«На меня косились и отстранялись»: история молодого учителя, который живёт с искусственной рукой

Прохожие не сразу поймут, что 23-летний новосибирец Даниил Бердников носит протез вместо левой руки: специалисты хорошо поработали над анатомическим сходством. Сибиряк уже давно не пытается спрятать искусственную кисть от посторонних глаз и даже носит на ней браслет, хотя так было не всегда. ДТП с трамваем изменило жизнь Даниила, и он не сразу смог смириться с тем, что отличается от сверстников, — к тому же дети порой дразнили и обзывали парня. Сейчас он сам работает в школе и считает, что современные дети уже привыкли к людям с инвалидностью. Корреспондент НГС встретилась с Даниилом Бердниковым и записала его историю.



Даниил Бердников, кажется, во всём добивается успеха — он закончил педагогический колледж и поступил в институт истории Новосибирского педуниверситета; организовывал праздники, работал вожатым, стал специалистом по работе с молодёжью, а в свои 23 года уже стал учителем начальных классов. В его аккаунтах в социальных сетях — счастливые фотографии с любимой девушкой Елизаветой и смешные подписи к снимкам. Трудно представить, что Даниил прошёл через драму — в детстве он попал в серьёзную аварию.



Никакие технологии бы не помогли спасти настоящую руку, признаёт новосибирец Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Я из города Бийска, Алтайский край — там, собственно, всё и произошло. Но ничего такого героического и особенного, просто несчастный случай — попал под трамвай поздно вечером. Трамвай просто ехал без включённых фар, грубо говоря, и соответственно я его каким-то чудом не заметил. Был вечер, было темно — я маленький был, детали уже не помню. На тот момент мне было 10 лет.

Как это произошло? Шёл я до дома, как это бывает — гуляешь с друзьями, собственно, загулялся. На тот момент телефона у меня сотового не было, шёл до дома <…>, нужно было пройти через рельсы трамвайные. И соответственно, как я уже сказал ранее, когда переходил — трамвай сбил меня. Скорее всего, как я предполагаю, я был в сознании до того момента, как попал в больницу, — там наркоз, и всё. Очнулся уже в больнице по окончании всех процедур. Я был сам виноват на самом деле. Как говорится, что было — то было, но уже ничего не исправить. Руку никак было не спасти. Её, грубо говоря, оторвало.



На тот период времени особо не помню, скорее всего, я не осознавал [что случилось]. Просто был какой-то шок, возможно», — рассказывает НГС Даниил Бердников.



В этом году он начал встречаться с Елизаветой — её никогда не смущало, что у молодого человека протез вместо руки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мальчик получил и черепно-мозговую травму, но последствия не были катастрофичными, отмечает он. Вскоре его выписали из больницы, и семья начала думать о протезировании. Первую искусственную руку Даниил получил через год после происшествия — по его словам, протез получился не слишком удачным и сильно жал. По всей видимости, тогда мальчик поторопился и толком не говорил врачам, что новая «рука» для него неудобна, ведь он очень хотел получить хотя бы такую кисть.



В подростковом возрасте он замыкался в себе из-за того, что потерял руку, но со временем привык Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В 2008 году семья Даниила переехала в Новосибирск — здесь на протезном предприятии ему сделали второй протез. Он был более удобным, хотя идеально тоже не подходил. Однако в подростковые годы сибиряка больше волновал не физический комфорт, а скорее эмоциональный — он начал ощущать, что отличается от ровесников в школе.

«На тот период времени понятие инвалидности в обществе слабо было развито. Как бы грубо ни звучало, они (дети. — Прим. ред.) бывают жестокими, и в такую атмосферу я и попал в школе. Я был не похож на всех остальных.

Сначала [меня] встретили с удивлением, мол, ничего себе, как так, спрашивали. Потом это выливалось в какие-то издевательства, цитирую: «Безрукий, пират» и так далее. Такие вещи были и на тот период времени. Я задумывался о том, что всё плохо, я не такой как все, в себе замыкался — в подростковом возрасте были мысли эти, долго меня не покидали. После школы уже стал меньше об этом думать.



