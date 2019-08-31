Слепили из того, что было: 5 умельцев, которые хламом украшают свои дома

С помощью всего лишь двух рук и разного хлама можно построить и украсить жилой дом

Завалялись дома пустые бутылки или крышки? А может, вы не знаете, куда утилизировать старую кровать? У нас есть команда из пяти рукастых супергероев, которые превратят самые привычные вещи в произведения искусства, транспорт и даже дом! Как у них это получается? Давайте посмотрим.

Забор из пластиковых бутылок

На строительстве заборов Геннадий Иванович не одну бутылку выпил Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Геннадий Иванович из Новосибирска не жалуется, когда соседи и случайные прохожие кидают пустые пластиковые бутылки к его забору на садовом участке. Ведь для него это стройматериал, из которого он возводит ограждение вокруг дома и посадок. Мужчина купил участок двадцать лет назад, и за это время успел стать амбассадором минеральной воды «Карачинская». Ведь именно в бутылках из-под неё он увидел будущее дачной ограды.



Друзья Геннадия Ивановича даже не раздумывают, что ему подарить на следующий день рождения

Началась глобальная стройка банально. Воды на приобретённом ещё при Ельцине участке не было больше 12 лет, её приходилось покупать. Но тару, заботясь об экологии, Геннадий Иванович (кстати, фамилию герой не раскрыл, даже когда мы сказали, что привезём ему тысячу пустых бутылок) не выбрасывал. Потом посмотрел на всё это богатство, на покосившийся забор и решил: из пластика выйдут отличные стены!



Для заборостроения не каждая бутылка подойдёт! Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Стройка идёт в текущем режиме. Сегодня в заборе высотой в 1 метр с небольшим и длиной 50 метров 2 000 бутылок. И ограда растёт с каждым днём. Это ещё не всё! Смотрите, чем занимается мужчина, когда у него заканчивается пластик, и во что можно превратить входные двери и тракторные шины.

Пробочное искусство

Дизайн Анатолия Комлева скорее рекламирует собаку, чем отпугивает хулиганов Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Кстати, у Геннадия Ивановича получилась бы отличная коллаборация с уральскими садоводами. В Свердловской области буквально в нескольких километрах друг от друга живут два пенсионера — Анатолий Комлев и Владимир Серебряков. Они не знакомы, но занимаются одним и тем же: украшают забор и двери дачных участков пробками от бутылок. И не просто бездумно приколачивают их, а составляют целые картины.



Много времени и пробок? Делай стрит-арт в деревне Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Анатолий Степанович трудится над оформлением дачи 15 лет. За время необычного творчества составил десятки узоров. Только на первые ушло семь тысяч пробок, дальше считать перестал. Нетронутой осталась только одна стена. На остальных — огромный петух, собака, церковь, поезд, озеро с утками. Вдохновлялся мужчина у соседки, которая показала ему рисунки для вышивки.



Владимир Серебряков украшал свою обитель целых три года Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Точно так же, через рисунки, к пробочному украшательству приобщился и Владимир Серебряков. Он увидел изображения в журнале у дочери и сначала практиковался на листе фанеры, а потом перешёл на домовладение. В мире высокого наивного искусства он всего три года, но уже успел облагородить цветными картинами забор, где появились цветы, восточная принцесса и лебеди. Ещё больше о необычном стрит-арте пенсионеров знают на E1.RU.

Снегоход из кровати

Снегоход из кровати — не поспишь, зато покатаешься Фото: avito.ru

Что делать, если у тебя есть сварочный аппарат, старая кровать с панцирной сеткой и две пары рук, растущих из нужного места? В Омске, к примеру, из такого набора может получиться целый снегоход. Именно его вместе с братом собрал уволенный из местного департамента транспорта главный специалист.



Иван Исраилян вручную собрал гусеничную ленту, сварил опорную лыжу, изготовил две лыжи из пластиковой трубы и закрепил их на железное основание. Пол снегохода сделал из досок, закрепил сиденье и двигатель от мотоцикла Иж «Планета-3» мощностью 18 л. с.



Получившееся транспортное средство развивает скорость до 40 км/ч и может буксировать двух охотников на лыжах. Братья не раз испытывали его: ездили на охоту и зимнюю рыбалку, катали детей. Но, когда снегоход начал простаивать, решили продать.

Что ещё удалось собрать братьям из не самых обычных устройств, читайте на NGS55.RU.

Бутылочные замки Новосибирска

Стеклянный дом стал достопримечательностью Колывани Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители Новосибирска то и дело устраивают паломничества в областной посёлок Колывань. Они едут к стеклянному подворью в стиле Гауди, которое построил Геннадий Савельев, чтобы посмотреть и сфотографироваться. Пока были силы да молодость, Геннадий на пару с братом испытывал на прочность свою печень. В результате накопил 500 бутылок. После смерти родственника мужчина решил увековечить его память, а заодно найти применение таре. Идею подсказали стены Кремля. Спустя несколько месяцев на приусадебном участке Геннадия появился во всех смыслах блестящий забор.



Забор умелец решил сделать похожим на кремлёвскую стену Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

На этом бы Геннадию и остановиться, да местные так заинтересовались его работой, что пришлось пуститься во все тяжкие. Он начал собирать бутылки везде, где бы ни появился. Сегодня его владения украшают 12 500 экземпляров стеклянной тары разной конфигурации — от классических «чебурашек» до высокохудожественных работ в виде скрипки или Эйфелевой башни. Одними он оформляет стены жилого дома, а из других делает пристрои, парники, туалет. В общем, если вы верите в реинкарнацию, то, кажется, Антонио Гауди сменил Испанию на Колывань.



По оформлению дома Геннадия Савельева можно изучать историю бутылок Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Кстати, одними бутылками Геннадий не ограничивается. Он нашёл применение даже автомобильным колпакам, которые валяются на обочине. Что он делает из них и как заразил жену хендмейдом, знают в NGS.RU.

Всё подряд в сказочном цветнике

Если увидите такой двор, знайте: вы в Тюмени Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Всё ещё думаете, что украшения из автомобильных покрышек — это дикий моветон и тлен? Приезжайте на улицу Карла Маркса в Тюмени. В одном из домов здесь живёт Нина Слюзова, которая превратила двор в сибирские сады Семирамиды.



Наглядный пример того, как пригодилось наследие Олимпиады-2014 Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Первые покрышки женщина попросила в шиномонтажке. Когда там узнали, зачем они ей нужны, прикатили во двор стратегический запас. Происходящее заинтересовало соседей, и теперь они всем двором делают из обычного тюменского закутка благородный цветник. На клумбах кроме покрышек и цветочных композиций появились кованые вороны, свинья и сказочная птица. Все украшения надежно закреплены цепями — унести не получится. А вот игрушки, которые для оформления приносят дети, закрепить не удается, и многие этим пользуются. По ночам кто-то нет-нет да и возьмёт себе одну на память.



Если детям не понравятся подаренные игрушки, ребята смогут украсить ими двор Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Почему пенсионерка взялась за нелёгкий труд городского благоустройства и где хранит дворовые украшения зимой, читайте на 72.RU.



Какие из этих поделок и изобретений кажутся вам самыми крутыми?