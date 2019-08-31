В два раза толще: сибирячки протестуют против идеальных селфи своими неудачными фото (это смешно)

Эти женщины решили наплевать на чуть ли не главное правило социальных сетей — показывать только лучшие фото, которые ванильны до сахарной корочки. Вместо этого они бесцеремонно начали выкладывать фото, где видно, что у них есть второй подбородок (страшный сон наяву), и устроили своеобразный флешмоб против идеализации себя в социальных сетях и зависимости от мнения окружающих. Корреспондент SHE собрала их фото и спросила, что означает такой протест.

Яна считает, что глупее выглядит тот человек, который не умеет посмеяться над собой

«Разве мне должно быть стыдно за то, что я живая? Я не боюсь, что кто-то увидит меня не в выгодном ракурсе, мне некогда о таком думать, ведь есть думы поважнее. Мне кажется, что глупее выглядит человек, который пытается скрыть то, какой он есть, и не может отнестись к своему якобы второму подбородку с юмором. Такие фото вызывают у меня только позитивные эмоции. Реакция подписчиков была адекватной, многие поняли юмор и поддержали эту идею вместе со мной. Как-то раз я выкладывала фото до и после того, как я поем — ничего нет стыдного в том, что у вас надувается живот после приёма пищи, это естественно».

Настя считает, что если не показывать себя настоящую, то сама забудешь, как выглядишь офлайн

«Самоирония, на мой взгляд, необходимое качество в век инстадив и быстрой моды. Как можно оставаться в здравом рассудке, бесконечно листая однообразную ленту, наполненную плюс-минус одинаковыми фото идеальных красоток? Если не показывать себя настоящую, то и сама забудешь, как тебя видят окружающие офлайн.



Реакция со стороны — в этом есть, конечно, нотка экстравагантности, но в большинстве своём люди чувствуют посыл и юмор в нем. Мы ведь живём в XXI веке, и странными людьми уже мало кого удивишь. Мы в коллективе любим выкладывать безумные и неуклюжие танцы, корчить рожи на фото, просто веселиться так, как нам этого хочется. Если это кому-либо ещё поднимет настроение — тем лучше.



Я получила достаточно большой отклик при моей довольно скромной аудитории. Моим друзьям нравится, когда фото пропитаны жизнью и юмором, а мне доставляет удовольствие ответить на их колкий комментарий».



Виолетта