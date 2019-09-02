Ты не поймешь! 12 слов из школьного сленга, которые сломают мозг

С новым годом, школота! Пока школьники готовятся вгрызаться в гранит науки, мы готовимся понимать детей. Что, если они забудут родной язык и начнут говорить только на подростковом наречии? Мы сами едва разобрались в современном молодёжном жаргоне, но пара молодых дипломатов помогла расставить все точки над эщкере. Пройдите этот тест на свой страх и риск, если хотите хоть немного понимать птичий язык молодёжи.

