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Мы календарь перевернём: что происходило в Новосибирске в разные годы 3 сентября

Сегодня вновь горят костры рябин — НГС сделал подборку в честь самой сентябрьской песни наших дней

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Предупреждаем: после прочтения этой статьи вы целый день будете напевать про костры рябин

Фото: Михаил Шуфутинский / youtube.com

3 сентября непроизвольно тянет перевернуть календарь и вспоминать, как «было всё у нас всерьёз» — уже 8 лет 3 сентября в Рунете невозможно скрыться от шлягера Михаила Шуфутинского. Музыку для главного хита шансонье написал ещё в 1993 году Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев, но в 2011 году песня пережила второе рождение — после поста в МДК каждое 3 сентября не обходится без костров рябин. НГС решил вспомнить, что же происходило в Новосибирске в этот день в разные годы. Но сначала — музыкальная разминка!

Раз, два, три — переворачиваем календарь

Год назад новосибирцу очень крупно повезло — вспомните как?

Ещё один сибиряк похвастался своими успехами — на это стоит взглянуть.

А вот так лучше не делать — подробности по ссылке.

Новосибирец установил весьма необычный рекорд — помните какой?

Во время прочтения этой новости хочется воскликнуть «Бр-р-р!». Жми сюда!

А тут новосибирцы доказали свою любовь и преданность — здесь все подробности.

На самом деле 3 сентября — немаловажная в истории страны дата. В честь неё даже названа улица в Заельцовском районе Новосибирска, только с песней Михаила Шуфутинского она не имеет ничего общего. Своё название улицы в Новосибирске, Челябинске и Липецке получили в честь 3 сентября 1945 года — дня Победы СССР в советско-японской войне. Улочка в Новосибирске совсем небольшая, в частном секторе, но если открыть её, например, в «Google Картах», то внезапно можно найти там необычных обитателей. 

Такие рыцари стоят на улице 3 сентября в Новосибирске

Такие рыцари стоят на улице 3 сентября в Новосибирске

У Михаила Захаровича 3 сентября был днём прощанья, но у нас с вами до сих пор всё всерьёз! Кстати, Шуфутинскому в Новосибирске не очень везло — однажды на гастролях в президентском люксе на него упал кусок стены. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    ликвидатор
    3 сен 2019 в 08:22

    неубиваемая песня)

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 08:18

    Я запеваю, остальные подхватывают и продолжают. Протяжно и лирично.
    Поехали!
    Всёёё не тооо, всёёё не так,
    Ты мой друг, я твой враааг..

    Babrak
    3 сен 2019 в 08:31

    Читал-читал, так и не понял - кроме Миши что-нибудь происходило 3 сентября в Новосибирске? Где подпись "на правах рекламы"?