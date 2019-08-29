«Только ребра спиливать»: сибирячки с очень тонкой талией о завистницах и жертвах ради худобы

Тонкая талия — предмет гордости для одних девушек и зависти для других. «Тощая», — злобно шипят обладательницы талии прямоугольной формы и тихо вздыхают о недостижимом, а точеные красотки довольные собой пробегают мимо. Корреспондент SHE решила спросить у сибирячек с тонкой изящной талией, есть ли у них свои секреты или им повезло от природы и случается ли им ловить завистливые (или восхищенные) взгляды со стороны — чаще всего комплименты они получают от женщин.

Елена, 30 лет, управляющая рестораном

Елена говорит, что ей хочется максимально подчеркивать достоинства и скрывать недостатки Фото: Елена Скулкина

«Такая талия у меня от природы, но я стараюсь ее поддерживать. Бывает, да, слышу комплименты. Я не скажу, что замечаю завистливые взгляды от других девчонок, не обращаю внимания на такое, а восхищенные — да. Я считаю, что это достоинство, менять ничего не хочу. Силу воли бы, чтобы поддерживать форму и не лениться».

Елена чаще ловит восхищенные взгляды, чем завистливые Фото: Елена Скулкина

Татьяна, 23 года, руководитель отдела менеджера кинокомпании

Талия у Татьяны 58 см Фото: Татьяна Бурик

«Я часто слышу комплименты, и, да, девчонки завидуют. Часто спрашивают, как добиться такой талии, многие не верят, что это от природы. Мужчины всегда делают мне комплименты. Это не может быть недостатком, это очень сексуально, женственно и просто красиво. «Нет предела совершенству», — говорю я обо всех сферах жизни, и вместе с этим развиваюсь и в физическом, и в духовном плане постоянно. Нужно любить себя в любом теле, но стремиться к тому, чего хочешь сама. Главное — это то, что в твоей голове, а красивое тело — это приятное дополнение».

Татьяне повезло от природы Фото: Татьяна Бурик

Алёна, 31 год, фрилансер

Талия Алёны — 57 см Фото: Алёна Шароглазова

«Специально я ничего никогда не делала — всегда был и пресс, и тонкая талия, спасибо родителям. Комплименты получаю, да и зачастую не от мужчин, но в обоих случаях меня это смущает. Тонкая талия — это достоинство, однозначно, но бывает проблематично подобрать подходящую одежду. Меня в себе устраивает всё, но если есть возможность подчеркнуть талию, то почему бы и нет?»

Алёна говорит, что иногда ей сложно подобрать одежду — на талии всё висит Фото: Алёна Шароглазова

Юлия, блогер, модель

Юлия — обладательница самой тонкой талии в подборке: 54 см Фото: Юлия Кригер

«На сегодняшний день моя талия 54 см, от природы; комплименты можно услышать только летом, когда одежда более раскрытая, и её видно. У меня сквозное зрение, я не замечаю, смотрят ли на меня люди. Талия для девушки — это определенно плюс, и чем меньше, тем лучше. Мне бы хотелось талию меньше — сантиметров 45, думаю, меня бы устроили. На данный момент никак уменьшить ее не получается, потому что, когда я прихожу в салон и спрашиваю, какие процедуры мне могут предложить по уменьшению, на меня смотрят, как на дуру — они считают, что и так достаточно тонкая. Видимо, только ребра спиливать, но не думаю, что я пойду на такой отчаянный шаг».

Она хочет уменьшить ее до 45 см Фото: Юлия Кригер

Сабина, 32 года, шьет костюмы для выступлений по спортивной гимнастике и танцам

Сабина — обладательница талии в 58–59 см Фото: Сабина Курбатова

«От природы у меня вообще тип фигуры "прямоугольник,. Но, начав заниматься фитнес-бикини, где нужен силуэт Х (икс), программу построили таким образом, чтобы приближаться к этому идеалу. Качаем спину, плечи и бедра, ягодицы — талия при этом начинает визуально выделяться. Комплименты я слышала часто, еще до занятий фитнес-бикини. Думаю, что этому поспособствовало многолетнее пение, где с нами практиковали диафрагмальное дыхание. После этого животик совсем не торчал вперед, даже при питании вредными продуктами. Цель там была совсем другая, конечно, а это уже как очень крутой бонус. Пока меня не всё в себе устраивает, работы еще предстоит много, сейчас я как раз в процессе. Одежду иной раз подобрать очень сложно — именно в области талии почти всё висит мешком. Конечно, хочется ее подчеркнуть, а не скрывать висящей тряпкой. С джинсами всегда проблема. Слава богу, я умею шить и могу подогнать под себя понравившуюся вещь».