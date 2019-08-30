13 поводов остаться на всю осень дома: сериалы, которые вы не в силах пропустить

Провести осень в такой компании — бесценно
Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов
Смотрим новую историю вселенной «Звёздных войн», узнаём, зачем Мэрилин Мэнсон пришёл за Папой Римским, горько смеёмся с Джимом Керри в сериале «Шучу» и пытаемся понять, как воскрес герой Хабенского в «Методе». Рассказываем, какие 13 шоу этой осени точно не стоит пропускать.
Хороший папа — «Новый папа»
В 2016 году модный итальянский режиссёр Паоло Соррентино явил миру «Молодого папу» с Джудом Лоу, и вот спустя несколько лет история Ватикана вновь ворвётся на ваши экраны с продолжением проекта. В нём мы так же увидим Лоу в роли Ленни Белардо, но на этот раз он не будет главным героем, а центральным действующим лицом станет папа римский в исполнении Джона Малковича.
Из первой части в «Нового папу» перекочуют некоторые персонажи, добавятся свежие характеры и знакомые артисты. Например, появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон, так что ждём ещё больше скандалов с внутренней кухни Ватикана.
Когда: ноябрь 2019 г.
Рожки да ножки от «Американской истории ужасов»
За последние восемь лет благодаря создателям «Американской истории ужасов» Райану Мёрфи и Брэду Фэлчаку мы побывали в страшной лечебнице и отеле с вампирами, посетили цирк уродов и шабаш ведьм, стали свидетелями становления Зодиака (под этим именем известен серийный убийца, действовавший в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов, личность которого до сих пор не установлена) и даже пережили «Апокалипсис». Но на этом изощрённые умы Мёрфи и Фэлчака не останавливаются, и теперь нам предстоит отправиться в путешествие во времени и оказаться в летнем лагере «Рэдвуд» образца 1984 года.
Вдохновившись «Хэллоуином» и «Пятницей, 13-е», авторы расскажут историю о серийном маньяке в маске. Нас ждёт десять серий девичьих поцелуев на грани «Горячей жевательной резинки», аэробика в купальниках и море кровищи. А вот успевшие полюбиться актёры не ждут. Сара Полсон появится лишь в небольшой роли (она занята на другом проекте), а Эван Питерс и вовсе отказался сниматься.
Когда: 18 сентября 2019 г.
Эпичное возвращение «Рика и Морти»
Два года мы не видели новых приключений Рика и Морти. Два долгих года без циничного алкоголика-учёного, его недотёпы-внука и Птичьей Личности заставили нас зачитать все комиксы до дыр, выучить коронные фразы, а кто-то за это время даже стал приличным человеком, пройдя через экзистенциальный кризис. Но совсем скоро ваша жизнь снова обретёт смысл вместе с новым сезоном любимого сериала. Да ещё какого! Авторы шоу подписали с Adult Swim контракт на 70 новых эпизодов, а заодно сообщили, что уже работают над пятым сезоном.
Создатели «Рика и Морти» объяснили затяжную работу помешательством на качестве, так что, судя по всему, нас ждёт нечто эпичное.
Когда: 17 ноября 2019 г.
Одинокая «Бэтвумен» желает познакомиться (со своим кузеном)
Судьба американской девушки с еврейскими корнями Кейт Кейн как-то сразу не задалась. Её с позором выгоняют со службы из-за романтических отношений с однополчанкой, потом её возлюбленная и вовсе пропадает. А ещё девушка узнаёт, что она — двоюродная сестра того самого Бэтмена. Но и о кузене ничего не слышно вот уже как три года. Казалось бы, перед героиней открыты все дороги, но она не находит ничего лучше, как осесть в Готэме и пойти по стопам Брюса Уэйна.
Как только Руби Роуз получила главную роль в шоу, актриса заявила, что её героиней будут вдохновляться дети и взрослые в больницах. Ну посмотрим.
Когда: 6 октября 2019 г.
Бабушка здорова. Рекаст «Короны»
Мировая премьера третьего сезона «Короны» продолжит рассказывать биографию Елизаветы II. Первые два показывали нам годы правления королевы с 1947 по 1963, на этот раз перед зрителями предстанут события с 1964 по 1976 год: взлёт The Beatles, высадка астронавтов на Луну, свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса.
Сценаристы придерживаются идеи рекаста: на роли постаревших героев набирают новых актёров вместо того, чтобы наносить тонны грима на артистов. Поэтому Елизаветой теперь станет Оливия Коулман, её супругом — Тобайас Мензис, а сестрой — Хелена Бонем Картер. Кстати, именно вокруг принцессы Маргарет, на которую у спецслужб предостаточно компромата, будут крутиться основные события третьей «Короны».
Когда: 17 ноября 2019 г.
«Викинги» уходят в небо
От шестого сезона «Викингов» можно ждать чего угодно, даже смерти всех главных героев. Создатели сериала вполне могут позволить себе такую выходку, учитывая, что это будет заключительная часть шоу о приключениях бородатых боевых бруталов.
Прощаться с суровыми мужиками и их подругами начнём совсем скоро. В их компании отправимся на восток по Великому шёлковому пути, столкнёмся с китайской цивилизацией, Киевской Русью и даже Данилой Козловским. Он исполнит роль Вещего Олега. Для российского артиста в последний момент запрыгнуть в лодку крупного международного проекта — это ли не талантище?
