13 поводов остаться на всю осень дома: сериалы, которые вы не в силах пропустить

Смотрим новую историю вселенной «Звёздных войн», узнаём, зачем Мэрилин Мэнсон пришёл за Папой Римским, горько смеёмся с Джимом Керри в сериале «Шучу» и пытаемся понять, как воскрес герой Хабенского в «Методе». Рассказываем, какие 13 шоу этой осени точно не стоит пропускать. Хороший папа — «Новый папа»



«Джуд, я твой отец!» Фото: промоарт сериала «Новый папа»

В 2016 году модный итальянский режиссёр Паоло Соррентино явил миру «Молодого папу» с Джудом Лоу, и вот спустя несколько лет история Ватикана вновь ворвётся на ваши экраны с продолжением проекта. В нём мы так же увидим Лоу в роли Ленни Белардо, но на этот раз он не будет главным героем, а центральным действующим лицом станет папа римский в исполнении Джона Малковича.

Из первой части в «Нового папу» перекочуют некоторые персонажи, добавятся свежие характеры и знакомые артисты. Например, появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон, так что ждём ещё больше скандалов с внутренней кухни Ватикана.

Когда: ноябрь 2019 г. Рожки да ножки от «Американской истории ужасов»



Спойлер: сейчас над правым плечом девушки появится нож Фото: кадр из сериала «Американская история ужасов»

За последние восемь лет благодаря создателям «Американской истории ужасов» Райану Мёрфи и Брэду Фэлчаку мы побывали в страшной лечебнице и отеле с вампирами, посетили цирк уродов и шабаш ведьм, стали свидетелями становления Зодиака (под этим именем известен серийный убийца, действовавший в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов, личность которого до сих пор не установлена) и даже пережили «Апокалипсис». Но на этом изощрённые умы Мёрфи и Фэлчака не останавливаются, и теперь нам предстоит отправиться в путешествие во времени и оказаться в летнем лагере «Рэдвуд» образца 1984 года.

Вдохновившись «Хэллоуином» и «Пятницей, 13-е», авторы расскажут историю о серийном маньяке в маске. Нас ждёт десять серий девичьих поцелуев на грани «Горячей жевательной резинки», аэробика в купальниках и море кровищи. А вот успевшие полюбиться актёры не ждут. Сара Полсон появится лишь в небольшой роли (она занята на другом проекте), а Эван Питерс и вовсе отказался сниматься.



Когда: 18 сентября 2019 г. Эпичное возвращение «Рика и Морти»



Примерно так вы будете смотреть ближайщие 70 эпизодов «Рика и Морти» Фото: кадр из сериала «Рик и Морти»

Два года мы не видели новых приключений Рика и Морти. Два долгих года без циничного алкоголика-учёного, его недотёпы-внука и Птичьей Личности заставили нас зачитать все комиксы до дыр, выучить коронные фразы, а кто-то за это время даже стал приличным человеком, пройдя через экзистенциальный кризис. Но совсем скоро ваша жизнь снова обретёт смысл вместе с новым сезоном любимого сериала. Да ещё какого! Авторы шоу подписали с Adult Swim контракт на 70 новых эпизодов, а заодно сообщили, что уже работают над пятым сезоном.

Создатели «Рика и Морти» объяснили затяжную работу помешательством на качестве, так что, судя по всему, нас ждёт нечто эпичное.

Когда: 17 ноября 2019 г. Одинокая «Бэтвумен» желает познакомиться (со своим кузеном)



Многие уже решили стать преступниками, чтобы их наказала Бэтвумен Фото: постер сериала «Бэтвумен»

Судьба американской девушки с еврейскими корнями Кейт Кейн как-то сразу не задалась. Её с позором выгоняют со службы из-за романтических отношений с однополчанкой, потом её возлюбленная и вовсе пропадает. А ещё девушка узнаёт, что она — двоюродная сестра того самого Бэтмена. Но и о кузене ничего не слышно вот уже как три года. Казалось бы, перед героиней открыты все дороги, но она не находит ничего лучше, как осесть в Готэме и пойти по стопам Брюса Уэйна.

