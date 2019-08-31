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Обрушение стены на Ударной, гибель срочника и 800 коек для онкобольных — главное за неделю

Коротко о том, как прошла последняя неделя лета в Новосибирске, — в обзоре НГС

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Обрушение стены в Ленинском районе стало самым серьёзным происшествием на стройках Новосибирска за последние годы

Фото: Ольга Бурлакова, Александр Ощепков / НГС; читатель НГС

Последнюю неделю лета омрачило ЧП на улице Ударной — во время реконструкции насосной станции рухнула стена, под завалами погибли трое рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ», а через два дня суд отпустил троих подозреваемых под залог. Коротко о ЧП на Ударной и других важных новостях и историях Новосибирска с 26 по 30 августа — в еженедельном обзоре НГС.

На месте происшествия работали сотни спасателей МЧС, МАСС, сотрудники СГК и команда кинологов&nbsp;

На месте происшествия работали сотни спасателей МЧС, МАСС, сотрудники СГК и команда кинологов 

На следующий день после происшествия жители частного сектора рядом с местом, где шли работы, рассказали, что из-за обрушения стены их дома пошли трещинами. Также в пятницу стало известно, что Центральный районный суд выпустил троих обвиняемых в обрушении стены под залоги в 200 тысяч.

Авария произошла на перекрёстке улиц Пролетарской и Бориса Богаткова

Авария произошла на перекрёстке улиц Пролетарской и Бориса Богаткова

Читатель НГС поделился видео с места ДТП.

  • Жители улицы Народной в Калининском районе добиваются закрытия движения для грузового транспорта по их дороге — ситуация обострилась этим летом, когда, по подсчётам жителей, мимо домов начало ездить по 20–30 грузовиков и фур в час, а ночью по 10–15 контейнеровозов. По версии жителей, фуры едут по их улице, а не по Северному объезду, чтобы не платить по системе «Платон».
  • Частный дом в Октябрьском районе оказался зажат между двумя новостройками: его владельцы съехали из него, едва началась стройка, испугавшись за свою жизнь, и долго ждали предложения от застройщика, чтобы передать ему землю. Сейчас застройщик не выходит на связь с владельцами дома, но продолжает строить парковку прямо за их забором. 
Стройка вокруг дома длится уже 7 лет

Стройка вокруг дома длится уже 7 лет

Жильцы новостройки получили вместо спортплощадки во дворе ещё один двор и печную трубу под окнами. Как посреди детской площадки остался частный дом и могут ли владельцы новых квартир требовать от застройщика его выкупа, выясняла корреспондент НГС.

  • Под Новосибирском 93-летний ветеран Великой Отечественной войны вылетел с дороги на «Оке» и упал с обрыва — фронтовик не пострадал и смог сам выбраться из автомобиля. По словам очевидцев, «дед в бронерубашке родился».
  • Королевская двойня — именно так называют разнополых близнецов — большая редкость, но НГС нашёл близнецов, которые в 16 лет переехали в Новосибирск из другой страны, вместе окончили физматшколу и НГУ. 
Мария стала геологом, а Степан выучился на палеогенетика

Мария стала геологом, а Степан выучился на палеогенетика

Сейчас они живут в разных городах, но по-прежнему называют друг друга самыми родными людьми. Мария и Степан рассказали о своей семье и объяснили, за что благодарны своим родителям. Подробности — в материале НГС

  • Для Новосибирска зоопарк не просто место, где можно посмотреть на диких зверей и сводить ребёнка на карусели. Для города он стал, возможно, вторым после театра оперы и балета символом. Ровно 72 года назад Новосибирский облисполком принял решение открыть в городе зоопарк на улице Гоголя — в центре он ютился на крошечной территории, там было холодно и темно, а однажды деревянные вольеры и вовсе загорелись. Редакция НГС вспоминает, как из зообазы, куда эвакуировали животных во время войны, вырос самый большой зоопарк России.

Сейчас Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило лидирует по размножению животных

Сейчас Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило лидирует по размножению животных

Также читатели НГС поделились своими самими тёплыми и трогательными воспоминаниями о зоопарке — они строили зоопарк вместе с Шило, ухаживали за животными и делили игрушки с обезьянами.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    жига
    31 авг 2019 в 08:51

    Если за смерть парня не ответит руководство военной части - это будет ещё больший позор для власти и следственных органов.