До мурашек: 22 лучших кадра, которые доказывают, что это лето в городе было особенно крутым

Котики тоже не хотят осень
Фото: Ольга Бурлакова
Лето неумолимо приближается к концу и сегодня его последний день. Предлагаем не унывать, а вспомнить, каким оно было интересным, ярким и насыщенным (иногда дождливым). Как минимум - у вас еще один вечер, чтобы выполнить хотя бы один пункт из списка запланированного на июнь, июль и август. А пока вы выбираете, что именно сделать - предлагаем посмотреть на лучшие кадры снятые фотографами НГС и фотографами города - а ведь лето было таким прекрасным, что хочется ему крикнуть: «Стой, не уходи!»
Отличная погода началась уже в мае - новосибирцы поспешили на дачи и атаковали берега Оби. Как вам такой вид отдыха? Нам кажется, получилось очень уютно, будто в американском фильме.
В начале июня мы наблюдали необычный закат - соцсети в тот день были переполнены фотографиями оранжево-розового неба с подписями в стиле - «Мы ждем апокалипсис или ядерный взрыв».
К слову о шикарных закатах:
Говорят, если закат красный, то на следующий день точно будет жарко. И ведь верно, периодически мы и сами не знали, куда прятаться от жары и духоты.
Пёсикам всегда хорошо, хоть в жару, хоть в снег. Все на секунду захотели побыть собакой и занырнуть в Обь и вынырнуть абсолютно счастливым?
День города - один из любимых общегородских праздников лета. День России мы празднуем не так масштабно, почему-то. В этом году на день города было тепло, а вечером, на закате атмосфера стала несколько романтичной.
Даже в таком:
А тем временем, пролетая на Новосибирском, пассажиры смогли увидеть салют в честь 126-летия города.
В целом, вид на город сверху прекрасен в любое время года. Но летом, может, чуточку красивее, особенно ночью.
А еще, ночью оживала улица Ленина и превращалась в одно сплошное веселье.
А днем понедельника все лениво настраивались на рабочие будни.
Были дожди, сильные, почти, как в тропиках. Продавцы зонтов и дождевиков явно увеличили себе прибыль.
Но зато, как хорошо прогуляться после дождя.
В День семьи, любви и верности новосибирцы ходили с добрыми плакатами и обнимались.
На любовь всегда должно оставаться время.
И на заплыв на единороге тоже:
А еще можно было искупаться в отравленном озере (единорог обязателен).
Лето было на удивление жарким.
Пенные вечеринки были очень даже к месту:
В августе мы наблюдали звездопад. Наш фотограф запечатлел падающие звёзды.
А еще мы выбрались на кладбище и сделали подборку жутких кладбищенских историй (здесь вы должны услышать воронье карканье).
Правда же лето выдалось отличным? Этот котик немного грустит, что оно закончилось. Можно погрустить вместе, немного.