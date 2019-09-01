«Я паркуюсь как чудак»: царский Lexus ННН на Советской — чтобы холопы не ходили

В новом, 142-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: старенькие Lexus LX против пешеходов в центре города, эвакуаторщики против водителей на полосе движения и «Мерседесы» против зеленых насаждений.

Lexus на Советской Фото: читатель НГС

Это Lexus с чудо-номерами ННН на тротуаре на Советской. По бокам его младшие собратья. Кстати, говорят, что потертые буквы госномера не видят камеры ГИБДД.

Lexus на Красном Фото: читатель НГС

Такой же древний премиум на Красном проспекте. «Крутой гость из Томска паркуется на тротуаре, Красный проспект, 66», — пишет читатель Алексей.

«Мерседес» на газоне Фото: читатель НГС

«Мерседес» 777 прикорнул на травке.

Lexus на переходе Фото: читатель НГС

Еще один премиум с номерами 222 на пешеходной зебре.

Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

«Ватутина, 28. Индивидуальное место для парковки», — сообщает Константин.

Перекрыл дорожку Фото: читатель НГС

Пешики обойдут.

Массовая парковка на тротуаре Фото: Илья Калинин

«Стоят на тротуаре прямо перед магазинами в здании по адресу улица Дуси Ковальчук, 260. Напротив этого дома есть муниципальная парковка, но эти машины стоят именно на тротуаре», — недоволен Илья.



Полиция на тротуаре Фото: читатель НГС

«Полиция приехала на обед на улицу Достоевского. Возле проезжей части припаркован автомобиль? Не беда — можно встать на тротуаре», — информируют очевидцы.



Эвакуатор на полосе движения Фото: читатель НГС

«Эвакуаторщики совсем обнаглели», — возмущены водители, которым перекрыли полосу движения.



Пешеходный мост на улице Спартака Фото: читатель НГС

«Пешеходный мост на улице Спартака. Заезд за стоп-линию у всех трёх, "Ауди" перекрыла проход для людей, колясок и велосипедов», — рассказывает читатель Лев.

Парковка на зебре Фото: читатель НГС

«Снято в ТЦ "Гигант" на Бердском шоссе, 277. Парковка на зебре», — сообщает Дмитрий.

Аварийные комиссары на площади Трубникова Фото: читатель НГС

«Аварийные комиссары нарушают правила на площади Трубникова», — ведет наблюдение читатель Федор. Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

