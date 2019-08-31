До мурашек: 22 лучших кадра, которые доказывают, что это лето в городе было особенно крутым

Лето неумолимо приближается к концу и сегодня его последний день. Предлагаем не унывать, а вспомнить, каким оно было интересным, ярким и насыщенным (иногда дождливым). Как минимум - у вас еще один вечер, чтобы выполнить хотя бы один пункт из списка запланированного на июнь, июль и август. А пока вы выбираете, что именно сделать - предлагаем посмотреть на лучшие кадры снятые фотографами НГС и фотографами города - а ведь лето было таким прекрасным, что хочется ему крикнуть: «Стой, не уходи!»

Отличная погода началась уже в мае - новосибирцы поспешили на дачи и атаковали берега Оби. Как вам такой вид отдыха? Нам кажется, получилось очень уютно, будто в американском фильме.

Пейзажи на берегу Оби вдохновляют на уютные и красивые кадры Фото: Вадим Махоров

В начале июня мы наблюдали необычный закат - соцсети в тот день были переполнены фотографиями оранжево-розового неба с подписями в стиле - «Мы ждем апокалипсис или ядерный взрыв».

Этим летом в Новосибирске была невероятно красивые закаты Фото: Фото предоставил читатель НГС

К слову о шикарных закатах:

Каждый второй новосибирец ловил кадры уходящего солнца Фото: Ильнар Салахиев

Говорят, если закат красный, то на следующий день точно будет жарко. И ведь верно, периодически мы и сами не знали, куда прятаться от жары и духоты.

Почему нет? Если бассейн и река далеко, а на улице невыносимо жарко Фото: Ольга Бурлакова

Пёсикам всегда хорошо, хоть в жару, хоть в снег. Все на секунду захотели побыть собакой и занырнуть в Обь и вынырнуть абсолютно счастливым?

Будни Юки (так зовут собаку на фото) порой интереснее наших с вами Фото: Ильнар Салахиев

День города - один из любимых общегородских праздников лета. День России мы празднуем не так масштабно, почему-то. В этом году на день города было тепло, а вечером, на закате атмосфера стала несколько романтичной.

Ходить за ручку - это мило, в любом возрасте. Фото: Ольга Бурлакова

Даже в таком:

Наши фотографы стараются ловить милейшие кадры Фото: Ольга Бурлакова

А тем временем, пролетая на Новосибирском, пассажиры смогли увидеть салют в честь 126-летия города.

Такое редко увидишь - на борту летели счастливчики Фото: Вадим Махоров

В целом, вид на город сверху прекрасен в любое время года. Но летом, может, чуточку красивее, особенно ночью.

Летние ночи в городе были так восхитительны, что не хочется с ними прощаться Фото: Слава Степанов

А еще, ночью оживала улица Ленина и превращалась в одно сплошное веселье.

Празднику быть, повод не особо нужен.

А днем понедельника все лениво настраивались на рабочие будни.

Читать на свежем воздухе - одно удовольствие Фото: Ольга Бурлакова

Были дожди, сильные, почти, как в тропиках. Продавцы зонтов и дождевиков явно увеличили себе прибыль.

Шлёпать по лужам всегда веселее Фото: Александр Ощепков

Но зато, как хорошо прогуляться после дождя.

Вот так выглядит наш город после дождя Фото: Вадим Махоров

В День семьи, любви и верности новосибирцы ходили с добрыми плакатами и обнимались.

Молодёжный крёстный ход в честь праздника Фото: Густаво Зырянов

На любовь всегда должно оставаться время.

Фото: Ольга Бурлакова

И на заплыв на единороге тоже:

Тема надувных единорогов и розовых фламинго продолжает оставаться популярной Фото: Мария Тищенко

А еще можно было искупаться в отравленном озере (единорог обязателен).

После купания в голубой воде сибиряк чуть не попал в больницу Фото: Алексей Черенков

Лето было на удивление жарким.

Пляж под мостов все равно остается самым популярным для горожан Фото: Ольга Бурлакова

Пенные вечеринки были очень даже к месту:

Пенное шоу на фестивале «Электронный берег» Фото: Александр Ощепков

В августе мы наблюдали звездопад. Наш фотограф запечатлел падающие звёзды.

Звёздное небо во время метеорного потока Персеиды Фото: Александр Ощепков

А еще мы выбрались на кладбище и сделали подборку жутких кладбищенских историй (здесь вы должны услышать воронье карканье).

Вылазка случилась как раз в пору гроз и ливней Фото: Ольга Бурлакова

Правда же лето выдалось отличным? Этот котик немного грустит, что оно закончилось. Можно погрустить вместе, немного.