Как только Руби Роуз получила главную роль в шоу, актриса заявила, что её героиней будут вдохновляться дети и взрослые в больницах. Ну посмотрим.

Когда: 6 октября 2019 г. Бабушка здорова. Рекаст «Короны»



Сложно сказать, чего ждёшь больше — нового сезона «Короны» или появления в нём Хелены Бонем Картер Фото: кадр из сериала «Корона»

Мировая премьера третьего сезона «Короны» продолжит рассказывать биографию Елизаветы II. Первые два показывали нам годы правления королевы с 1947 по 1963, на этот раз перед зрителями предстанут события с 1964 по 1976 год: взлёт The Beatles, высадка астронавтов на Луну, свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса.

Сценаристы придерживаются идеи рекаста: на роли постаревших героев набирают новых актёров вместо того, чтобы наносить тонны грима на артистов. Поэтому Елизаветой теперь станет Оливия Коулман, её супругом — Тобайас Мензис, а сестрой — Хелена Бонем Картер. Кстати, именно вокруг принцессы Маргарет, на которую у спецслужб предостаточно компромата, будут крутиться основные события третьей «Короны».

Когда: 17 ноября 2019 г. «Викинги» уходят в небо



То чувство, когда узнал, что «Викинги» заканчиваются Фото: кадр из сериала «Викинги»

От шестого сезона «Викингов» можно ждать чего угодно, даже смерти всех главных героев. Создатели сериала вполне могут позволить себе такую выходку, учитывая, что это будет заключительная часть шоу о приключениях бородатых боевых бруталов.

Прощаться с суровыми мужиками и их подругами начнём совсем скоро. В их компании отправимся на восток по Великому шёлковому пути, столкнёмся с китайской цивилизацией, Киевской Русью и даже Данилой Козловским. Он исполнит роль Вещего Олега. Для российского артиста в последний момент запрыгнуть в лодку крупного международного проекта — это ли не талантище?

Когда: сентябрь 2019 г. Заключительный «Мистер Робот»



«Мистера Робота» можно будет обсудить за новогодним столом — сезон закончится 26 декабря Фото: кадр из сериала «Мистер Робот»

Если за три сезона вы уже успели полюбить Эллиота Алдерсона, настало время искать нового кумира, ведь хакер-социопат будет радовать вас на протяжении всего 12 серий. По сути, изменится немногое. Главный герой продолжит заниматься программированием, взламывать чужие компьютеры, воровать банковские данные во имя добра и справедливости.

Но создатели отметили, что весь четвёртый сезон будет «сплошной рождественской серией». Закончится эта техносказка аккурат к Новому году, чтобы вы утирали скупую хакерскую слезу, пока выбираете мандарины и селёдку к праздничному столу.

Когда: 10 октября 2019 г.

«Мандалорец» и новая история «Звёздных войн»



Педро Паскаль проходил сложный кастинг, чтобы сыграть человека в маске Фото: кадр из сериала «Мандалорец»

В далёкой-далёкой галактике, где-то между шестым и седьмым эпизодами «Звёздных войн» берёт своё начало спин-офф эпохальной космической саги. Галактическая империя пала, Первый Орден ещё не появился, и на сцену выходит одинокий наёмник с планеты Мандалор. Ему предстоит выживать на краю вселенной, а нам — следить за его похождениями. Автором сценария сериала стал автор «Железного человека» Джон Фавро. Роль мандалорца досталась Педро Паскалю, известному многим по «Игре престолов» и «Нарко», а компанию ему составит американская гладиаторша и звезда «Дэдпула» Джина Карано. В эпизодической злодейской роли можно будет заметить самого Вернера Херцога.

Когда: 12 ноября 2019 г.

