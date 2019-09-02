Группа разбора: виновен ли бегущий пешеход в аварии на переходе

Наезд произошёл на переходе, хотя не все с этим согласны

Эта авария случилась в августе вблизи жилого микрорайона Самары, но её сюжет типичен для любого города: пешеход рванул через переход, не глядя по сторонам, а молодой водитель Toyota Camry растерялся и налетел на него полным ходом. Пожилой мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Кто виноват больше?

Изначально полиция заявила, что пешеход шёл в неположенном месте. Но даже при плохом качестве видео можно разобрать знаки пешеходного перехода — создаётся впечатление, что человек всё же шёл в его границах. Возможно, ошибочное впечатление сложилось у сотрудников ГИБДД из-за того, что пострадавшего отбросило от места наезда на десяток метров.

Видео: Samara.dtp.official, instagram.com

Пешеход шёл по дороге быстро и, судя по всему, не глядя по сторонам. Это является нарушением пункта 4.5 ПДД, который требует даже на переходах перед выходом на проезжую часть оценить расстояние до автомобилей и их скорость, а также убедиться в безопасности перехода.

Переход хорошо просматривается, хотя «зебра» стёрта Фото: сервис Google.Maps

Однако не всё так просто. От водителя требуется соблюдение пункта 10.1 ПДД даже в ситуациях, когда пешеход в корне неправ, например выскочил на проезжую часть в неположенном месте и внезапно. Если авария закончилась тяжелым вредом здоровью или гибелью пешехода, возбуждается уголовное дело по статье 264 УК РФ и обычно назначается автотехническая экспертиза. Она изучает вопрос, имел ли водитель техническую возможность избежать наезда, проще говоря, достаточно ли быстро и интенсивно он тормозил. При этом учитывается время реакции водителя и срабатывания тормозных механизмов, тормозной путь автомобиля и прочие факторы. Если пешеход действительно буквально упал на капот машины, водителя могут оправдать. Но если возможность затормозить всё же была, а водитель ею не воспользовался, — его с большой вероятностью признают виновным в нарушении пункта 10.1 ПДД.



Значимым фактором является момент обнаружения опасности — секунда, когда пешеход появился на проезжей части в поле зрения водителя. Если водитель мог увидеть человека, но отвлёкся или не предпринял ничего (с учётом времени реакции), его, скорее всего, признают виновным. Оправдания из серии «смотрел на магнитолу» в данном случае не работают: водитель обязан полностью контролировать обстановку или снижать скорость: пункт 10.1 ПДД говорит и об этом.



Вид с расстояния: деревья частично ограничивают обзорность, но сам переход и его окрестности не закрыты Фото: сервис Google.Maps

В конкретной ситуации пешеход дошёл уже до середины проезжей части и, вполне вероятно, был хорошо различим издалека, поскольку видимость перехода и подступов к нему не загромождена. Оправдания водителя, что дело происходило в ночное время и видимость была ограничена светом фар, также вряд ли убедят следствие: всё тот же пункт 10.1 ПДД требует изначально выбирать безопасную скорость, в том числе с учётом освещённости. В любом случае вопрос возможности избежать это ДТП исследуют эксперты.

В целом судебная практика по таким делам не на стороне водителей, для которых нарушения пешехода не являются сколь-нибудь значимым оправданием, если возможность избежать ДТП всё же была. Кроме того, даже в случае доказанной невиновности водителя он обязан компенсировать весь ущерб пострадавшему пешеходу или пассажиру — это предусматривает статья 1079 ГК РФ.



В большей степени в этом ДТП виноват...