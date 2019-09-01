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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: царский Lexus ННН на Советской — чтобы холопы не ходили

Парочка Lexus LX на тротуарах Советской и Красного, а также Mercedes на газоне

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Парковка на тротуаре

Фото: читатель НГС

В новом, 142-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: старенькие Lexus LX против пешеходов в центре города, эвакуаторщики против водителей на полосе движения и «Мерседесы» против зеленых насаждений. 

Lexus на Советской

Lexus на Советской

Это Lexus с чудо-номерами ННН на тротуаре на Советской. По бокам его младшие собратья. Кстати, говорят, что потертые буквы госномера не видят камеры ГИБДД. 

Lexus на Красном

Lexus на Красном

Такой же древний премиум на Красном проспекте. «Крутой гость из Томска паркуется на тротуаре, Красный проспект, 66», — пишет читатель Алексей.

«Мерседес» на газоне

«Мерседес» на газоне

«Мерседес» 777 прикорнул на травке. 

Lexus на переходе

Lexus на переходе

Еще один премиум с номерами 222 на пешеходной зебре. 

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

«Ватутина, 28. Индивидуальное место для парковки», — сообщает Константин.

Перекрыл дорожку

Перекрыл дорожку

Пешики обойдут.

Массовая парковка на тротуаре

Массовая парковка на тротуаре

«Стоят на тротуаре прямо перед магазинами в здании по адресу улица Дуси Ковальчук, 260. Напротив этого дома есть муниципальная парковка, но эти машины стоят именно на тротуаре», — недоволен Илья. 

Полиция на тротуаре

Полиция на тротуаре

«Полиция приехала на обед на улицу Достоевского. Возле проезжей части припаркован автомобиль? Не беда — можно встать на тротуаре», — информируют очевидцы. 

Эвакуатор на полосе движения

Эвакуатор на полосе движения

«Эвакуаторщики совсем обнаглели», — возмущены водители, которым перекрыли полосу движения. 

Пешеходный мост на улице Спартака

Пешеходный мост на улице Спартака

«Пешеходный мост на улице Спартака. Заезд за стоп-линию у всех трёх, "Ауди" перекрыла проход для людей, колясок и велосипедов», — рассказывает читатель Лев. 

Парковка на зебре

Парковка на зебре

«Снято в ТЦ "Гигант" на Бердском шоссе, 277. Парковка на зебре», — сообщает Дмитрий. 

Аварийные комиссары на площади Трубникова

Аварийные комиссары на площади Трубникова

«Аварийные комиссары нарушают правила на площади Трубникова», — ведет наблюдение читатель Федор.

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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    1 сен 2019 в 00:19

    Кому не нравится как паркуются- езжайте в лес. Пешики нищие.

    Фото пользователя
    1 сен 2019 в 00:21

    пешехододятлы совсем с ума посходили...
    во-первых это мост не на спартака, а на сибревкома
    во-вторых ауди абсолютно никому не мешает: ни велосипедодятлам, ни пешехододятлам, ни колясочникам.. все спокойно проедут там
    в-третьих: про какую стоп-линию речь?.. я там вижу только какуе-то белую полоску.. причём здесь стоп-линия?

    Гость
    1 сен 2019 в 00:17

    Полностью на стороне водителей. Яжематери уже надоели!