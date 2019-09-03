Зима в сентябре: НГС узнал, какой будет погода осенью (показываем на очень холодных гифках)

Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске. В этом году осень оказалась на удивление пунктуальной и нагрянула ровно 1 сентября. Синоптики рассказали о первых заморозках и обильных дождях — и предупредили, что куртки уже можно не прятать. НГС узнал прогноз на месяц и сравнил его с данными на пяти популярных сайтах с прогнозами погоды. Подробности — в материале НГС. В первые дни сентября погода после пары жарких августовских недель новосибирцев неприятно удивит: она окажется неустойчивой, принесёт дожди и первые ночные заморозки. Но синоптики неубедительно успокаивают: всё-таки на дворе уже сентябрь.

«У вас будет преобладать циклонический характер погоды, — рассказала корреспонденту НГС Елена Волосюк, ведущий специалист центра погоды «Фобос». — А значит, будет много облаков и вероятность осадков будет велика. Более того, тот циклон, который сейчас портит погоду на юге Сибири, он начинает закачивать в свой тыл холодные воздушные массы, и предстоящей ночью и

в первой половине недели на территории области при прояснениях возможны понижения температур до 0...–1 градусов.

Но в целом, если обилие облаков, в общем-то, ночи обещают быть достаточно тёплыми, предстоящей ночью +4...+9. Днём не выше +15...+20 градусов».

В середине недели по ночам воздух будет остывать сильнее — до +3...+8, а в ясные ночи снова ниже нуля. Днём те же +14...+19 и +15...+20, не выше, предупреждают синоптики. Ближе к концу этой недели немного потеплеет: пятница, возможно, обойдётся без осадков, а днём даже потеплеет до +21, хотя ночи останутся заметно прохладными. В выходные в город придёт новый циклон с юго-запада, он будет закачивать более тёплые воздушные массы Азии — ночи станут теплее: до +5...+10 градусов, а днём будет на уровне +16...+21.

«Этот температурный режим, он близок к средним многолетним значениям. Ни о какой аномалии тепла или холода говорить не приходится. Я думаю, что первая декада сентября в Новосибирской области, она закончится на достаточно позитивной ноте.

К началу следующей недели дожди в основном начнут прекращаться, будут носить локальный и кратковременный характер. Но тепла не будет.

Угроза ночных заморозков будет достаточно велика, и в дневные часы с учётом сезонности будет плавное понижение температуры до +13...+18 градусов. А вторая декада месяца, судя по всему, начнётся с антициклональной погоды: солнца будет достаточно много. При этом надо понимать, что при ясном небе усилится ночное выхолаживание, поэтому во второй декаде угрозы ночных заморозков станет гораздо больше. А днём солнце, конечно, будет прогревать: +12...+17 градусов — я думаю, это ваша температура», — говорит Елена Волосюк. После этого синоптик прогнозирует возвращение холода и дождей: «Это всё, в общем-то, в рамках климата, потому что сентябрь есть сентябрь». НГС сравнил данные центра «Фобос» с прогнозами на пяти популярных сайтах о погоде, чтобы убедиться, что шорты и майки точно пора прятать.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

«Яндекс.Погода» насчитала жителям Новосибирска в сентябре всего четыре ясных дня — половину месяца горожане, по всей видимости, проведут под зонтиками. Ночные температуры не поднимутся выше +15, и то только в начале следующей недели. А самым тёплым днём окажется 3 сентября — далее «Яндекс» не обещает новосибирцам даже бабьего лета.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Портал WorldWeather дал Новосибирску самый сухой прогноз — небольшой дождь пройдёт только в 20-х числах сентября. Тепло будет только на следующей неделе — составители прогноза увидели повышение дневных температур до +20, но вместе с этим в город придут те самые ночные заморозки — до +2...+3. Средняя температура в сентябре не будет далеко отходить от +15, а ближе к октябрю опустится разве что до +13.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Прогноз погоды от Mail.Ru сведёт с ума в первой декаде сентября: к выходным в Новосибирске резко похолодает до +9 — будет холодно, почти как ночью, но затем вернётся к средним значениям до +15. Всё это время новосибирцев будут поливать сильные дожди. Надо сказать, что после ближайшей недели портал даёт прогноз на основе усреднённых данных по итогам 11-летних наблюдений. Если верить им, с середины месяца погода окажется более стабильной и предсказуемой.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Портал «Ну и погода» прогнозирует очень тёплую, в сравнении с другими прогнозами, неделю — температура воздуха установится на уровне +17, а дожди пройдут разве что в пятницу. К следующим выходным в город, видимо, нагрянет бабье лето — только скромное, с прогревом воздуха всего до +22, а затем, в 20-х числах, будет скорее октябрьская погода: заметно прохладная и неустойчивая, со средними дневными температурами ниже +10 градусов.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС