Пришествие второго Nissan Juke: корейцы сделали страшный и красивый кроссовер-минивэн

KIA Soul — немного странный автомобиль: этакий «минивэно-кроссовер». Производитель и обыватели называют его паркетником, профессиональные автоэксперты относят машину к сегменту однообъемников MPV. Soul последнего поколения можно назвать вторым «Джуком» (Nissan Juke) из-за его неоднозначной внешности. Сплющенные до тонкой щелочки фары вызывают у одних приступы любви, другие плюются от такого дизайна. В любом случае машина вызывающая и всегда обращающая на себя внимание. Зачем нужна такая и какие «обычные» авто она заменит — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Узкая оптика Фото: Александр Ощепков

KIA Soul (предоставлен официальным дилером «Мега Парк») — квадратный башмачок, в последнем поколении сощурил свои фары просто до невозможности.



Дизайн на любителя Фото: Александр Ощепков

Нависающие над оптикой брови и радиаторная решетка на бампере в форме кричащего рта придают машине вид какого-то жука — а ассоциации с насекомыми — чрезвычайно коварная вещь в автодизайне, может отталкивать.

Необычная корма Фото: Александр Ощепков

Сзади тоже чего-то этакое — фары обрамляют заднее стекло, как клешня краба. Зато свежо, остро и запоминается в потоке.



Длина — 4195 мм, масса — 1,5 тонн Фото: Александр Ощепков

KIA Soul — это переднеприводной автомобиль длиной 4195 мм, массой 1,5 тонн и с клиренсом 17–18 сантиметров. Его называют кроссовером, но умные аналитики записывают машину в минивэны (MPV).



В российском сегменте MPV KIA Soul стал лидером Фото: Александр Ощепков

Так вот, в российском сегменте MPV у KIA Soul просто шикарные продажи — 1639 штук за июль. Для сравнения, ближайший минивэн Toyota Alphard продан в количестве 77 штук. А показатели «Соула» сравнимы с такими хитами, как Skoda Octavia (1875 шт.), Nissan Qashqai (1660 шт.), Hyundai Tucson (1642 шт.)



Soul — это компактное авто для города Фото: Александр Ощепков

Итак, Soul — это компактный автомобиль для города, «молодежный» и «яркий», как называет его производитель. Полный привод машине на асфальте не нужен, клиренса должно хватить для всех городских ситуаций.



Посадка высокая Фото: Александр Ощепков

Посадка в «Соуле» довольно высокая, как в «Кашкае» или «Спортейдже», соответственно обзор хороший, а выходить/входить удобно. Да, машина узковата, 1800 мм, и в салоне воспринимается, скорее, как легковушка.

В отделке использована кожа Фото: Александр Ощепков

Мягкий пластик, кожа, мягкие дверные карты — всё это, конечно, замечательно.



Интересные формы воздуховодов Фото: Александр Ощепков

Интересные формы воздуховодов, вот такая рифленая вставка на дверях в стиле Lexus, цветомузыкальная подсветка салона — ещё лучше.



Пачкающийся глянец Фото: Александр Ощепков

Но какой-то целостной картины дорогого салона нет — то тут, то там простенький пластик, пачкающийся глянец. На те же задние двери пожалели мягкого материала.

Широкоэкранный дисплей Фото: Александр Ощепков

Мультимедийная система, заключенная в этот непонятный овал, сама по себе неплоха. Широкоэкранный дисплей, быстрая работа, яркие цвета. Претензии в основном к топорному фирменному шрифту (но это вкусовщина) и к запутанному меню.



В автомобиле стоит премиальная акустика Harman Kardon Фото: Александр Ощепков

В автомобиле стоит премиальная акустика Harman Kardon, звучание насыщенное и приятное. Есть даже функция вентиляции сидений, несвойственная для машин такого класса. И вот на контрасте с этими опциями — невзрачные пластики, отсутствие авторежима стеклоподъемников (кроме водительского), какие-то сморщенные карманы в спинках передних сидений.



Сзади располагаешься с комфортом Фото: Александр Ощепков

Кстати говоря, сзади располагаешься с комфортом. Над головой запас — кулак плюс два пальца, под сиденья влезут «двойные ступни», в коленях умеренный простор. В этом смысле машина выполняет функцию даже среднеразмерного кроссовера для полноценного размещения нескольких человек.

Маленький багажник, 364 литра Фото: Александр Ощепков

Если бы не одно но. Маленький багажник, 364 литра. Значительная часть объема спряталась в подполе, основное пространство — для дамских сумочек. Еще и электропривода крышки нет.



2-литровый атмосферник, 150 «лошадей» Фото: Александр Ощепков

Под капотом — 2-литровый атмосферник о 150 «лошадях» и с 192 Н*м крутящего момента. В паре с ним 6-ступенчатый гидроавтомат.



Разгон — 10,2 секунды до сотни Фото: Александр Ощепков

Это невесть какая динамика, но свои твердые 10,2 секунды до сотни авто демонстрирует. Двигатель лёгок на подъём, довольно живо раскручивается до 4000 оборотов, и там уж машина начинает ехать.

Незаметный автомат Фото: Александр Ощепков

Легкая понятная связь по педали газа и отличный автомат — толчков совсем нет, и, если не смотреть на тахометр, покажется, что в машине бесступенчатая трансмиссия.

Руль относительно плотный Фото: Александр Ощепков

Руль относительно плотный, и на высокой скорости нет проблем с пониманием курса автомобиля и подруливаниями — Soul едет, куда сказали, и не вводит в заблуждение. На парковке баранка становится легче, но не разжижается в руках.

Неровности тщательно передаются в салон Фото: Александр Ощепков

Soul может вас порадовать своей этакой «спортивностью» — он не кренится и устойчиво едет по дуге, провоцируя поддать газу. Но вот плавность хода может перечеркнуть все достоинства. Нет, подвеска не падает в глубокие ямы, не громыхает и не отдает тяжелыми ударами. Но всё, что есть под колесами — любая миллимитровая заноза, — всё тщательно передается в салон, как прилежный переводчик въедливо переводит текст.

На мягких грунтах Soul едет приятно Фото: Александр Ощепков

В результате постоянный фон микротряски держит вас в некоем напряжении — кому-то это безразлично, кого-то начнет раздражать. При этом на мягких грунтах Soul перестает нудить и позволяет здорово разогнаться по проселку. Зажатые амортизаторы, устойчивость к продольной раскачке — и вот вы уже несетесь по полю, не боясь задеть землю бамперами.

Колеса воют в арках Фото: Александр Ощепков

Возможно, причина такой жесткости на асфальте кроется в новых 18-х колесах Hankook 45-го профиля. Возможно, на обыденной резине автомобиль поедет мягче. Так эти же колёса ещё и здорово воют в арках, хотя в целом шумоизоляция салона неплоха.

Стартовая цена — 1 029 900 рублей Фото: Александр Ощепков