Когда: сентябрь 2019 г.
Заключительный «Мистер Робот»
Если за три сезона вы уже успели полюбить Эллиота Алдерсона, настало время искать нового кумира, ведь хакер-социопат будет радовать вас на протяжении всего 12 серий. По сути, изменится немногое. Главный герой продолжит заниматься программированием, взламывать чужие компьютеры, воровать банковские данные во имя добра и справедливости.
Но создатели отметили, что весь четвёртый сезон будет «сплошной рождественской серией». Закончится эта техносказка аккурат к Новому году, чтобы вы утирали скупую хакерскую слезу, пока выбираете мандарины и селёдку к праздничному столу.
Когда: 10 октября 2019 г.
«Мандалорец» и новая история «Звёздных войн»
В далёкой-далёкой галактике, где-то между шестым и седьмым эпизодами «Звёздных войн» берёт своё начало спин-офф эпохальной космической саги. Галактическая империя пала, Первый Орден ещё не появился, и на сцену выходит одинокий наёмник с планеты Мандалор. Ему предстоит выживать на краю вселенной, а нам — следить за его похождениями. Автором сценария сериала стал автор «Железного человека» Джон Фавро. Роль мандалорца досталась Педро Паскалю, известному многим по «Игре престолов» и «Нарко», а компанию ему составит американская гладиаторша и звезда «Дэдпула» Джина Карано. В эпизодической злодейской роли можно будет заметить самого Вернера Херцога.
Когда: 12 ноября 2019 г.
Место встречи — «Карнивал Роу»
Хотя премьера этого сериала состоится в последнюю пятницу лета, мы не могли обойти его стороной. Да и вы бы не удержались. Даже Гильермо дель Торо, когда только услышал об идее «Карнивал Роу», очень хотел взяться за его создание, но не смог из-за плотного графика. В результате режиссёром фэнтезийного шоу стал британец Джон Эмиел, знакомый нам по «Тюдорам» и «Борджии». Он-то и перенесёт зрителей в вымышленный городок Бюрг.
Антураж неовикторианской Англии, вампиры, эльфы, феи — в таком мире просто не могло обойтись без убийства. Раскрыть его предстоит Орландо Блуму и Каре Делевинь (Джун Мун из «Отряда самоубийц»).
Когда: 30 августа 2019 г.
Самостоятельная история «Хранителей»
Действие фантастического боевика, снятого по одноимённой серии комиксов, происходит в альтернативной Америке. Здесь супергерои существуют не только на страницах журналов, но и в реальности. Большинство из них собираются в команды, и «Хранители» — одна из них. В последний раз мы сталкивались с ними десять лет назад в одноимённом фильме Зака Снайдера. А вот за многосерийную экранизацию взялся соавтор сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф.
Одна из идей этого шоу — показать, что случается, когда «либеральный белый мужчина очень долго остаётся президентом». Кого конкретно он имел ввиду, узнаем вместе с Доктором Манхэттеном, Шёлковым Призраком, Правосудием в капюшоне, Озимандией и другими персонажами.
Когда: октябрь 2019 г.
Безработный комик в сериале «Шучу»
Горячая смесь из Мишеля Гондри и Джима Керри в сериале «Шучу» просто не могла ограничиться одним сезоном. К тому же за первый шоу получило две номинации «Золотого глобуса», но осталось без статуэток, а гештальт надо закрывать.
Мы снова будем наблюдать за похождениями ведущего популярной детской передачи, который впервые за 30 лет остаётся без эфира. И начинается замкнутый круг: личностный кризис, потеря связи с реальностью и семьёй, лёгкая депрессия, и всё это украшено новыми экспериментами режиссёра. Каждая серия трагикомедии как минимум заменит вам поход к психологу.
Когда: 3 ноября 2019 г.
«Метод» без Хабенского?
Мы понимаем, что в списке необъяснимых вещей российские сериалы находятся между пиццей с ананасами и анчоусами в шоколаде, но всё-таки пара бриллиантов среди них найдётся. Один из них — «Метод». И хотя в первом сезоне мы как будто попрощались с главным героем Родионом Меглиным, авторы подготовили зрителям небольшой сюрприз, и Константин Хабенский вновь озарит ваши экраны своим бородатым ликом. Ещё большей интриги подкинет сам сюжет, в котором теперь рискует умереть любовница Меглина Есеня.
Когда: 11 ноября 2019 г.
Простая русская «Ольга»
Когда дети уже вернутся из школы после первого учебного дня в новом году, на экранах страны засияет смурное лицо Ольги из Северного Чертаново. Ровно месяц мы будем наблюдать за развитием отношений главной героини с многочисленными поклонниками, иногда ловить себя на мысли, что всё это видели в «Стране Оз», записывать новые цитаты, чтобы применить их в подходящий момент, сопереживать и смеяться, как будто подобного с нами никогда не произойдёт. Не исключено, что в четвёртом сезоне любимая миллионами героиня определится, остепенится и найдёт настоящее счастье.
Когда: 2 сентября 2019 г.
Какой из этих сериалов вы точно не пропустите?
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