Что нас ждёт в сентябре: ДТП — без ГИБДД, армия — без отсрочки, пенсии — с прибавкой

Тех, кого не брали в армию по закону, возьмут в армию по желанию

В сентябре школьники и студенты возвращаются за парты, а депутаты Госдумы — в свои мягкие кресла, чтобы придумать новые, актуальные и важные изменения для страны. А пока вступает в силу то, что избранники насочиняли и приняли в прошлом законотворческом сезоне. Среди важных изменений месяца — переход к цифровому оформлению ДТП (спойлер: пока ничего не понятно), отмена отсрочки (по желанию призывника) и сокрушительный удар по перекупщикам билетов (будем надеяться). «Сельская» добавка к пенсии

Осень начинается с приятных новостей для тех, кому на работу уже не надо: Пенсионный фонд подготовил очередную индексацию пенсий для бывших работников сельского хозяйства. Прибавку ожидают те, кто проработал на сельхозпредприятиях тридцать лет и более — к ежемесячной пенсии им приплюсуют 1333 рубля .



Работающим пенсионерам тоже светит надбавка, правда, сумма плавающая, зависит от страховых взносов работодателя. Инвалиды I и II групп получат 1333,55 рубля надбавки, а инвалиды III группы — 666,78 рубля .

ДТП без ГИБДД Изменения наступают и в жизни автомобилистов: с сентября у бумажного бланка извещений о ДТП появляется альтернатива — страховщики переходят на электронный документооборот с помощью портала госуслуг. Оформлять европротокол о ДТП водители смогут в электронном виде самостоятельно, присутствие сотрудников ГИБДД при этом не потребуется.

На словах изменения звучат красиво и актуально, но без проблем не обошлось и тут: во-первых, изменения требуют поправок в правила страхования, которые устанавливает Банк России, а эта задача ещё только поставлена в работу. Во-вторых, специального приложения для оформления ДТП нет, как это делать через «Госуслуги» — пока неясно.

Крах «билетной мафии»



Продавать билеты на концерты и спектакли будут только аккредитованные кассы Фото: Григорий Сотников / 74.RU

Вступают в силу новые правила покупки и возврата билетов в музеи и филармонии: теперь всё строго, как в железнодорожных кассах. Во-первых, продавать билеты на развлекательные мероприятия могут только аккредитованные организации и с наценкой не более 10%.



Во-вторых, усложняются правила возврата: если принесете билет в кассу за десять дней и больше — получите всю сумму, если за пять дней — только половину. Решите отказаться от концерта или спектакля за три дня — не рассчитывайте вернуть больше трети от стоимости билета. Получить все деньги и в любой срок можно только в трех случаях: ЧП или болезни зрителя, или если организатор отменил мероприятие.

Сельский нотариус

Прогресс добрался и до российской глубинки — в частности, деревень и сёл, где о нотариусах, может быть, слышали, но среди жителей таких никогда не видели. С 1-го числа нотариальные услуги может оказывать глава местной администрации или другое уполномоченное лицо.

Закон даёт сельскому нотариусу все права, исключая сделки с недвижимостью и составление завещаний. А обращаться к нему можно только по прописке — так что заключить соглашение или подтвердить бумагу у приезжих из мегаполисов не получится. Отказ от отсрочки

Российским призывникам, для которых действует отсрочка или освобождение от призыва, Минобороны объявило аттракцион неслыханной щедрости: если молодые люди передумают и захотят служить в армии, они могут прийти в военкомат и заявить о своем желании. Раньше возможности отказаться от отсрочки не было. Ближайший призыв, напомним, начинается 1 октября.



К слову, это не единственные изменения в жизни военнослужащих: с сентября у рядовых и сержантов повышается зарплата. Точных цифр не называет никто, однако газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда» раньше писала, что надбавка будет существенной. В следующем месяце рядовым и сержантам, служащим по контракту, повысят компенсации за наем жилья.

Дроны в законе

Не забудьте рассказать Росавиации о том, что вы купили коптер Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU