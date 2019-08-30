Хвост отваливается: 6 популярных средств для волос, которые не работают (а наоборот, вредят)

Мода на шампуни для лошадиной гривы началась еще 10 лет назад — тогда их предлагалось покупать в ветеринарных аптеках

Когда приходишь в магазин косметики, ехидные продавцы предлагают все и сразу. «Это средство разгладит непослушные волосы, а вот бутылек — придаст объем у корней, а еще есть шампунь, который поможет волосам расти быстрее», — и вот вы уже на кассе вместо планируемых 400 рублей выкладываете 2800 за нужные чудо-средства. Но для себя любимой ничего не жалко. Корреспондент SHE попросила трихолога-эксперта Наталью Маринкину рассказать о самых бесполезных средствах, на которые сибирячки тратят деньги.

Оказалось, что большую опасность для пышной шевелюры представляют распиаренные шампуни для лошадей (которые на самом деле уже давно переупакованы для людей). «Славянский и конский волос совершенно разные по структуре. Славянский волос тоненький, а конский волос очень толстый — им можно проколоть палец. Лошадям гривы моют раз в месяц, а чешут каждый день. Мы свой волос моем каждый день. Соответственно, чтобы сделать из конской гривы шелковистую, нужно конское содержание силиконов. И если это конское содержание силиконов попадает на кожу головы — оно может нести большие проблемы, в том числе врастание волос и закупорку пор кожи головы. А вот если по длине волос им мыть — то злоупотреблять не нужно, но иногда можно. Лучше тогда взять конский кондиционер», — рассказывает Наталья.



Если уж очень хочется гриву — лучше выбрать «конский» кондиционер Фото: коллаж pixabay.com

Также эксперт не рекомендует покупать маски для кожи головы и волос. Трихолог объясняет, что у нас практически не встречается категория людей, у которых были бы и волосы пересушенные, и кожа головы пересушенная. Чаще встречается сочетание — жирная кожа и сухие концы, либо наоборот. По мнению эксперта, эти проблемы нужно исправлять разными средствами, а не одним.

Также сибирячки часто тратят деньги на бессульфатные шампуни (в надежде на их безвредность), а потом тратят еще большие деньги на восстановление волос после них. «Бессульфатными шампунями мыть голову нельзя. Они не могут расщепить кожное сало, не происходит химической реакции. Есть пенообразователь, а сульфат нужен для его активации. Не будет расщепления жиров таким шампунем, и тем более силиконов. Этот шампунь был придуман для того, чтобы наносить его на волосы после таких процедур, как ботокс, кератин и нанопластика. Потому что в этих продуктах используются силиконы для запечатки волоса. И чтобы этот силикон сохранить — рекомендуется мыть волосы (а не кожу головы) бессульфатным шампунем. А кожу головы мыть шампунем по типу кожи», — объясняет трихолог. Эксперт советует опасаться шампуней и средств с громкими рекламными лозунгами, а также вариантов «2 в 1» — обычно они не решают ни одну из поставленных задач. Вот обещания, которые должны вас насторожить. «Закрывает чешуйки волоса» — «Шампунь может закрывать чешуйки волоса, но тогда там содержится большое количество силиконов — это будет не безвредно для кожи головы», — считает специалист.

Шампунь «2 в 1» — По мнению эксперта, такой шампунь не нужен никому. Чем шелковистее у вас волосы, тем опаснее это для вашей кожи головы. Потому что только силиконы, содержащиеся в шампунях, могут давать эффект блестящих, красивых и не спутанных волос. «Восстановление волос изнутри», «содержит кератин» или «шампунь содержит такое-то масло» — «Шампунь не может внутри волоса ничего восстанавливать, не умеет он этого делать. Он предназначен для снятия кожного сала с кожи головы и волос. Обещание восстановление волос — не более чем маркетинговый ход», — объясняет Наталья.

В случае с шампунями все, что касается действий внутри волоса, — это способ заманить доверчивого покупателя Фото: Мария Миронова

А если такое написано на масках, то это, возможно, правда. Все ополаскиватели, бальзамы и кондиционеры предназначены для закрытия чешуйчатого слоя. Восстановить они тоже ничего не могут. Внутрь волоса они не проникают, только закрывают чешуйчатый слой, чтобы изнутри он не разрушался и был защищен. «Я очень приветствую, когда в кондиционерах больше количество силиконов, это правильно. Потому что силикон для волос безвреден и служит защитной пленкой. Но он должен находиться только в кондиционере. Который мы не должны наносить на кожу головы, достаточно 2–3 см отступить от корней. А если натуральный волос, то 3–5», — рассказывает Наталья.