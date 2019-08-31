Обрушение стены на Ударной, гибель срочника и 800 коек для онкобольных — главное за неделю

Обрушение стены в Ленинском районе стало самым серьёзным происшествием на стройках Новосибирска за последние годы
Фото: Ольга Бурлакова, Александр Ощепков / НГС; читатель НГС
Последнюю неделю лета омрачило ЧП на улице Ударной — во время реконструкции насосной станции рухнула стена, под завалами погибли трое рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ», а через два дня суд отпустил троих подозреваемых под залог. Коротко о ЧП на Ударной и других важных новостях и историях Новосибирска с 26 по 30 августа — в еженедельном обзоре НГС.
- Днём 28 августа на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена насосной станции, на которой шла реконструкция. Под завалами оказались четверо рабочих — только один из них выжил, трое погибли на месте от полученных травм. Редакция НГС в режиме онлайн показывала, как спасатели разбирали завалы и доставали рабочих из-под обломков стены.
На следующий день после происшествия жители частного сектора рядом с местом, где шли работы, рассказали, что из-за обрушения стены их дома пошли трещинами. Также в пятницу стало известно, что Центральный районный суд выпустил троих обвиняемых в обрушении стены под залоги в 200 тысяч.
- Утром 30 августа на улице Бориса Богаткова большегруз влетел в забор частного дома — известно, что грузовик MAN столкнулся с автомобилем УАЗ, а после врезался в стену дома. Позже в Госавтоинспекции сообщили, что двух пострадавших доставили в больницу.
Читатель НГС поделился видео с места ДТП.
- В ракетной дивизии с «Тополями», которая располагается под Новосибирском, погиб солдат из-за огнестрельного ранения в голову — инцидент произошёл 26 августа. Позже заместитель командира дивизии по военно-политической работе назвал смерть срочника несчастным случаем — по официальной версии, он умер, потому что нарушил меры безопасности.
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Жильцы новостройки получили вместо спортплощадки во дворе ещё один двор и печную трубу под окнами. Как посреди детской площадки остался частный дом и могут ли владельцы новых квартир требовать от застройщика его выкупа, выясняла корреспондент НГС.
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Сейчас они живут в разных городах, но по-прежнему называют друг друга самыми родными людьми. Мария и Степан рассказали о своей семье и объяснили, за что благодарны своим родителям. Подробности — в материале НГС.
- Для Новосибирска зоопарк не просто место, где можно посмотреть на диких зверей и сводить ребёнка на карусели. Для города он стал, возможно, вторым после театра оперы и балета символом. Ровно 72 года назад Новосибирский облисполком принял решение открыть в городе зоопарк на улице Гоголя — в центре он ютился на крошечной территории, там было холодно и темно, а однажды деревянные вольеры и вовсе загорелись. Редакция НГС вспоминает, как из зообазы, куда эвакуировали животных во время войны, вырос самый большой зоопарк России.
Также читатели НГС поделились своими самими тёплыми и трогательными воспоминаниями о зоопарке — они строили зоопарк вместе с Шило, ухаживали за животными и делили игрушки с обезьянами.