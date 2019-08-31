В два раза толще: сибирячки протестуют против идеальных селфи своими неудачными фото (это смешно)

Анастасия любит посмеяться над собой
Фото: Анастасия Галятина
Эти женщины решили наплевать на чуть ли не главное правило социальных сетей — показывать только лучшие фото, которые ванильны до сахарной корочки. Вместо этого они бесцеремонно начали выкладывать фото, где видно, что у них есть второй подбородок (страшный сон наяву), и устроили своеобразный флешмоб против идеализации себя в социальных сетях и зависимости от мнения окружающих. Корреспондент SHE собрала их фото и спросила, что означает такой протест.
Яна
«Разве мне должно быть стыдно за то, что я живая? Я не боюсь, что кто-то увидит меня не в выгодном ракурсе, мне некогда о таком думать, ведь есть думы поважнее. Мне кажется, что глупее выглядит человек, который пытается скрыть то, какой он есть, и не может отнестись к своему якобы второму подбородку с юмором. Такие фото вызывают у меня только позитивные эмоции. Реакция подписчиков была адекватной, многие поняли юмор и поддержали эту идею вместе со мной. Как-то раз я выкладывала фото до и после того, как я поем — ничего нет стыдного в том, что у вас надувается живот после приёма пищи, это естественно».
Анастасия
«Самоирония, на мой взгляд, необходимое качество в век инстадив и быстрой моды. Как можно оставаться в здравом рассудке, бесконечно листая однообразную ленту, наполненную плюс-минус одинаковыми фото идеальных красоток? Если не показывать себя настоящую, то и сама забудешь, как тебя видят окружающие офлайн.
Реакция со стороны — в этом есть, конечно, нотка экстравагантности, но в большинстве своём люди чувствуют посыл и юмор в нем. Мы ведь живём в XXI веке, и странными людьми уже мало кого удивишь. Мы в коллективе любим выкладывать безумные и неуклюжие танцы, корчить рожи на фото, просто веселиться так, как нам этого хочется. Если это кому-либо ещё поднимет настроение — тем лучше.
Я получила достаточно большой отклик при моей довольно скромной аудитории. Моим друзьям нравится, когда фото пропитаны жизнью и юмором, а мне доставляет удовольствие ответить на их колкий комментарий».
Виолетта
«Одна моя подруга однажды сказала мне, что её бесит, когда девушки на фото постановочно вытягивают ногу вперёд, как бы делая себя стройнее. И я задумалась, а ведь действительно, намного интереснее, когда ты живая. Мне было не стыдно, а весело поддержать флешмоб, вместе с моим подбородком. Я работаю над собой и сама люблю красивых и ухоженных людей. Но если уже так сложилось, что он у меня прячется, но есть, не могу же я теперь врать всем, что я худая?».