Бесплатный концерт «Несчастного случая» и шоу у «Победы»: 11 лучших событий наступающих выходных

Наступают последние выходные лета — как бы грустно это не звучало. Поэтому надо подсобраться и выполнить за оставшиеся два дня (сегодня тоже считаем) мини-планы из списка. В сквере около оперного театра проходит фестиваль «Лови лето» — обещают бродячий театр. Уже манит, да? «Кино на траве» закрывает сезон показом фильма «Кристофер Робин». Музыканты вновь начинают съезжаться к нам: рэпер ST выступит со своим хитом «Луи Луи», а группа «Несчастный случай» даст бесплатный концерт. В кино писательница Джулиет ищет новый сюжет для своей книги, маленькая собачка мечтает стать суперпсом, три злейших врага встретились лицом к лицу через полвека, а слегка безумная компания французов спешит поздравить своего друга с юбилеем, который ему совсем не нужен.

Ежегодный фестиваль «Лови лето» — сегодня в сквере оперного театра. Сквер обещают преобразить в старый уличный бродячий театр, с тематическими площадками и разнообразной программой — будут танцы, арт-инсталляции, спортивные показательные выступления, мастер-классы, фотозоны и многое другое.

Где: сквер у НОВАТа

Когда: 30 августа

Во сколько: с 16:00 до 20:00

Сколько стоит: вход свободный Любимый новосибирцами проект «Кино на траве» сегодня закрывает сезон — если вы за лето еще не выбрались в Нарымский сквер в пятницу вечером, у вас есть последний шанс это сделать. Приходите с друзьями и близкими, чтобы тепло провести этот день и попрощаться с летом. Берите с собой плед, перекус и хорошее настроение. В программе — пикник, мастер-классы и развлекательные программы, лекции, зумба-танцы, фитнес на траве и многое другое. Завершится праздник просмотром фильма «Кристофер Робин».



Фото: vk.com/letsgonsk

Где: Нарымский сквер Когда: 30 августа

Во сколько: с 16:00, просмотр фильма в 20:30

Сколько стоит: вход свободный



Фестиваль уличных театров «Три вороны» продолжает свою программу. Все события фестиваля — бесплатные, но на некоторые требуется предварительная регистрация. В субботу актеры «Первого театра» покажут спектакль-сторителлинг «Истории великих идей». Героями будут ученые, чьи открытия изменили мир.

Фото: Густаво Зырянов

Где: площадка у кинотеатра «Победа»

Когда: 31 августа

Во сколько: с 15:00

А в воскресенье состоится научная прогулка Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Место старта будет сообщено зарегистрировавшимся зрителям за неделю до начала. Обратите внимание, что на мероприятие действует возрастное ограничение 12+. Большой клубный концерт состоится в субботу 31 августа в баре Nebar. Рэпер ST (Александр Степанов, бывший участник объединения Phlatline, финалист первого сезона шоу «Битва за респект») известен своим треком «Луи Луи» («Иди сюда, я тебя поцелую»). Отличная возможность отдохнуть, послушать музыку, немного потанцевать и отвлечься от рабочих будней.



Фото: vk.com/nebar.novosibirsk

Где: бар Nebar, Ядринцевская

Когда: 31 августа

Во сколько: 21:30

Сколько стоит: 2000–2500 рублей

Бесплатный концерт группы «Несчастный случай» — 1 сентября музыканты выступят на дне рождения микрорайона «Стрижи». Вспоминаем строчки песен «Генералы песчаных карьеров» и «Если б не было тебя» и едем на улицу Кубовую слушать хорошую музыку.

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: ул. Кубовая, 103/2 на площадке ТЦ «Стрижи» Когда: 1 сентября

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: вход свободный Зарядка вместе с олимпийской призеркой и самой знаменитой российской сноубордисткой Алёной Заварзиной пройдет в это воскресенье на Михайловской набережной — погода ожидается отличная, от вас только хорошее настроение и спортивный настрой. Предлагается работа с собственным весом на ноги и пресс.

Фото: instagram.com/superzina

Где: Михайловская набережная

Когда: 1 сентября

Во сколько: с 11:00 до 12:00

Сколько стоит: вход свободный 16 кинопремьер вышло к выходным дням — ниже про самые ожидаемые, по версии сайта Kinopoisk.ru. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» — писательница Джулиет живет в послевоенном Лондоне и пытается найти сюжет для новой книги. Писать про войну ей совершенно не хочется, все темы кажутся ей скучными и неуместными. Случайно в руки Джулиет попадает письмо от свинопаса Доуси из Гернси, который любит читать. Ему в руки попала книга, принадлежавшая девушке, и теперь он просит посоветовать ему хорошую книжную лавку. Просьба переворачивает жизнь Джулиет — они с Доуси возрождают книжный клуб и начинают переписываться с разными людьми, пережившими утрату.

12+

Фото: Kinopoisk.ru

«Я иду искать» — фильм сочетает в себе элементы ужасов, триллера, детектива и комедии. Юная девушка Грейс стала частью семьи своего богатого мужа, принадлежавшего к эксцентричному роду, который чтит свои традиции. Грейс явно не ожидала, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру. «18+

Фото: Kinopoisk.ru

«В Кейптаунском порту…» — в 1945 году на Дальнем Востоке встретились три солдата. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако все трое прожили долгую насыщенную жизнь и через полвека пройдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945-го.

16+

Фото: Kinopoisk.ru

«Маленькие секреты большой компании» — французская комедийная драма расскажет историю веселой компании, которая готовит сюрприз для своего друга Макса. Друзья без предупреждения приходят к нему в гости на виллу на мысе Кап-Ферре, чтобы поздравить с юбилеем. Но, кажется, у Макса нет особого повода для веселья. 16+

Фото: Kinopoisk.ru

«Суперсобаки» — лента расскажет историю собак, которые на протяжении нескольких лет участвуют в спасательных операциях, совершая практически невозможное. Щенок Хейла подходит по своим параметрам для того, чтобы присоединиться к группе собак-спасателей, однако ей предстоят долгие месяцы тренировок и испытаний, прежде чем она станет полноправным членом команды.

6+