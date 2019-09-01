«Я паркуюсь как чудак»: царский Lexus ННН на Советской — чтобы холопы не ходили

Парковка на тротуаре
Фото: читатель НГС
В новом, 142-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: старенькие Lexus LX против пешеходов в центре города, эвакуаторщики против водителей на полосе движения и «Мерседесы» против зеленых насаждений.
Это Lexus с чудо-номерами ННН на тротуаре на Советской. По бокам его младшие собратья. Кстати, говорят, что потертые буквы госномера не видят камеры ГИБДД.
Такой же древний премиум на Красном проспекте. «Крутой гость из Томска паркуется на тротуаре, Красный проспект, 66», — пишет читатель Алексей.
«Мерседес» 777 прикорнул на травке.
Еще один премиум с номерами 222 на пешеходной зебре.
«Ватутина, 28. Индивидуальное место для парковки», — сообщает Константин.
Пешики обойдут.
«Стоят на тротуаре прямо перед магазинами в здании по адресу улица Дуси Ковальчук, 260. Напротив этого дома есть муниципальная парковка, но эти машины стоят именно на тротуаре», — недоволен Илья.
«Полиция приехала на обед на улицу Достоевского. Возле проезжей части припаркован автомобиль? Не беда — можно встать на тротуаре», — информируют очевидцы.
«Эвакуаторщики совсем обнаглели», — возмущены водители, которым перекрыли полосу движения.
«Пешеходный мост на улице Спартака. Заезд за стоп-линию у всех трёх, "Ауди" перекрыла проход для людей, колясок и велосипедов», — рассказывает читатель Лев.
«Снято в ТЦ "Гигант" на Бердском шоссе, 277. Парковка на зебре», — сообщает Дмитрий.
«Аварийные комиссары нарушают правила на площади Трубникова», — ведет наблюдение читатель Федор.
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.