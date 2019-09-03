На прививку становись: все, что нужно знать о вакцинации детей

С наступлением школьной поры самое время задуматься, как защитить организм ребенка от болезней. Особенно это касается родителей первоклашек: они попадают в необычную для них среду, испытывают стресс и эмоциональные нагрузки. Все это ослабляет иммунитет, риск подхватить инфекцию возрастает во много раз. Поддержать организм вашего чада помогут прививки. В полемику об их нужности/ненужности вступать не будем. О том, как подготовиться к прививке и на что лучше всего обратить внимание, рассказала врач-педиатр Людмила Чернова. Календарь прививок — в подарок.

Зачем моему ребенку прививка?



Вакцинация — практика мировая, в России и Великобритании — 12 обязательных по закону прививок, в США — 16, а в Италии за отказ от вакцинации можно даже получить штраф до 7500 евро. Прививка — это введение в организм человека вакцины с целью выработки специальных антител, препятствующих в последующем заражению. Проще говоря, это «проигрыш» сценария заболевания, но с минимальными рисками заболеть. О последнем должен позаботиться терапевт или педиатр.



Если поднялась температура — все равно делать?



Это самое важное, о чем стоит позаботиться перед вакцинацией. Убедитесь, что ребенок здоров: нет температуры, насморка, кашля или других симптомов хвори. Даже обостренные хронические заболевания являются противопоказанием к вакцинации.



— Обязательно перед прививкой покажитесь педиатру. Он проведет осмотр или назначит анализы, чтобы убедиться, что организм готов к нагрузке, — комментирует врач-педиатр.



В любом случае недуг будет означать то, что иммунитет сейчас не в лучшем состоянии и бороться с дополнительной угрозой не готов. Лучше всего дать ему восстановиться и хотя бы месяц после болезней не прививаться.

