Заявка на «Высшую лигу»: на бывшей земле Минобороны в лесу решили построить спорткомплекс за 700 млн

Помимо нового ЛДС на левом берегу, ремонта старого ЛДС и «Центра хоккейного мастерства» в старом здании кинотеатра «Космос», к 2022 году в Новосибирске может появиться ещё один ледово-спортивный комплекс. 30 августа проект «Высшая лига», который предложила компания «СибирьСпортСити», чиновники обсудили в мэрии. Подробности амбициозного проекта на 18 га в лесу выяснила корреспондент НГС.

На грядущий молодёжный чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году должен пройти в Новосибирске, кажется, нацелены все амбиции муниципалитета.



Хотя до вчерашнего дня, когда пресс-центр мэрии анонсировал совещание по проекту нового ледово-спортивного комплекса «Высшая лига», о нём ничего слышно не было, мэр Локоть заметил, что в мэрии «готовились к нему давно».



По расчётам, на арене смогут одновременно заниматься больше 300 спортсменов, примерно столько же зрителей смогут разместиться на трибунах Фото: «СибирьСпортСити»

Концепцию для компании «СибирьСпортСити» разработали в ATTA Group (авторы жилых комплексов «Огни Сибири» и «Статус» и нескольких бизнес-центров, в том числе «Мост» и «Ланта-центр»), развитием проекта занимается ГК «ЁЛКА девелопмент». Реализовать проект рассчитывают за три года и в 2022 году уже достроить, а окупить за следующие 9 лет.

Реализацию разделили на три этапа. За первый планируют построить собственно ледовый комплекс «Высшая лига» площадью 7,9 тысяч кв. м с ареной в 1,5 тысяч кв. м и трибунами на 240–280 человек и оздоровительный центр с бассейнами и детской аквазоной — всего 24 дорожки по 25 м. Возле здания предусмотрено несколько открытых парковок примерно на 300 машин и стоянка для автобусов.



В гостинице будет 80 номеров и ресторан с террасой Фото: «СибирьСпортСити»

Во втором этапе запланировали трёхзвёздочную гостиницу с рестораном площадью 4,2 тысячи кв. м на 80 номеров, в которых одновременно могут разместить 160 человек. Как пояснил корреспонденту НГС председатель совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент» Кирилл Ивантеев, рассчитана она в первую очередь для размещения иногородних хоккеистов.



— Это сделано исключительно ради удобства, — подчеркнул он. — У нас тренировочная база, будут приезжать команды, чтобы они и родители могли разместиться <…> и никуда не ездить.



Всего в бассейне спорткомплекса будет 24 дорожки по 25 м Фото: «СибирьСпортСити»

В завершение проекта обещают благоустроить территорию: построить открытые спортивные площадки (в концепции обозначены баскетбольная площадка, пара волейбольных, площадки для бадминтона и полноценный футбольный стадион), беговые и прогулочные дорожки, зона воркаута, детская игровая площадка. Общий объём инвестиций в проект составит почти 700 млн рублей.

Территория, которую потенциальный застройщик компания «СибирьСпортСити» присмотрела под проект, — это 18 га между Дачным шоссе и жилой зоной с 2-этажными домами и частным сектором улиц Сеченова и Яна Райниса. По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, раньше участок принадлежал Минобороны, городу его передали только 2 года назад.



На огромной детской площадке тоже немало спортивных конструкций Фото: «СибирьСпортСити»

Хотя справочник 2ГИС ещё отмечает на карте постройки бывшего военного городка, фактически участок уже пустой.

— Перед началом проектирования мы выполнили топографическую съёмку. Все капитальные объекты запроектированы на площадках ранее существовавших военных объектов, чтобы сохранить существующий лес, потому что большинству деревьев лет больше, чем городу Новосибирску, — пообещал исполнительный директор «СибирьСпортСити» Олег Килин. — В основном это хвойный лес, он практически полностью сохраняется.

Один из самых интересных объектов в проекте — это скалодром, но как раз его строительство пока под вопросом Фото: «СибирьСпортСити»

К нему ведут две дороги: один проезд — с 1-го Мочищенского шоссе, другой — с Дачного шоссе. Вопрос логистики мэр на совещании озвучил несколько раз: во-первых, потому что ситуация с трафиком здесь действительно напряжённая и легче вряд ли станет, во-вторых, потому что опасается, что строительная техника может пойти через частный сектор, а это недопустимо.

Несколько раз он подчеркнул и требование не допустить там строительство жилья — наверное, небезосновательно. Генеральный партнёр проекта, московская компания «Тушино-2018», которой владеет директор «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников, — это в первую очередь застройщик жилых проектов. Стадион для московского «Спартака», например, она построила в рамках огромного жилого комплекса «Город на реке Тушино – 2018», в котором спорту на 160 га отведено 10%.



Практически все деревья останутся на месте, заверил застройщик Фото: Густаво Зырянов / НГС

Алексей Кондратьев заверил, что участок планируют перезонировать — отнести к территориям Р-4: спортивные объекты и гостиницу построить здесь будет можно, жильё — нельзя. Решить до начала строительства придётся и вопрос соседства с Заельцовским кладбищем: хотя юридически санитарно-защитная зона у него не установлена, по нормам она есть и занимает около 90% участка.

Глава администрации Центрального округа Сергей Канунников отметил, что, хотя из городского бюджета инвесторы софинансирования не просят, вклад города будет огромный — в виде дорогостоящей земли с вековыми соснами и чуть более молодыми елями, берёзами и тополями. По данным публичной кадастровой карты, только кадастровая стоимость участка оценивается дороже 1 млрд рублей.

— Я не услышал, будут ли работать со школами, какие-то школы должны быть, на мой взгляд, — заметил Канунников.



К территории ведут две дороги, одна из них — прямо от развилки 1-го Мочищенского шоссе Фото: Густаво Зырянов / НГС

Юрий Посаженников заверил, что этот вопрос обязательно проработают. Сейчас компания ведёт переговоры с «Хоккейной академией Фетисова»: по словам инвестора, она готова открыть филиал в Новосибирске.



— Я буквально позавчера встречался с Фетисовым (Вячеслав Фетисов — советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. — Прим. ред.), он планировал приехать, но у них там пленарные заседания начинаются. Тот проект [«Хоккейная академия Фетисова»] состоялся, и он задумался о том, чтобы его повторить. И вот удачное совпадение, город Новосибирск, — рассказал Посаженников. — Главный вопрос — это люди, тренеры, методики. Собственно говоря, мы сейчас начинаем эту историю обсуждать. Надеюсь, что всё получится.



От военного городка остались только отдельные бетонные плиты и часть забора Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вообще, чиновники на совещании пытались выжать из инвестиционного проекта максимум: увидев в презентации проекта бассейны, начали шутить о перспективах проведения чемпионата мира по плаванью, на кадре со скалодромом заметили, что это тоже олимпийский вид спорта (хотя само строительство профессионального скалодрома пока под вопросом, заметил в разговоре с корреспондентом НГС Кирилл Ивантеев), а покрытие беговых дорожек попросили сделать по стандартам.



— У нас беда просто с дорожками, легкоатлетам негде тренироваться, поэтому если бы вы вдруг включили туда легкоатлетические дорожки, мы были бы счастливы, — пояснила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.



«СибирьСпортСити»