Место встречи — «Карнивал Роу»



Феи, Орландо Блум и сказочная жестокость — залог успеха любого сериала Фото: кадр из проморолика сериала «Карнивал Роу»

Хотя премьера этого сериала состоится в последнюю пятницу лета, мы не могли обойти его стороной. Да и вы бы не удержались. Даже Гильермо дель Торо, когда только услышал об идее «Карнивал Роу», очень хотел взяться за его создание, но не смог из-за плотного графика. В результате режиссёром фэнтезийного шоу стал британец Джон Эмиел, знакомый нам по «Тюдорам» и «Борджии». Он-то и перенесёт зрителей в вымышленный городок Бюрг.

Антураж неовикторианской Англии, вампиры, эльфы, феи — в таком мире просто не могло обойтись без убийства. Раскрыть его предстоит Орландо Блуму и Каре Делевинь (Джун Мун из «Отряда самоубийц»). Когда: 30 августа 2019 г.

Самостоятельная история «Хранителей»



Хранителей нельзя победить, потому что первые полчаса ты будешь угадывать, что изображено на их масках Фото: кадр из сериала «Хранители»

Действие фантастического боевика, снятого по одноимённой серии комиксов, происходит в альтернативной Америке. Здесь супергерои существуют не только на страницах журналов, но и в реальности. Большинство из них собираются в команды, и «Хранители» — одна из них. В последний раз мы сталкивались с ними десять лет назад в одноимённом фильме Зака Снайдера. А вот за многосерийную экранизацию взялся соавтор сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф.

Одна из идей этого шоу — показать, что случается, когда «либеральный белый мужчина очень долго остаётся президентом». Кого конкретно он имел ввиду, узнаем вместе с Доктором Манхэттеном, Шёлковым Призраком, Правосудием в капюшоне, Озимандией и другими персонажами.

Когда: октябрь 2019 г. Безработный комик в сериале «Шучу»



В мире Мишеля Гондри это ещё самое безопасное, что с тобой может произойти Фото: кадр из сериала «Шучу»

Горячая смесь из Мишеля Гондри и Джима Керри в сериале «Шучу» просто не могла ограничиться одним сезоном. К тому же за первый шоу получило две номинации «Золотого глобуса», но осталось без статуэток, а гештальт надо закрывать.



Мы снова будем наблюдать за похождениями ведущего популярной детской передачи, который впервые за 30 лет остаётся без эфира. И начинается замкнутый круг: личностный кризис, потеря связи с реальностью и семьёй, лёгкая депрессия, и всё это украшено новыми экспериментами режиссёра. Каждая серия трагикомедии как минимум заменит вам поход к психологу.

Когда: 3 ноября 2019 г. «Метод» без Хабенского?



«И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе» Фото: кадр из сериала «Метод»

Мы понимаем, что в списке необъяснимых вещей российские сериалы находятся между пиццей с ананасами и анчоусами в шоколаде, но всё-таки пара бриллиантов среди них найдётся. Один из них — «Метод». И хотя в первом сезоне мы как будто попрощались с главным героем Родионом Меглиным, авторы подготовили зрителям небольшой сюрприз, и Константин Хабенский вновь озарит ваши экраны своим бородатым ликом. Ещё большей интриги подкинет сам сюжет, в котором теперь рискует умереть любовница Меглина Есеня.

Когда: 11 ноября 2019 г. Простая русская «Ольга»



Они поселятся в миллионах квартир на весь сентябрь Фото: кадр из сериала «Ольга»

Когда дети уже вернутся из школы после первого учебного дня в новом году, на экранах страны засияет смурное лицо Ольги из Северного Чертаново. Ровно месяц мы будем наблюдать за развитием отношений главной героини с многочисленными поклонниками, иногда ловить себя на мысли, что всё это видели в «Стране Оз», записывать новые цитаты, чтобы применить их в подходящий момент, сопереживать и смеяться, как будто подобного с нами никогда не произойдёт. Не исключено, что в четвёртом сезоне любимая миллионами героиня определится, остепенится и найдёт настоящее счастье.

Когда: 2 сентября 2019 г.

Какой из этих сериалов вы точно не пропустите?