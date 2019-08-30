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Заявка на «Высшую лигу»: на бывшей земле Минобороны в лесу решили построить спорткомплекс за 700 млн

Застройщик обещает сохранить все деревья, но для строительства ему придется разобраться с кладбищем

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В центре нового проекта — ледовый комплекс с фитнес-центром

Фото: «СибирьСпортСити»

Помимо нового ЛДС на левом берегу, ремонта старого ЛДС и «Центра хоккейного мастерства» в старом здании кинотеатра «Космос», к 2022 году в Новосибирске может появиться ещё один ледово-спортивный комплекс. 30 августа проект «Высшая лига», который предложила компания «СибирьСпортСити», чиновники обсудили в мэрии. Подробности амбициозного проекта на 18 га в лесу выяснила корреспондент НГС.

На грядущий молодёжный чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году должен пройти в Новосибирске, кажется, нацелены все амбиции муниципалитета. 

Хотя до вчерашнего дня, когда пресс-центр мэрии анонсировал совещание по проекту нового ледово-спортивного комплекса «Высшая лига», о нём ничего слышно не было, мэр Локоть заметил, что в мэрии «готовились к нему давно».

По расчётам, на арене смогут одновременно заниматься больше 300 спортсменов, примерно столько же зрителей смогут разместиться на трибунах

По расчётам, на арене смогут одновременно заниматься больше 300 спортсменов, примерно столько же зрителей смогут разместиться на трибунах

Концепцию для компании «СибирьСпортСити» разработали в ATTA Group (авторы жилых комплексов «Огни Сибири» и «Статус» и нескольких бизнес-центров, в том числе «Мост» и «Ланта-центр»), развитием проекта занимается ГК «ЁЛКА девелопмент». Реализовать проект рассчитывают за три года и в 2022 году уже достроить, а окупить за следующие 9 лет.

Реализацию разделили на три этапа. За первый планируют построить собственно ледовый комплекс «Высшая лига» площадью 7,9 тысяч кв. м с ареной в 1,5 тысяч кв. м и трибунами на 240–280 человек и оздоровительный центр с бассейнами и детской аквазоной — всего 24 дорожки по 25 м. Возле здания предусмотрено несколько открытых парковок примерно на 300 машин и стоянка для автобусов.

В гостинице будет 80 номеров и ресторан с террасой

В гостинице будет 80 номеров и ресторан с террасой

Во втором этапе запланировали трёхзвёздочную гостиницу с рестораном площадью 4,2 тысячи кв. м на 80 номеров, в которых одновременно могут разместить 160 человек. Как пояснил корреспонденту НГС председатель совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент» Кирилл Ивантеев, рассчитана она в первую очередь для размещения иногородних хоккеистов.

— Это сделано исключительно ради удобства, — подчеркнул он. — У нас тренировочная база, будут приезжать команды, чтобы они и родители могли разместиться <…> и никуда не ездить.

Всего в бассейне спорткомплекса будет 24 дорожки по 25 м

Всего в бассейне спорткомплекса будет 24 дорожки по 25 м

В завершение проекта обещают благоустроить территорию: построить открытые спортивные площадки (в концепции обозначены баскетбольная площадка, пара волейбольных, площадки для бадминтона и полноценный футбольный стадион), беговые и прогулочные дорожки, зона воркаута, детская игровая площадка. Общий объём инвестиций в проект составит почти 700 млн рублей.

Территория, которую потенциальный застройщик компания «СибирьСпортСити» присмотрела под проект, — это 18 га между Дачным шоссе и жилой зоной с 2-этажными домами и частным сектором улиц Сеченова и Яна Райниса. По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, раньше участок принадлежал Минобороны, городу его передали только 2 года назад.

На огромной детской площадке тоже немало спортивных конструкций

На огромной детской площадке тоже немало спортивных конструкций

Хотя справочник 2ГИС ещё отмечает на карте постройки бывшего военного городка, фактически участок уже пустой. 

— Перед началом проектирования мы выполнили топографическую съёмку. Все капитальные объекты запроектированы на площадках ранее существовавших военных объектов, чтобы сохранить существующий лес, потому что большинству деревьев лет больше, чем городу Новосибирску, — пообещал исполнительный директор «СибирьСпортСити» Олег Килин. — В основном это хвойный лес, он практически полностью сохраняется.

