Обрушение стены на Ударной, гибель срочника и 800 коек для онкобольных — главное за неделю

Последнюю неделю лета омрачило ЧП на улице Ударной — во время реконструкции насосной станции рухнула стена, под завалами погибли трое рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ», а через два дня суд отпустил троих подозреваемых под залог. Коротко о ЧП на Ударной и других важных новостях и историях Новосибирска с 26 по 30 августа — в еженедельном обзоре НГС.

Днём 28 августа на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена насосной станции, на которой шла реконструкция. Под завалами оказались четверо рабочих — только один из них выжил, трое погибли на месте от полученных травм. Редакция НГС в режиме онлайн показывала, как спасатели разбирали завалы и доставали рабочих из-под обломков стены.

На месте происшествия работали сотни спасателей МЧС, МАСС, сотрудники СГК и команда кинологов Фото: Александр Ощепков / НГС

Авария произошла на перекрёстке улиц Пролетарской и Бориса Богаткова Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Читатель НГС поделился видео с места ДТП.

В ракетной дивизии с «Тополями», которая располагается под Новосибирском, погиб солдат из-за огнестрельного ранения в голову — инцидент произошёл 26 августа. Позже заместитель командира дивизии по военно-политической работе назвал смерть срочника несчастным случаем — по официальной версии, он умер, потому что нарушил меры безопасности.

Минздрав Новосибирской области согласовал техническое задание для нового онкологического центра, о котором объявили в начале 2019 года. Сейчас специалисты приступили к работе над проектом медицинского учреждения — планируется, что в новом центре будет 800 коек для пациентов.



Жители улицы Народной в Калининском районе добиваются закрытия движения для грузового транспорта по их дороге — ситуация обострилась этим летом, когда, по подсчётам жителей, мимо домов начало ездить по 20–30 грузовиков и фур в час, а ночью по 10–15 контейнеровозов. По версии жителей, фуры едут по их улице, а не по Северному объезду, чтобы не платить по системе «Платон».



На этой неделе сразу двух высокопоставленных новосибирцев заподозрили в коррупции. Сперва задержали н ачальника новосибирской исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко — по информации следователей, он получил больше миллиона рублей за освобождение заключённого. Всего через пару дней задержали бывшего гендиректора управляющей компании кольцовского биотехнопарка Владимира Кожевникова — топ-менеджер подозревается в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приёмки оборудования.

Частный дом в Октябрьском районе оказался зажат между двумя новостройками: его владельцы съехали из него, едва началась стройка, испугавшись за свою жизнь, и долго ждали предложения от застройщика, чтобы передать ему землю. Сейчас застройщик не выходит на связь с владельцами дома, но продолжает строить парковку прямо за их забором.

Стройка вокруг дома длится уже 7 лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Жильцы новостройки получили вместо спортплощадки во дворе ещё один двор и печную трубу под окнами. Как посреди детской площадки остался частный дом и могут ли владельцы новых квартир требовать от застройщика его выкупа, выясняла корреспондент НГС.

Под Новосибирском 93-летний ветеран Великой Отечественной войны вылетел с дороги на «Оке» и упал с обрыва — фронтовик не пострадал и смог сам выбраться из автомобиля. По словам очевидцев, «дед в бронерубашке родился».

Королевская двойня — именно так называют разнополых близнецов — большая редкость, но НГС нашёл близнецов, которые в 16 лет переехали в Новосибирск из другой страны, вместе окончили физматшколу и НГУ.

Мария стала геологом, а Степан выучился на палеогенетика Фото: семейный архив Черданцевых

Сейчас они живут в разных городах, но по-прежнему называют друг друга самыми родными людьми. Мария и Степан рассказали о своей семье и объяснили, за что благодарны своим родителям. Подробности — в материале НГС.

Для Новосибирска зоопарк не просто место, где можно посмотреть на диких зверей и сводить ребёнка на карусели. Для города он стал, возможно, вторым после театра оперы и балета символом. Ровно 72 года назад Новосибирский облисполком принял решение открыть в городе зоопарк на улице Гоголя — в центре он ютился на крошечной территории, там было холодно и темно, а однажды деревянные вольеры и вовсе загорелись. Редакция НГС вспоминает, как из зообазы, куда эвакуировали животных во время войны, вырос самый большой зоопарк России.





Сейчас Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило лидирует по размножению животных Фото: архив Новосибирского зоопарка; Вера Сальницкая