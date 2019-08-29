«Если не укрепят, мы поедем»: жители улицы Тульской боятся за свои дома после трагедии на Ударной

На площадке, где 28 августа произошла трагедия, сегодня тихо, но через дорогу работы продолжаются

28 августа на улице Ударной в разгар строительства обрушилась стена — рабочие реконструировали старое здание насосной станции. Обвал накрыл рабочих; спасатели разбирали завалы несколько часов, но троих спасти не удалось. Стройка находится в окружении жилых домов, многоэтажных и частных. Одни жители говорят, что обвал для них был внезапным, другие отмечают, что ожидать его следовало: грунты здесь из-за близости реки неустойчивые, считают они. Корреспонденты НГС прогулялись по пережившей трагедию улице и поговорили с местными жителями.



Жительница дома по улице Тульской, 311А Галина Григорьевна сравнивает обрушение с землетрясением: её дом — и она сама в кресле — будто подпрыгнули, второй день твердит она журналистам. То и дело у неё на глаза наворачиваются слёзы: известия о трагедии её потрясли.



Галина Григорьевна не может сдержать слёз, говоря о произошедшем по соседству с её домом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Это же представить надо, какой у них [пострадавших рабочих] страх был, — с дрожью в голосе повторяет пенсионерка.

Работы здесь идут всё лето: с одной стороны улицы Тульской реконструировали насосную станцию, с другой — ремонтируют теплосети. От стены дома Галины Григорьевны до глубокого котлована с трубами внизу всего около метра, стена котлована подпёрта досками.



Прямо под окном пенсионерки глубокий котлован, укреплённый только досками Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Видите, наклонился наш забор, от забора нисколько нет пространства, и тут сколько, метр, — показывает она из окошка на стройплощадку. — Если не укрепят, мы поедем. Пока они заезжали и плацдарм этот делали, тяжёлая техника ходила. Сюда бы нашего главаря посадить или Травникова, и пусть бы он пожил тут со своей семьёй.

По обоям под и над окном с видом на котлован и обедающих рабочих идут трещины. Сама Галина Григорьевна не помнит, в какой момент они появились, и ссылается на сына: тот говорит, что как раз с началом стройки.



Работы здесь идут всё лето, и всё лето жительница дома № 311А боится съехать вместе с ним вниз Фото: Ольга Бурлакова / НГС

За домом — небольшой огород, который обрамляет высокий забор. Раньше забор был обычный, низкий и деревянный: прямо через него, пока раскапывали теплосеть, на их участок скидывали землю. Сейчас её уже убрали, но Галина Григорьевна причитает: пришли бы хоть перед стройкой, объяснили, что да как.

Через дорогу от дома пенсионерки — неогороженный домик с разбитыми окнами. Владелица дома и участка Ирина Мухамедова говорит, что он давно в аварийном состоянии, уже 4 года семья здесь не живёт и вынуждена жильё снимать — на то, чтобы отстроить дом, у них просто нет денег.



Дом, по участку которого тоже проходят трубы, сегодня не огорожен и заброшен, хотя с улицы выглядит совершенно целым Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В начале мая Ирину предупредили, что «СИБЭКО» (входит в ГК «Сибирская Генерирующая Компания») собирается ремонтировать теплосети, их часть проходит как раз под огородом дома по Тульской, 272. Всё лето она сама или её родственники наведывались к дому — всё было на месте и в полном порядке (то, что в дом время от времени залазили бомжи, Ирину не беспокоило, призналась она). А в середине июля вокруг участка пропал забор.



На месте огромной кучи посреди участка ещё в начале лета был парник: его вместе с забором и другими постройками, по утверждению Ирины, снесла «СГК», и теперь через её территорию срезают дорогу, а на огороде паркуются рабочие Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Снесли весь забор с оградой. [Там] где куча мусора, стоял парник, его тоже снесли, где лежат дрова — был погреб, его засыпали. Со стороны ограды у нас снесли туалет, часть забора и часть сарайки, — перечисляет женщина. — Снёс это всё — и не отрицает — Михайловский Борис Юрьевич, начальник участка. Я вызывала полицию, это всё зафиксировано. В полиции мне выдали уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что это дело гражданское. Сейчас я конкретно на Михайловского, за то, что он принял решение, что может снести мои постройки, подаю в суд. Сейчас готовится исковое заявление.



