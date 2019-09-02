Дно близко: новосибирцы стремительно беднеют — за чертой бедности уже каждый шестой

Росстат зафиксировал рост бедности в России — за чертой бедности, как насчитали статистики, оказалось 12,7% населения страны, то есть больше 18 миллионов человек. В Новосибирской области уровень бедности выше — 16%. На фоне увеличившихся цен в магазинах, роста «коммуналки» и долгов по кредитам новосибирцы оказались в своеобразной яме, выбраться из которой, как говорят экономисты, получится нескоро. О том, почему беднеют новосибирцы, от чего им приходится отказываться и когда пояса наконец-то можно будет ослабить, — в материале НГС.

Статистику бедности в России Росстат опубликовал по итогам второго квартала этого года. Статистики выяснили, что в то время в стране 18,6 миллиона человек жили за чертой бедности — то есть располагали доходами ниже прожиточного минимума. По данным Минтруда РФ, он составлял чуть больше 11 тысяч рублей. Статистики объясняют, что за эту весну количество бедных россиян снизилось с 21 миллиона до 18,6, но при этом за год их доля всё же увеличилась. «Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со вторым кварталом 2018 года (тогда он составлял 12,5%). Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%», — сообщается на сайте ведомства.

В Росстате печальную статистику постарались объяснить: при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции — 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году». Таким образом, рост уровня бедности связали с методикой расчётов.

Тем не менее региональные цифры растущую тенденцию подтверждают. По данным РИА «Рейтинг», в Новосибирской области за чертой бедности живут 16% населения, а за чертой крайней бедности — 2%. Учитывая, что в регионе на 1 января живёт почти 2,8 миллиона человек, доходы меньше прожиточного минимума имеют больше 447 тысяч новосибирцев. Прожиточный минимум в регионе во втором квартале составил 11,7 тысячи рублей — чуть больше, чем общероссийский.

Наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов.

На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 26,6% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,5%. Объём денежных доходов, которыми располагали 10% наиболее обеспеченных, в 10,5 раза выше, чем у 10% менее обеспеченных. Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами составил 6435 рублей, а в группе с наибольшими доходами — 67 594 рубля», — резюмировали в Новосибирскстате по итогам прошлого года.

Косвенно о нарастающей бедности среди новосибирцев говорит растущее количество кредитов. По данным Сибирского ГУ Банка России,

за последние три года объём кредитов, выданных жителям области, вырос со 114 миллиардов в 2016 году до 268 миллиардов в 2018-м. В первом полугодии 2019 года банки успели выдать кредитов ещё на 111 миллиардов. С ростом закредитованности растут и долги новосибирцев перед банками — на 1 января этого года они задолжали больше 350 миллиардов рублей.

Новосибирцы стали экономить на ремонте авто, продуктах и дорогой одежде — и их экономия не спасает, уверены эксперты Фото: Татьяна Фатеева

В последних майских указах президент Владимир Путин поручил вдвое снизить уровень бедности к 2024 году. Добиться этого правительство планирует за счёт повышения МРОТ, пенсий, зарплат бюджетников и за счёт роста экономики в целом. Но, как говорят экономисты, пока такие меры позволят в лучшем случае сохранить бедность на том уровне, на котором она сейчас. В худшем — рост ещё как минимум в ближайшие пару лет. «По итогам 2019 года ожидается, скорее всего, не рост, а стабилизация уровня бедности. И даже Минэкономразвития в своих прогнозах снизило все макроэкономические показатели: от ВВП до уровня реальных доходов населения. Рост и падение в пределах одного процента, — объяснил Владимир Клисторин, экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН. — Давно назревшая необходимость увеличения МРОТ, а следовательно и всех показателей, скорее всего, сыграет в пользу увеличения уровня бедности, поскольку эта планка бедности — она будет немножко повышена, по крайней мере номинально».