Один из самых интересных объектов в проекте — это скалодром, но как раз его строительство пока под вопросом

Один из самых интересных объектов в проекте — это скалодром, но как раз его строительство пока под вопросом

К нему ведут две дороги: один проезд — с 1-го Мочищенского шоссе, другой — с Дачного шоссе. Вопрос логистики мэр на совещании озвучил несколько раз: во-первых, потому что ситуация с трафиком здесь действительно напряжённая и легче вряд ли станет, во-вторых, потому что опасается, что строительная техника может пойти через частный сектор, а это недопустимо.

Несколько раз он подчеркнул и требование не допустить там строительство жилья — наверное, небезосновательно. Генеральный партнёр проекта, московская компания «Тушино-2018», которой владеет директор «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников, — это в первую очередь застройщик жилых проектов. Стадион для московского «Спартака», например, она построила в рамках огромного жилого комплекса «Город на реке Тушино – 2018», в котором спорту на 160 га отведено 10%.

Практически все деревья останутся на месте, заверил застройщик

Практически все деревья останутся на месте, заверил застройщик

Алексей Кондратьев заверил, что участок планируют перезонировать — отнести к территориям Р-4: спортивные объекты и гостиницу построить здесь будет можно, жильё — нельзя. Решить до начала строительства придётся и вопрос соседства с Заельцовским кладбищем: хотя юридически санитарно-защитная зона у него не установлена, по нормам она есть и занимает около 90% участка.

Глава администрации Центрального округа Сергей Канунников отметил, что, хотя из городского бюджета инвесторы софинансирования не просят, вклад города будет огромный — в виде дорогостоящей земли с вековыми соснами и чуть более молодыми елями, берёзами и тополями. По данным публичной кадастровой карты, только кадастровая стоимость участка оценивается дороже 1 млрд рублей.

— Я не услышал, будут ли работать со школами, какие-то школы должны быть, на мой взгляд, — заметил Канунников.

К территории ведут две дороги, одна из них — прямо от развилки 1-го Мочищенского шоссе

К территории ведут две дороги, одна из них — прямо от развилки 1-го Мочищенского шоссе

Юрий Посаженников заверил, что этот вопрос обязательно проработают. Сейчас компания ведёт переговоры с «Хоккейной академией Фетисова»: по словам инвестора, она готова открыть филиал в Новосибирске.

— Я буквально позавчера встречался с Фетисовым (Вячеслав Фетисов — советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. — Прим. ред.), он планировал приехать, но у них там пленарные заседания начинаются. Тот проект [«Хоккейная академия Фетисова»] состоялся, и он задумался о том, чтобы его повторить. И вот удачное совпадение, город Новосибирск, — рассказал Посаженников. — Главный вопрос — это люди, тренеры, методики. Собственно говоря, мы сейчас начинаем эту историю обсуждать. Надеюсь, что всё получится.

От военного городка остались только отдельные бетонные плиты и часть забора

От военного городка остались только отдельные бетонные плиты и часть забора

Вообще, чиновники на совещании пытались выжать из инвестиционного проекта максимум: увидев в презентации проекта бассейны, начали шутить о перспективах проведения чемпионата мира по плаванью, на кадре со скалодромом заметили, что это тоже олимпийский вид спорта (хотя само строительство профессионального скалодрома пока под вопросом, заметил в разговоре с корреспондентом НГС Кирилл Ивантеев), а покрытие беговых дорожек попросили сделать по стандартам.

— У нас беда просто с дорожками, легкоатлетам негде тренироваться, поэтому если бы вы вдруг включили туда легкоатлетические дорожки, мы были бы счастливы, — пояснила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

«СибирьСпортСити»

Впрочем, пока мэр не подпишет постановление о выделении земельного участка, вопрос решённым считать нельзя: властям ещё предстоит решить юридические тонкости так, чтобы территорию обслуживал не город, но горожанам она была доступна бесплатно. Разумеется, не считая заведомо платных услуг.

При этом Анатолий Локоть, хотя и отметил недостаток в городе спортивных комплексов, направленных конкретно на хоккей, намекнул Юрию Посаженникову на потенциальную конкуренцию: ледовую арену на улице Зорге, 82/3 и «Центр хоккейного мастерства», который ещё в процессе строительства.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    30 авг 2019 в 19:43

    Самое главное делать канадскую площадку. Остальное не важно.

    Лилья
    30 авг 2019 в 19:43

    Тоску на меня наводит мысль о этом комплексе который будет для богатых и построен он будет на костях

    30 авг 2019 в 19:40

    Деревья они сохранят,а останки предков своих - нет. Это ненормально. Лучше вообще мэрии ничего не делать