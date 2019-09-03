Мы календарь перевернём: что происходило в Новосибирске в разные годы 3 сентября

3 сентября непроизвольно тянет перевернуть календарь и вспоминать, как «было всё у нас всерьёз» — уже 8 лет 3 сентября в Рунете невозможно скрыться от шлягера Михаила Шуфутинского. Музыку для главного хита шансонье написал ещё в 1993 году Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев, но в 2011 году песня пережила второе рождение — после поста в МДК каждое 3 сентября не обходится без костров рябин. НГС решил вспомнить, что же происходило в Новосибирске в этот день в разные годы. Но сначала — музыкальная разминка!

А вот так лучше не делать — подробности по ссылке .

А тут новосибирцы доказали свою любовь и преданность — здесь все подробности.

На самом деле 3 сентября — немаловажная в истории страны дата. В честь неё даже названа улица в Заельцовском районе Новосибирска, только с песней Михаила Шуфутинского она не имеет ничего общего. Своё название улицы в Новосибирске, Челябинске и Липецке получили в честь 3 сентября 1945 года — дня Победы СССР в советско-японской войне. Улочка в Новосибирске совсем небольшая, в частном секторе, но если открыть её, например, в «Google Картах», то внезапно можно найти там необычных обитателей.