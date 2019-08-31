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До мурашек: 22 лучших кадра, которые доказывают, что это лето в городе было особенно крутым

Не надо грустить, что оно уходит - давайте лучше вспомним, какими были эти три месяца тепла

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Котики тоже не хотят осень

Фото: Ольга Бурлакова

Лето неумолимо приближается к концу и сегодня его последний день. Предлагаем не унывать, а вспомнить, каким оно было интересным, ярким и насыщенным (иногда дождливым). Как минимум - у вас еще один вечер, чтобы выполнить хотя бы один пункт из списка запланированного на июнь, июль и август. А пока вы выбираете, что именно сделать - предлагаем посмотреть на лучшие кадры снятые фотографами НГС и фотографами города - а ведь лето было таким прекрасным, что хочется ему крикнуть: «Стой, не уходи!»

Отличная погода началась уже в мае - новосибирцы поспешили на дачи и атаковали берега Оби. Как вам такой вид отдыха? Нам кажется, получилось очень уютно, будто в американском фильме.

Пейзажи на берегу Оби вдохновляют на уютные и красивые кадры

Пейзажи на берегу Оби вдохновляют на уютные и красивые кадры

В начале июня мы наблюдали необычный закат - соцсети в тот день были переполнены фотографиями оранжево-розового неба с подписями в стиле - «Мы ждем апокалипсис или ядерный взрыв». 

Этим летом в Новосибирске была невероятно красивые закаты

Этим летом в Новосибирске была невероятно красивые закаты

К слову о шикарных закатах:

Каждый второй новосибирец ловил кадры уходящего солнца

Каждый второй новосибирец ловил кадры уходящего солнца

Говорят, если закат красный, то на следующий день точно будет жарко. И ведь верно, периодически мы и сами не знали, куда прятаться от жары и духоты. 

Почему нет? Если бассейн и река далеко, а на улице невыносимо жарко&nbsp;

Почему нет? Если бассейн и река далеко, а на улице невыносимо жарко 

Пёсикам всегда хорошо, хоть в жару, хоть в снег. Все на секунду захотели побыть собакой и занырнуть в Обь и вынырнуть абсолютно счастливым? 

Будни Юки (так зовут собаку на фото) порой интереснее наших с вами

Будни Юки (так зовут собаку на фото) порой интереснее наших с вами

День города - один из любимых общегородских праздников лета. День России мы празднуем не так масштабно, почему-то. В этом году на день города было тепло, а вечером, на закате атмосфера стала несколько романтичной. 

Ходить за ручку - это мило, в любом возрасте.&nbsp;

Ходить за ручку - это мило, в любом возрасте. 

Даже в таком: 

Наши фотографы стараются ловить милейшие кадры&nbsp;

Наши фотографы стараются ловить милейшие кадры 

А тем временем, пролетая на Новосибирском, пассажиры смогли увидеть салют в честь 126-летия города.

Такое редко увидишь - на борту летели счастливчики&nbsp;

Такое редко увидишь - на борту летели счастливчики 

В целом, вид на город сверху прекрасен в любое время года. Но летом, может, чуточку красивее, особенно ночью.

Летние ночи в городе были так восхитительны, что не хочется с ними прощаться

Летние ночи в городе были так восхитительны, что не хочется с ними прощаться

А еще, ночью оживала улица Ленина и превращалась в одно сплошное веселье.

Празднику быть, повод не особо нужен.&nbsp;

Празднику быть, повод не особо нужен. 

А днем понедельника все лениво настраивались на рабочие будни. 

Читать на свежем воздухе - одно удовольствие&nbsp;

Читать на свежем воздухе - одно удовольствие 

Были дожди, сильные, почти, как в тропиках. Продавцы зонтов и дождевиков явно увеличили себе прибыль.

Шлёпать по лужам всегда веселее

Шлёпать по лужам всегда веселее

Но зато, как хорошо прогуляться после дождя. 

Вот так выглядит наш город после дождя

Вот так выглядит наш город после дождя

В День семьи, любви и верности новосибирцы ходили с добрыми плакатами и обнимались. 

Молодёжный крёстный ход в честь праздника

Молодёжный крёстный ход в честь праздника

На любовь всегда должно оставаться время.

И на заплыв на единороге тоже:

Тема надувных единорогов и розовых фламинго продолжает оставаться популярной

Тема надувных единорогов и розовых фламинго продолжает оставаться популярной

А еще можно было искупаться в отравленном озере (единорог обязателен).

<a href="https://news.ngs.ru/more/66162151/" target="_blank" class="_">После купания в голубой воде сибиряк чуть не попал в больницу</a>

После купания в голубой воде сибиряк чуть не попал в больницу

Лето было на удивление жарким. 

Пляж под мостов все равно остается самым популярным для горожан

Пляж под мостов все равно остается самым популярным для горожан

Пенные вечеринки были очень даже к месту:

Пенное шоу на фестивале «Электронный берег»

Пенное шоу на фестивале «Электронный берег»

В августе мы наблюдали звездопад. Наш фотограф запечатлел падающие звёзды.

Звёздное небо во время метеорного потока Персеиды

Звёздное небо во время метеорного потока Персеиды

А еще мы выбрались на кладбище и сделали подборку жутких кладбищенских историй (здесь вы должны услышать воронье карканье).

Вылазка случилась как раз в пору гроз и ливней

Вылазка случилась как раз в пору гроз и ливней

Правда же лето выдалось отличным? Этот котик немного грустит, что оно закончилось.  Можно погрустить вместе, немного.

Но в целом - это не повод, чтобы унывать.

Но в целом - это не повод, чтобы унывать.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Алекс
    31 авг 2019 в 19:34

    Хорошие фото! Всем добра и теплой осени!

    Qwerty
    31 авг 2019 в 19:34

    Мне лето запомнилось таким - адское пекло в первой половине лета и дымок с радиацией во второй половине.

    ехидна нск
    31 авг 2019 в 19:34

    Тепло - это когда и ночью +22+25 С, чтобы можно было ходить в легкой однослойной одежде. Таких дней было всего 10-15 в этом году