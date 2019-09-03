Исчадие сада: как заставить чужого ребенка уступить вашему качели и выжить в чате родителей 2 «Б»

Иногда стирается граница, кто прав, а кто просто невоспитанная «яжмать»

Если вы решаете примерить на себя роль родителя, сразу получаете много новых функций, а значит, вопросов. И попадаете в те общественные группы, которые раньше видели только издалека (может, оно и к лучшему). Разговорчивые мамы на детских площадках, угрюмые папы в раздевалках развивашек, потом бойкие представительницы родительского комитета в первом классе — все они уже умеют как-то взаимодействовать между собой. Но не всегда это выглядит прилично — редакция НГС.Афиши попросила специалиста по этикету Екатерину Сартакову рассказать о самых спорных моментах и дать универсальные советы.

Всех, у кого есть дети, рано или поздно настигает вопрос, как сказать чужому ребенку (или его родителям) на детской площадке, что хулиган ведет себя некорректно. Сделать замечание тому, что кидает в лицо вашей дочери песком, экстренно искать его мать или поверженно уйти? По мнению эксперта, если речь не идет об угрозе для здоровья и жизни, то родителям не стоит слишком резко реагировать на выходки чужих детей и, более того, делать прямые замечания. «Если же ситуация невыносима, а может быть, опасна для жизни и здоровья вашего чада, то стоит обращаться не к расшалившимся детям, а к их родителям. И всегда есть второй вариант — при возможности сменить локацию», — считает Екатерина. Рассмотрим самую первую ситуацию, с которой сталкиваются неопытные родители на детской площадке. Чужие дети хамят, кричат, а ваш малыш только освоил ходьбу с опорой, но уже до слез хочет качаться на качели, на которой уже 30 минут сидит взрослый и довольно упитанный мальчик. Можно попросить его на время выбрать другой вид игры?

Специалист считает, что в этой ситуации есть 4 варианта, от более удачных к менее Фото: Александр Ощепков

Есть решение сначала объяснить своему ребенку, как он может самостоятельно подойти к «захватчику» качели и вежливо попросить дать уступить место, — так статусы будут равны и это самый удачный вариант. Второй вариант — родитель повышает интерес к другому способу досуга ребенка, к другой качели, горке, песочнице, переключая значимость недоступной качели. Третий вариант, когда ребенок исключил первые два, — это вежливо попросить родителей, чтобы те, в свою очередь подобрав слова, объяснили ребенку, что пора сменить положение на качели на что-то другое. И четвертый вариант — когда посторонний родитель сам просит чужого ребенка, но исключительно вежливо и с доброй, открытой улыбкой. Он меня достал Сложнее найти выход из ситуации, когда у вашего ребенка есть затяжной конфликт в школе или детском саду. Часто мамы и папы мучаются вопросом, должны ли они разбираться, или стоит оставить решение проблемы за детьми и воспитателями (учителями).

Безусловно, многое зависит от конкретной ситуации, но если мы с детства учим ребенка культуре коммуникации, то ему нужно учиться применять это на практике, пробуя и ошибаясь Фото: pixabay.com

«Если у вашего ребенка произошел конфликт, о котором вы узнали, стоит поставить в известность и родителей второго ребенка. В его решении должны быть заинтересованы обе стороны, и так мы уравниваем исходные данные. Если речь не о посягательстве на здоровье и жизнь, дети учатся сами находить компромиссы, урегулировать несогласия и конфликты», — объясняет Екатерина.

Если ситуация острая — сначала родители взаимодействуют между собой, далее дети урегулируют отношения между собой. Помните, что агрессия и гнев порождают те же эмоции и если дети наблюдают, как взрослые решают спорные моменты, используя крик, необдуманные слова и нецензурную брань, то у детей снижается возможность научиться в своей жизни решать такие ситуации иначе — а именно конструктивно.

По мнению специалиста, даже эмоционировать можно вежливо

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Екатерина добавляет, что критику ребенок должен слышать без посторонних глаз и ушей. Она ведь для него, а не для демонстрации третьим лицам, что замечание сделано. Это об уважении к своему ребенку и о том, как не прививать комплексы и не понижать детскую самооценку.

Родители 2 «Б» Новые горизонты безумия открывается молодым мамам и папам, когда их добавляют в родительские чаты и там начинается обсуждение деталей предстоящего праздника или коллективной покраски стен в коридоре.



Екатерина уточняет, что есть правила общения в мессенджерах, которые основываются на уважении к человеку и его времени и на удобстве взаимодействия Фото: pixabay.com

«Сообщения должны начинаться с приветствия. В общих чатах текст должен быть всегда по существу, без усердствования смайликами, без слов-сокращений и англицизмов. В чатах голосовые сообщения неудобны по многим причинам. Не стоит присылать каждую фразу или слово отдельным сообщением. Не засоряйте чат видеоерундой, картинками из интернета, приколами: это спам, мусор и забитая память телефона. Перечитывайте сообщения перед отправкой, ведь есть коварная автокоррекция», — советует специалист.

