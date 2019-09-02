«Встретила свою единственную любовь»: 8 стильных мам на линейках — об интригах и моде на форму

Несмотря на то что мы уже выросли и школьные годы далеко позади, 1 сентября все равно остается праздником. Счастливые школьники с дачными гладиолусами дружной толпой идут в школу, а не менее счастливые и гордые мамы их провожают. Корреспондент SHE тоже сходила на линейку и спросила у мам первоклашек, нужна ли их детям школьная форма, и попросила вспомнить свои школьные годы — сибирячки рассказали про первую любовь, дружбу, танцы, тетрадки и про особенную форму, обладательницам которой все завидовали.



Юлия, 38 лет, работает в сфере рекламы и дизайна

Лев, 4 года, Злата, 11 лет

Злата пошла в третий класс Фото: Алёна Золотухина

«Форма нужна, чтобы дети выглядели опрятно. Для дисциплины — это же учебное заведение, а не просто развлечение. Форма придает учёбе значимость. У меня не было школьной формы, но, я думаю, мы ответственнее относились, сейчас детям дай волю, они наденут джинсы, майку, кроссовки и пойдут. В мои школьные годы было интересно, много мероприятий, было очень весело, в поход на три дня ходили всей школой». Наталья, 34 года, работает в сфере красоты

У Натальи трое детей, старший пошел в третий класс Фото: Алёна Золотухина

«Для детей начальных классов школьная форма просто необходима, потому что с утра это упрощает процесс подготовки сборов в школу. А старшеклассникам стоит соблюдать хотя бы цветовой дресс-код, а в чем ходить — оставить на усмотрение детей, но не джинсы, для школы это недопустимо. Я училась в 1-й гимназии, в начальной школе форма была, классическая, с передниками, потом это все убрали, но мы сами старались поддерживать образ гимназиста. Мои школьные годы пронизаны теплотой, я встретила свою первую и единственную любовь в школе, мы вместе со школьной скамьи, уже 18 лет».

Василина, 37 лет, в декрете

Мирон, 2 года

Двое детей Василины пошли в третий и седьмой классы Фото: Алёна Золотухина

«Родители всегда за форму, а детям она не очень нравится. Мои надевали сегодня без удовольствия, не хотят носить, им хочется что-то более удобное. Мы ходили в форме, были фартуки, не задумывались даже о других вариантах, их просто не было. С пятого класса стало более свободно. Самым приятным школьным воспоминанием всегда был день, когда заканчивался учебный год и можно идти на каникулы». Наталья, 46 лет, работает в сфере медицины

Старшая дочь Натальи уже выпустилась из школы, средний сын пошел в 11-й класс, младший в 3-й Фото: Алёна Золотухина

«Форма нужна, это дисциплинирует. Мои дети не любят, младший в третьем классе — у него нет выбора, а в 11-м классе у сына подобие формы. Я училась в советском союзе, у нас был очень узкий выбор. Завидовали, если форму привозили из Прибалтики, еще мы шили сами. Не было свободы, так было нужно». Ольга, 36 лет, работает в сфере образования

Полина, 10 лет

Полина пошла сегодня в третий класс Фото: Алёна Золотухина

«Форма дисциплинирует, и кто сказал, что она не может быть красивой, удобной и модной? Можно иметь несколько комплектов, в определенной цветовой гамме, это помогает ребенку определиться с выбором. У меня форма была только в начальных классах, а потом настал период, когда мы ходили все кто в чем. Выбора не было. Мне нравилось в школе, если не касаться учебы, нравились школьные вечера, я часто была ведущей на праздниках, а на последний звонок меня носили на плече».

Татьяна, 40 лет, работает в сфере образования Маруся, 9 лет

Маруся учится в 10-й гимназии и пошла сегодня в 3-й класс Фото: Алёна Золотухина

«Я считаю, форма нужна, это дисциплинирует, формирует уважительное отношение к школе. Мы носили форму, это было обязательным. В старших классах, конечно, хотелось немного бунтовать, но выбора не было. Я сравнила школьные тетрадки за второй класс, свои и Марусины — одно и то же. Это все миф про изменение программы и увеличение нагрузки». Ирина, 36 лет, домохозяйка

Ирина пришла проводить сына в первый класс Фото: Алёна Золотухина

«В форме школьники выглядят очень красиво. Мой ребенок пошел в первый класс, мы готовились, наряжались несколько раз, сыну очень понравилось. Это такой атрибут, который напоминал ему, что скоро школа, он очень ждал. Мои школьные годы были насыщенными, я старалась рассказывать сыну про них, чтобы ему было интересно. Я до сих пор общаюсь с друзьями со школы, мы остались сплоченными». Татьяна, 33 года, домохозяйка Арина, 3 года

Сын Татьяны пошел сегодня в первый класс Фото: Алёна Золотухина