В будущем Даниил хотел бы стильный протез — может быть, чёрного цвета Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас если в школьную среду ребёнок попадёт — я не думаю, что над ним будут так издеваться, потому что общество более привыкает к этому, Новосибирск расцветает в этом направлении», — считает Бердников.

Третий — бионический — протез он получил совсем недавно — в декабре 2018 года, его сделала российская компания «Моторика», которая разрабатывает функциональные протезы рук с 2014 года. Стоимость протеза Даниила — 380 тысяч рублей, но сам сибиряк получил его бесплатно от государства.

«Согласно законодательству Российской Федерации все граждане с инвалидностью имеют право получить техническое средство реабилитации бесплатно, за счёт государства. Люди, столкнувшиеся с необходимостью приобретения протеза, часто не знают, что его можно получить бесплатно», — рассказывают в компании «Моторика».



Новосибирец работает учителем начальных классов и, бывает, сталкивается с удивлённой реакцией детей. Им он старается рассказывать о протезе с юмором Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Для получения протеза нужно обратиться сначала к изготовителю — он проведёт медико-техническую комиссию и выдаст заключение о нужном типе протеза. Дальше пациент идёт в поликлинику, где получает направление на медико-социальную экспертизу. Специалисты должны установить инвалидность и разработать индивидуальную программу реабилитации, в которую включат необходимый тип протеза. Этот документ нужно предоставить протезной компании. По данным «Моторики», срок изготовления протеза, как правило, от 2 до 4 недель.

«По статистике только 20 человек решаются поставить протез — из 100% нуждающихся, а 80 не считают это нужным. И на самом деле это вредно для них, в первую очередь для их здоровья, потому что идёт дисбаланс тела», — объясняют в протезной компании.



Сейчас у него есть небольшие трудности с протезом — мягкие стаканы удерживать непросто, а более твёрдые вещи (как на фото) можно держать легко Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По словам Даниила Бердникова, носить протез достаточно просто — нужно использовать мышцы культи. Один датчик отвечает за то, чтобы кисть раскрывалась, другой датчик — за то, чтобы сжималась. Третий протез оказался для него практически идеален; единственное, что смущает учителя, — это то, что он не может удерживать мягкие предметы. С жёсткими вещами проблем нет, а вот, к примеру, с бумажными стаканами почти не справиться — и кофе разливается. Поэтому в будущем новосибирцу и компании-изготовителю придётся ещё поработать над улучшением протеза.



Хотя издевательства и оскорбления остались далеко позади, Даниил иногда встречается со странной реакцией общества. К примеру, был случай, когда таксист отказался везти его, увидев протез.



По мнению Даниила Бердникова, общество всё больше привыкает к людям с инвалидностью и им становится проще общаться Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Какое-то смущение и неудобство бывает периодически. [Мне самому] неудобно бывает перед людьми, потому что [встретив меня, они попали] в какую-то неловкую ситуацию.

В детском лагере чаще спрашивали, чем в школе, — когда танцуешь вожатские танцы [протез заметен]. Дети замечают, когда близко подойдут. Неадекватной реакции не было, было просто странное, смешное детское удивление, и всё. Иногда, конечно, косились и порой отстранялись, но со временем привыкали. Реакция разная бывает у детей», — рассказывает собеседник НГС.

Как рассказывает девушка Даниила Елизавета Гормолысова, её уж точно никогда не смущала инвалидность молодого человека.

«Ни у Данила, ни у других людей. Я никогда не считала, что если у человека есть подобная [особенность], что она решает вообще, какой он человек. Для меня это никогда не было чем-то отвратительным и странным, это нормально и проблем у меня с этим нет», — поясняет она свою позицию.



По словам самого Даниила, хотя сейчас он уже давно привык к искусственной руке, есть «банальные вещи», по которым он до сих пор скучает. По игре в футбол, которым всерьёз увлекался в детстве. Или, как признаётся учитель, иногда хочется взять вещь двумя руками и «просто почувствовать её тепло».



Видео Ольги Бурлаковой