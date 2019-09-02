Ты не поймешь! 12 слов из школьного сленга, которые сломают мозг

Список литературы на лето учителя составляют не просто так. Но это не точно
Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов
С новым годом, школота! Пока школьники готовятся вгрызаться в гранит науки, мы готовимся понимать детей. Что, если они забудут родной язык и начнут говорить только на подростковом наречии? Мы сами едва разобрались в современном молодёжном жаргоне, но пара молодых дипломатов помогла расставить все точки над эщкере. Пройдите этот тест на свой страх и риск, если хотите хоть немного понимать птичий язык молодёжи.
Ваш ребёнок бегает по комнате и кричит «эщкере»! Что бы это значило?
Ваша 12-летняя дочь говорит, что у её подруги появился сасный краш. Что делать?
Вы узнали, что ваш ребёнок кэмпит. Какая реакция будет наиболее правильной?
Слово «винишко» в переводе с подросткового на человеческий — это
С «винишком» разобрались. Кто такая тамблер-гёрл?
Как называют человека, который копирует чужой стиль в одежде?
Кто такие сникерхеды?
Во дворе все говорят, что ваш ребёнок опять палит кондей. Стоит ли его за это ругать?
Одноклассник вашего ребёнка хоть и не ботающий овощ, но челлендж затащил. Как это по-русски?
Оказалось, что если не шаришь, то стопроц возьмёшь паль на свопе. Переведёте?
Ваш ребёнок жалуется, что теряет фейм в соцсетях. Как ему помочь?
У Миши случился бугурт, теперь его бомбит и он постоянно агрится
Кстати, каждый понедельник мы подкидываем вам нескучные ситуации из жизни, на которые есть единственно верный ответ. Раньше мы разбирались, как не стать героем плохой кредитной истории, что делать, если щекотливая ситуация застала вас в магазине, и пробовали одолеть задачи, с которыми в начальной школе справляются одной левой, а ещё находили ответы на популярные вопросы из родительских чатов.