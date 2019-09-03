На прививку становись: все, что нужно знать о вакцинации детей

Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь у педиатра
Фото: Тимур Шарипкулов / Ufa1.RU
С наступлением школьной поры самое время задуматься, как защитить организм ребенка от болезней. Особенно это касается родителей первоклашек: они попадают в необычную для них среду, испытывают стресс и эмоциональные нагрузки. Все это ослабляет иммунитет, риск подхватить инфекцию возрастает во много раз. Поддержать организм вашего чада помогут прививки. В полемику об их нужности/ненужности вступать не будем. О том, как подготовиться к прививке и на что лучше всего обратить внимание, рассказала врач-педиатр Людмила Чернова. Календарь прививок — в подарок.
Зачем моему ребенку прививка?
Вакцинация — практика мировая, в России и Великобритании — 12 обязательных по закону прививок, в США — 16, а в Италии за отказ от вакцинации можно даже получить штраф до 7500 евро. Прививка — это введение в организм человека вакцины с целью выработки специальных антител, препятствующих в последующем заражению. Проще говоря, это «проигрыш» сценария заболевания, но с минимальными рисками заболеть. О последнем должен позаботиться терапевт или педиатр.
Если поднялась температура — все равно делать?
Это самое важное, о чем стоит позаботиться перед вакцинацией. Убедитесь, что ребенок здоров: нет температуры, насморка, кашля или других симптомов хвори. Даже обостренные хронические заболевания являются противопоказанием к вакцинации.
— Обязательно перед прививкой покажитесь педиатру. Он проведет осмотр или назначит анализы, чтобы убедиться, что организм готов к нагрузке, — комментирует врач-педиатр.
В любом случае недуг будет означать то, что иммунитет сейчас не в лучшем состоянии и бороться с дополнительной угрозой не готов. Лучше всего дать ему восстановиться и хотя бы месяц после болезней не прививаться.
Можно прививаться сразу после отдыха на море?
В период подготовки к прививкам необходимо вести здоровый образ жизни. Любые вредные факторы, которые приносят организму стресс, нужно исключить: например введение нового прикорма малышам. Не стоить вводить вакцину и после дальних путешествий.
— Организм не сразу привыкает к незнакомому климату и условиям жизни, на обратную перестройку также понадобится время, — уточняет Людмила.
Правило касается и экзотической пищи: если вы запланировали вакцинацию, оставьте идею полакомиться незнакомыми блюдами на потом.
Вакцин однотипных много. Можно брать любую?
Еще одно важное правило. Сегодня на фармацевтическом рынке десятки аналогичных вакцин. Любую ли можно выбрать? Нет. Препараты отличаются не только страной и фирмой изготовителями, но и составом. Медики советуют проконсультироваться со специалистом и выяснить, какая именно вакцина подойдет именно вашему ребенку: вызовет меньше побочных эффектов и наиболее легко перенесется организмом. К некоторым аналогам могут быть даже противопоказания, так что стоит внимательно отнестись к этому пункту.
Надо ли к прививке как-то особо готовиться?
— Как правило, врач за 3–5 дней до прививки назначает десенсибилизирующие препараты, например знакомый всем «Супрастин». Он снижает способность организма реагировать на аллергены. А значит, и риск побочных эффектов от прививки ниже. Его рекомендуют принимать и после прививки, 3–5 дней, — говорит Людмила Чернова.
К тому же нежелательно после похода в клинику бывать в общественных местах или переохлаждаться. Например, не стоит ходить в бассейн или большие магазины.
Можно делать прививку в любое удобное для меня время?
Прививки необходимо делать по календарю. Если у вашего ребенка есть особые показания, например хронические заболевания или аллергия, календарь прививок для него будет другим, его составит участковый педиатр.
По данным Роспотребнадзора, к 6–7 годам ребенок уже должен получить вакцины от этих заболеваний:
- туберкулёз — 1 прививка;
- пневмококковая инфекция — 3 прививки;
- гемофильная инфекция тип b — 3 прививки;
- гепатит В — 3 прививки;
- грипп — ежегодно;
- полиомиелит — 5 прививок;
- коклюш, дифтерия, столбняк — 4 прививки;
- корь, эпидемический паротит, краснуха — 1 прививка.