При этом, как замечает Владимир Клисторин, экономический рост сейчас крайне медленный и неустойчивый, тогда как это — главный фактор снижения бедности в стране. Статистика даёт противоречивые цифры: в стране и в частности у новосибирцев постепенно растут средние зарплаты. Так, на прошлой неделе Новосибирскстат отчитался о том, что средняя зарплата жителей региона перевалила за 37 тысяч. Экономисты объясняют это не только свойствами слова «средний», но и тем, что за растущими ценами в магазинах и в квитанциях ЖКХ роста зарплат просто не видно. «Люди не ощущают, потому что средние зарплаты растут на 2–3%, а расходы растут на 10–15%, — рассказала экономист, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг. — И получается, у нас каждый год дельта эта минус 12%. <...> Никакая зарплата не догонит». Не помогает и сильная неравномерность распределения доходов среди разных слоёв населения. «Заработная плата растёт, а реальные располагаемые доходы населения шестой год фактически падают. Формально такого быть не должно, ведь зарплата — это примерно 2/3 всех доходов населения — остальные от собственности, социальные выплаты, пенсии и так далее», — добавил Владимир Клисторин.

Одной из главных причин роста бедности в стране экономист считает налоговую нагрузку, которая упала на плечи новосибирцев. «Она идёт по двум направлением: первое направление — это увеличение НДС (с 1 января 2019 года НДС вырос с 18% до 20%. — Прим. ред.), это рост некоторых других налогов, это увеличение сборов. Мне кажется, что есть ещё и такой важный фактор — это усиление налогового администрирования: штрафы, пени, пересчёт налоговой базы... Давление налоговых органов на налогоплательщиков — это тоже большой фактор торможения экономики и снижение доходов всех, кроме бюджетных», — объяснил экономист.

Новосибирцы стали заметно чаще отказываться от дорогой еды, предпочитая более питательные и дешёвые продукты Фото: Анна Золотова

Худеющие кошельки стали заметно отражаться на системе ценностей новосибирцев. Так, по словам Татьяны Гениберг, жители Новосибирска заметнее всего стали экономить на дорогой одежде вроде норковых шуб, оставив предпочтение бюджетным пуховикам, на дорогой и непитательной еде, а также на обслуживании авто — многие отказываются ремонтировать машины даже после аварий, чтобы сэкономить. При этом отказываться от отдыха новосибирцы не торопятся, хоть и постепенно переходят с путёвок на самостоятельные путешествия. Те, кто решился купить путёвку, как заметила экономист, стали брать отдых не на 14 дней, как раньше, а на 10, а то и меньше.

Как показывает исследование потребительских предпочтений, которое подготовило аналитическая компания Nielsen в июне, экономят на покупках в России 67% населения. Эти цифры сопоставимы и для жителей Новосибирска, объяснила менеджер по развитию регионального ритейла компании «Nielsen Россия» Мария Гаранина. По данным компании, новосибирцы стали чаще, чем раньше, экономить на развлечениях вне дома, переключаться на более доступные бренды продовольственных товаров, сокращать расходы на газ и электричество, а также реже пользоваться личным автомобилем. Как и раньше, жители города стараются экономить на новой одежде, ежегодных отпусках и обновлении мелкой электроники, подсчитали аналитики. Прогнозы экспертов порадовать стремительно беднеющих новосибирцев пока не могут — экономисты не видят причин к значительному росту экономики в ближайшее время и считают, что новости про повышающийся уровень бедности скоро вернутся. «В России нет спроса на знания. Многие люди, кто обладают высокими знаниями, они не могут найти себе работу. У нас потребность в водителях, продавцах, разносчиках пиццы — в рабочих профессиях. А те люди, у которых багаж знаний, — они не могут найти работу. Надо населению встряхнуться, приложить усилия к освоению новых компетенций и параллельно либо самим зарабатывать на них, либо искать работу, где они будут нужны. <...> До тех пор, пока мы будем устаревшие продукты производить, набирать объёмы производства, у нас ничего не получится. Мы много работаем руками и думаем, что если мы больше времени будем работать — мы больше будем получать. Нет, это уже другой, устаревший уклад. Механической работой мы уже ничего не сможем заработать».