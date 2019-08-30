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Тест-драйв

Пришествие второго Nissan Juke: корейцы сделали страшный и красивый кроссовер-минивэн

Тест-драйв: для кого сделан вызывающий KIA Soul и отпугнет ли он своей внешностью

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KIA Soul второго поколения

Фото: Александр Ощепков

KIA Soul — немного странный автомобиль: этакий «минивэно-кроссовер». Производитель и обыватели называют его паркетником, профессиональные автоэксперты относят машину к сегменту однообъемников MPV. Soul последнего поколения можно назвать вторым «Джуком» (Nissan Juke) из-за его неоднозначной внешности. Сплющенные до тонкой щелочки фары вызывают у одних приступы любви, другие плюются от такого дизайна. В любом случае машина вызывающая и всегда обращающая на себя внимание. Зачем нужна такая и какие «обычные» авто она заменит — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

Узкая оптика

Узкая оптика

KIA Soul (предоставлен официальным дилером «Мега Парк») — квадратный башмачок, в последнем поколении сощурил свои фары просто до невозможности.

Дизайн на любителя

Дизайн на любителя

Нависающие над оптикой брови и радиаторная решетка на бампере в форме кричащего рта придают машине вид какого-то жука — а ассоциации с насекомыми — чрезвычайно коварная вещь в автодизайне, может отталкивать.

Необычная корма

Необычная корма

Сзади тоже чего-то этакое — фары обрамляют заднее стекло, как клешня краба. Зато свежо, остро и запоминается в потоке.

Длина — 4195 мм, масса — 1,5 тонн

Длина — 4195 мм, масса — 1,5 тонн

KIA Soul — это переднеприводной автомобиль длиной 4195 мм, массой 1,5 тонн и с клиренсом 17–18 сантиметров. Его называют кроссовером, но умные аналитики записывают машину в минивэны (MPV).

В российском сегменте MPV KIA Soul стал лидером

В российском сегменте MPV KIA Soul стал лидером

Так вот, в российском сегменте MPV у KIA Soul просто шикарные продажи — 1639 штук за июль. Для сравнения, ближайший минивэн Toyota Alphard продан в количестве 77 штук. А показатели «Соула» сравнимы с такими хитами, как Skoda Octavia (1875 шт.), Nissan Qashqai (1660 шт.), Hyundai Tucson (1642 шт.)

Soul — это компактное авто для города

Soul — это компактное авто для города

Итак, Soul — это компактный автомобиль для города, «молодежный» и «яркий», как называет его производитель. Полный привод машине на асфальте не нужен, клиренса должно хватить для всех городских ситуаций.

Посадка высокая

Посадка высокая

Посадка в «Соуле» довольно высокая, как в «Кашкае» или «Спортейдже», соответственно обзор хороший, а выходить/входить удобно. Да, машина узковата, 1800 мм, и в салоне воспринимается, скорее, как легковушка.

В отделке использована кожа

В отделке использована кожа

Мягкий пластик, кожа, мягкие дверные карты — всё это, конечно, замечательно.

Интересные формы воздуховодов

Интересные формы воздуховодов

Интересные формы воздуховодов, вот такая рифленая вставка на дверях в стиле Lexus, цветомузыкальная подсветка салона — ещё лучше.

Пачкающийся глянец

Пачкающийся глянец

Но какой-то целостной картины дорогого салона нет — то тут, то там простенький пластик, пачкающийся глянец. На те же задние двери пожалели мягкого материала.

Широкоэкранный дисплей

Широкоэкранный дисплей

Мультимедийная система, заключенная в этот непонятный овал, сама по себе неплоха. Широкоэкранный дисплей, быстрая работа, яркие цвета. Претензии в основном к топорному фирменному шрифту (но это вкусовщина) и к запутанному меню.

В автомобиле стоит премиальная акустика Harman Kardon

В автомобиле стоит премиальная акустика Harman Kardon

В автомобиле стоит премиальная акустика Harman Kardon, звучание насыщенное и приятное. Есть даже функция вентиляции сидений, несвойственная для машин такого класса. И вот на контрасте с этими опциями — невзрачные пластики, отсутствие авторежима стеклоподъемников (кроме водительского), какие-то сморщенные карманы в спинках передних сидений.

Сзади располагаешься с комфортом

Сзади располагаешься с комфортом

Кстати говоря, сзади располагаешься с комфортом. Над головой запас — кулак плюс два пальца, под сиденья влезут «двойные ступни», в коленях умеренный простор. В этом смысле машина выполняет функцию даже среднеразмерного кроссовера для полноценного размещения нескольких человек.

Маленький багажник, 364 литра

Маленький багажник, 364 литра

Если бы не одно но. Маленький багажник, 364 литра. Значительная часть объема спряталась в подполе, основное пространство — для дамских сумочек. Еще и электропривода крышки нет.

2-литровый атмосферник, 150 «лошадей»

2-литровый атмосферник, 150 «лошадей»

Под капотом — 2-литровый атмосферник о 150 «лошадях» и с 192 Н*м крутящего момента. В паре с ним 6-ступенчатый гидроавтомат.

Разгон — 10,2 секунды до сотни

Разгон — 10,2 секунды до сотни

Это невесть какая динамика, но свои твердые 10,2 секунды до сотни авто демонстрирует. Двигатель лёгок на подъём, довольно живо раскручивается до 4000 оборотов, и там уж машина начинает ехать.

Незаметный автомат

Незаметный автомат

Легкая понятная связь по педали газа и отличный автомат — толчков совсем нет, и, если не смотреть на тахометр, покажется, что в машине бесступенчатая трансмиссия.

Руль относительно плотный

Руль относительно плотный

Руль относительно плотный, и на высокой скорости нет проблем с пониманием курса автомобиля и подруливаниями — Soul едет, куда сказали, и не вводит в заблуждение. На парковке баранка становится легче, но не разжижается в руках.

Неровности тщательно передаются в салон

Неровности тщательно передаются в салон

Soul может вас порадовать своей этакой «спортивностью» — он не кренится и устойчиво едет по дуге, провоцируя поддать газу. Но вот плавность хода может перечеркнуть все достоинства. Нет, подвеска не падает в глубокие ямы, не громыхает и не отдает тяжелыми ударами. Но всё, что есть под колесами — любая миллимитровая заноза, — всё тщательно передается в салон, как прилежный переводчик въедливо переводит текст.

На мягких грунтах Soul едет приятно

На мягких грунтах Soul едет приятно

В результате постоянный фон микротряски держит вас в некоем напряжении — кому-то это безразлично, кого-то начнет раздражать. При этом на мягких грунтах Soul перестает нудить и позволяет здорово разогнаться по проселку. Зажатые амортизаторы, устойчивость к продольной раскачке — и вот вы уже несетесь по полю, не боясь задеть землю бамперами.

Колеса воют в арках

Колеса воют в арках

Возможно, причина такой жесткости на асфальте кроется в новых 18-х колесах Hankook 45-го профиля. Возможно, на обыденной резине автомобиль поедет мягче. Так эти же колёса ещё и здорово воют в арках, хотя в целом шумоизоляция салона неплоха.

Стартовая цена —&nbsp;<nobr class="_">1 029 900 </nobr>рублей

Стартовая цена — 1 029 900 рублей

Стоит Soul для кроссовера относительно дёшево. Всего 1 029 900 рублей за барабанную версию с 1,6-литровым мотором и механикой. Что-то адекватное начинается от 1 259 900 рублей — там уже и 2 литра, и автомат, и обогревы, и мультимедийка. Ну а наша самая богатая машина Premium+ стоит 1 649 900 рублей.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

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