«Если не укрепят, мы поедем»: жители улицы Тульской боятся за свои дома после трагедии на Ударной

На площадке, где 28 августа произошла трагедия, сегодня тихо, но через дорогу работы продолжаются
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
28 августа на улице Ударной в разгар строительства обрушилась стена — рабочие реконструировали старое здание насосной станции. Обвал накрыл рабочих; спасатели разбирали завалы несколько часов, но троих спасти не удалось. Стройка находится в окружении жилых домов, многоэтажных и частных. Одни жители говорят, что обвал для них был внезапным, другие отмечают, что ожидать его следовало: грунты здесь из-за близости реки неустойчивые, считают они. Корреспонденты НГС прогулялись по пережившей трагедию улице и поговорили с местными жителями.
Жительница дома по улице Тульской, 311А Галина Григорьевна сравнивает обрушение с землетрясением: её дом — и она сама в кресле — будто подпрыгнули, второй день твердит она журналистам. То и дело у неё на глаза наворачиваются слёзы: известия о трагедии её потрясли.
— Это же представить надо, какой у них [пострадавших рабочих] страх был, — с дрожью в голосе повторяет пенсионерка.
Работы здесь идут всё лето: с одной стороны улицы Тульской реконструировали насосную станцию, с другой — ремонтируют теплосети. От стены дома Галины Григорьевны до глубокого котлована с трубами внизу всего около метра, стена котлована подпёрта досками.
— Видите, наклонился наш забор, от забора нисколько нет пространства, и тут сколько, метр, — показывает она из окошка на стройплощадку. — Если не укрепят, мы поедем. Пока они заезжали и плацдарм этот делали, тяжёлая техника ходила. Сюда бы нашего главаря посадить или Травникова, и пусть бы он пожил тут со своей семьёй.
По обоям под и над окном с видом на котлован и обедающих рабочих идут трещины. Сама Галина Григорьевна не помнит, в какой момент они появились, и ссылается на сына: тот говорит, что как раз с началом стройки.
За домом — небольшой огород, который обрамляет высокий забор. Раньше забор был обычный, низкий и деревянный: прямо через него, пока раскапывали теплосеть, на их участок скидывали землю. Сейчас её уже убрали, но Галина Григорьевна причитает: пришли бы хоть перед стройкой, объяснили, что да как.
Через дорогу от дома пенсионерки — неогороженный домик с разбитыми окнами. Владелица дома и участка Ирина Мухамедова говорит, что он давно в аварийном состоянии, уже 4 года семья здесь не живёт и вынуждена жильё снимать — на то, чтобы отстроить дом, у них просто нет денег.
В начале мая Ирину предупредили, что «СИБЭКО» (входит в ГК «Сибирская Генерирующая Компания») собирается ремонтировать теплосети, их часть проходит как раз под огородом дома по Тульской, 272. Всё лето она сама или её родственники наведывались к дому — всё было на месте и в полном порядке (то, что в дом время от времени залазили бомжи, Ирину не беспокоило, призналась она). А в середине июля вокруг участка пропал забор.
— Снесли весь забор с оградой. [Там] где куча мусора, стоял парник, его тоже снесли, где лежат дрова — был погреб, его засыпали. Со стороны ограды у нас снесли туалет, часть забора и часть сарайки, — перечисляет женщина. — Снёс это всё — и не отрицает — Михайловский Борис Юрьевич, начальник участка. Я вызывала полицию, это всё зафиксировано. В полиции мне выдали уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что это дело гражданское. Сейчас я конкретно на Михайловского, за то, что он принял решение, что может снести мои постройки, подаю в суд. Сейчас готовится исковое заявление.
По словам Ирины, устно ей обещали в течение недели восстановить и забор, и все повреждённые постройки, но за полтора месяца не изменилось примерно ничего. Она планирует взыскать моральный ущерб, но пока его не оценили.
О том, что рядом с её домом обрушилась стройка, Ирина узнала из интернета. И из тех же самых публикаций и комментариев — что за день до происшествия её дом сгорел.
— Я об этом узнала в комментариях: «Только вчера дом сгорел, а сегодня стена обрушилась, крах какой-то». Тут же читаю следующий: «Этот дом им мешает в стройке, поэтому, наверное, он и сгорел». Я не могу утверждать, что это был поджог. Я вчера дозвонилась в полицию, в полиции мне сказали, что причина пожара — замыкание электросетей. Но замыкания электросетей быть не может, так как у меня электроэнергии в доме нет.
До обрушения, говорит она, никаких проблем не было. Хотя, призналась женщина, она предполагала, что что-то может случиться, — не знала только, что конкретно. Уже в середине 1980-х здание насосной станции, хотя там постоянно работали, было старым. Возле него, по рассказам соседки здания, был сливной колодец, из которого периодически откачивали воду: по предположению местных жителей, грунтовую, потому что совсем рядом течёт река Тула.
— В конце 90-х или начале 2000-х по весне приехали раскопали яму, и до глубокой осени эта яма стояла. <…> Она была даже не огорожена, просто раскопанная яма, — вспомнила Мухамедова.
До начала работ рядом с её домом была «свалка теплосетей»: сюда привозили старые трубы и бетонные плиты. Соседка Ирины из дома
— Мне порой страшно: у них там постоянно разгрузки-перегрузки, трубы, блоки огромные. Не дай бог, труба сорвётся. Строители орут. Огород у нас ниже, если что покатится — мало не покажется, — отмечает Лилия. — У меня подружка в 5-этажке живёт, говорит, когда машины эти блоки везут — как землетрясение, такая вибрация.
Алексей живёт на первом этаже в 10-этажке на Тульской, 270/1 — в той части дома, окна которой выходят непосредственно на стройку. Вибрации чувствуются постоянно, подтвердил он: сам строитель, он этого может даже не чувствовать, но понимает, видя технику на площадке. Обрушения для него новостью не стали.
— Вполне [ожидаемо]: воды грунтовые рядом проходят. И то, что они сломали, сломали не очень аккуратно: стена осталась в подвешенном состоянии, возможно было, что она упадёт, — рассуждает мужчина. — [Наш] дом вроде стоит, трещин не видать. Зима покажет, прошли трещины или не прошли.
Его сосед сверху Виктор говорит, что боится, что котлован может подойти к дому: «Стенка обрушилась, а дом-то тяжёлый».
Корреспондент НГС направила в ГК «СГК», которая проводила работы по реконструкции здания насосной станции, запрос с просьбой прокомментировать, проводились ли экспертизы и оценка возможных рисков для окружающих стройку домов и претензии Ирины Мухамедовой. К моменту публикации ответ из компании не поступил.
Ранее в СГК заявляли, что работы по ремонту теплотрассы на месте ЧП возобновятся через несколько дней. «По правилам работы останавливаются при проведении [расследования], но это буквально несколько дней. Мы получим разрешение на продолжение работ и, получается, будем максимально работать. Сдвигаться нам некуда, у нас отопительный сезон скоро начнётся», — рассказывал в день ЧП директор новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.