. Хорошо, когда приедет или «логотипщик», или профессионал. Остальные — тут уже результат непредсказуем.

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