Сейчас женщина готовит иск и намерена требовать возмещения морального ущерба Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По словам Ирины, устно ей обещали в течение недели восстановить и забор, и все повреждённые постройки, но за полтора месяца не изменилось примерно ничего. Она планирует взыскать моральный ущерб, но пока его не оценили.

О том, что рядом с её домом обрушилась стройка, Ирина узнала из интернета. И из тех же самых публикаций и комментариев — что за день до происшествия её дом сгорел.



О том, что за день до происшествия её дом сгорел, Ирина узнала из комментариев к публикациям о трагедии Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Я об этом узнала в комментариях: «Только вчера дом сгорел, а сегодня стена обрушилась, крах какой-то». Тут же читаю следующий: «Этот дом им мешает в стройке, поэтому, наверное, он и сгорел». Я не могу утверждать, что это был поджог. Я вчера дозвонилась в полицию, в полиции мне сказали, что причина пожара — замыкание электросетей. Но замыкания электросетей быть не может, так как у меня электроэнергии в доме нет.



До обрушения, говорит она, никаких проблем не было. Хотя, призналась женщина, она предполагала, что что-то может случиться, — не знала только, что конкретно. Уже в середине 1980-х здание насосной станции, хотя там постоянно работали, было старым. Возле него, по рассказам соседки здания, был сливной колодец, из которого периодически откачивали воду: по предположению местных жителей, грунтовую, потому что совсем рядом течёт река Тула.



От стройки на тихой, практически деревенской Тульской стоят шум и пыль, техника в буквальном смысле ревёт, пока мы говорим с местными жителями Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— В конце 90-х или начале 2000-х по весне приехали раскопали яму, и до глубокой осени эта яма стояла. <…> Она была даже не огорожена, просто раскопанная яма, — вспомнила Мухамедова.

До начала работ рядом с её домом была «свалка теплосетей»: сюда привозили старые трубы и бетонные плиты. Соседка Ирины из дома № 276 Лилия говорит, что с началом работ эти трубы и плиты постоянно мелькали над её забором.



Огород Лилии находится примерно на полметра ниже стройплощадки: если наверху с крана сорвётся труба, всё разрушится Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Мне порой страшно: у них там постоянно разгрузки-перегрузки, трубы, блоки огромные. Не дай бог, труба сорвётся. Строители орут. Огород у нас ниже, если что покатится — мало не покажется, — отмечает Лилия. — У меня подружка в 5-этажке живёт, говорит, когда машины эти блоки везут — как землетрясение, такая вибрация.



Алексей живёт на первом этаже в 10-этажке на Тульской, 270/1 — в той части дома, окна которой выходят непосредственно на стройку. Вибрации чувствуются постоянно, подтвердил он: сам строитель, он этого может даже не чувствовать, но понимает, видя технику на площадке. Обрушения для него новостью не стали.



Виктор опасается, что стройка может навредить конструкции его многоэтажки по соседству Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Вполне [ожидаемо]: воды грунтовые рядом проходят. И то, что они сломали, сломали не очень аккуратно: стена осталась в подвешенном состоянии, возможно было, что она упадёт, — рассуждает мужчина. — [Наш] дом вроде стоит, трещин не видать. Зима покажет, прошли трещины или не прошли.

Его сосед сверху Виктор говорит, что боится, что котлован может подойти к дому: «Стенка обрушилась, а дом-то тяжёлый».



В «СГК» прокомментировать возможную опасность для соседних домов не успели Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Корреспондент НГС направила в ГК «СГК», которая проводила работы по реконструкции здания насосной станции, запрос с просьбой прокомментировать, проводились ли экспертизы и оценка возможных рисков для окружающих стройку домов и претензии Ирины Мухамедовой. К моменту публикации ответ из компании не поступил.