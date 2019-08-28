Котлован смерти: как вытаскивали людей из завалов обрушившегося здания на Ударной

Днём 28 августа на стройке по улице Ударной на левом берегу обрушилось хозяйственное здание — насосная станция, которая находилась на реконструкции. Под обломками оказались несколько человек, которые спасатели живых или мёртвых доставали несколько часов. До сих пор на месте работают десятки спасателей, врачей, полицейских и работников других спецслужб, трагедия собрала огромное количество зевак. В причинах обрушения будут разбираться следователи, но местные жители уверены, что ЧП произошло из-за простой халатности строителей. О том, что произошло на Ударной и как пытались спасти рабочих, оказавшихся под завалами, — в фоторепортаже НГС.

«Это около часа дня было. Как будто задняя часть моего дома подпрыгнула и опустилась!» — говорит местная жительница, чей дом расположен буквально в метре от стройплощадки, где произошла трагедия. Днём в здании на улице Ударной, 1/1А обрушилась кирпичная стена. Это здание перекачивающей насосной станции, которое с марта находится на реконструкции «Сибирской генерирующей компании». Станция перекачивала воду с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Кировский район. В момент обрушения в здании, по данным СГК, находилось 13 рабочих. С самого начала очевидцы сообщали о том, что под завалами — большими глыбами железобетона и кучами кирпичей — находится 12 человек, но позднее их число уменьшилось: оказалось, некоторые успели отбежать и спастись.

Коротко — о том, что произошло на Ударной

Видео: Густаво Зырянов

Спасателей ждал огромный котлован, забитый кирпичами и кусками железобетона Фото: Александр Ощепков / НГС

В первых сообщениях говорили о том, что под обломками находится 12 рабочих Фото: Александр Ощепков / НГС

Место трагедии выглядит устрашающе — это огромный котлован, заваленный кучами поломанных кирпичей, кусков железобетона и стен. Самые крупные куски доставали с помощью подъёмных кранов. Здесь работали в общей сложности 380 спасателей, которые группами спускались в котлован с вёдрами и лопатами. Посторонних за металлический забор, который ограждает стройплощадку, не пускали, но и без них найти свободное место между техникой и десятками рабочих и спасателей в суете сложно. Сложно было и поверить в то, что в этой огромной заваленной яме окажется кто-то живой.

Спасателям приходилось работать руками — завезти сюда технику было невозможно... Фото: Александр Ощепков / НГС

... да и не нужно — строительный мусор был слишком мелким Фото: Александр Ощепков / НГС

На место прибыли сотрудники ряда спецслужб, в том числе следователи — они возбудили уголовное дело Фото: Александр Ощепков / НГС

По данным МЧС, спасатели приехали на место ЧП за четыре минуты, а через час нашли первого и, как окажется позже, единственного выжившего рабочего — его доставили в больницу № 34 на Титова. Он получил перелом ноги, его состояние оценивают как стабильное. Кроме спасателей на место приехали полицейские, которые тут же оцепили периметр стройплощадки, а также следователи, врачи, судмедэксперты, кинологи с поисковыми собаками, чиновники. Спустя пару часов после начала спасательной операции на место трагедии приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и зачем-то священнослужитель Новосибирской митрополии. Есть информация, что в Новосибирск из Казахстана вылетел генеральный директор СГК Степан Солженицын. Там же собрались представители большинства СМИ города. Одними из первых на месте оказались журналисты НГС, которые вели онлайн-трансляцию с места трагедии.

Спасателям помогали специально обученные собаки. Им было сложно работать из-за огромного количества людей и, соответственно, запахов Фото: Александр Ощепков / НГС

Собаки работали, пока спасатели руками разгребали завалы Фото: Александр Ощепков / НГС

Именно благодаря собакам удалось найти как минимум одно тело в завалах Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Я вообще считаю, здание нельзя было так строить. Стена обрушилась, грохот был, пыль. Они сегодня ровняли землю под бетон. Об укреплении стены вообще речи не было, хотя её изначально надо было укрепить. Начальство об этом вообще не говорило — на эту стену хотели поставить крышу. Я не пойду сюда больше работать, у меня здесь друзья погибли», — еле сдерживая слёзы, рассказал журналистам прораб стройки. Он всё это время помогал спасателям. Чуть позднее под завалами найдут ещё двух рабочих, а около 16:30 появится информация о третьем и последнем погибшем. Спасатели заявили, что погибших здесь больше нет, но всё равно решили разгрести весь котлован, чтобы удостовериться, что под завалами не могло оказаться никого больше.



Спасатели работали посменно — на смену уставшим, грязным и вспотевшим подходили новые, настроенные и взволнованные Фото: Густаво Зырянов / НГС

Спасатели решили разгрести котлован, даже когда появилась информация о последнем найденном теле Фото: Александр Ощепков / НГС

Спасателей разместили на базе соседней школы, где они отдыхают Фото: Александр Ощепков / НГС

Вокруг стройплощадки собралось огромное количество людей: дети залезали на крыши гаражного комплекса неподалёку и на ограждение, с которого их постоянно прогоняли полицейские, а любопытные пенсионерки из соседних домов всё норовили попасть как можно ближе к завалу. «Бабушка, ну вот куда вы», — спрашивает боец Росгвардии пожилую женщину, медленно подошедшую к штабу МЧС. «Ну скажите, достали кого-нибудь живого уже?» — спросила она в ответ так, словно знала, что нет. В ответ она получила лишь указание на выход. К этому моменту из ворот выехала машина судмедэкспертизы, которая увозила последнего найденного погибшего.

Любопытные местные жители то и дело пытались заглянуть за забор Фото: Александр Ощепков / НГС

Погибших подносили на носилках прямо к машине судмедэкспертизы Фото: Александр Ощепков / НГС

Родственникам погибших пришлось приходить на опознание тел Фото: Александр Ощепков / НГС

Подъехать и выехать с места ЧП сложно: узкая дорога вся в грязи и в лужах. Вдоль Ударной и соседних улиц и даже во дворах стоят десятки машин спецслужб, на которые успели пожаловаться местные жители. «Ну не могли встать куда-нибудь подальше? Ко мне таксист заехать не может», — говорит в трубку девушка у подъезда на Ударной, 207/4 — в двухстах метрах от насосной станции. Проехать к оперативному штабу, к слову, сложно даже медикам, не говоря уже о крупной технике вроде автокранов. Им приходится разъезжаться на узком пятачке у гаражей, разгоняя толпу зевак.

На место трагедии приехал Анатолий Локоть — он пробыл здесь около часа Фото: Александр Ощепков / НГС

Священнослужители приехали для поддержки семей пострадавших Фото: Александр Ощепков / НГС

На месте работали несколько собак из кинологической службы Фото: Александр Ощепков / НГС

Местные пожаловались и на проблемы, которые были до трагедии: стройка загородила им единственную дорогу к поликлинике, детскому саду и школе — в последней сегодня разместили спасателей. Местная жительница рассказала, что живёт в частных домах и ограждение стройплощадки, которую огородила СГК в мае, по её словам, проходит в 70–80 сантиметрах от её участка. Её соседка рассказала, что вчера в её доме произошёл пожар. Она уверена, что это поджог, — официальная причина звучит как короткое замыкание, тогда как женщина говорит, что электричество в доме было отключено, а дом пустовал несколько дней. А в доказательство своей версии рассказала, что под её домом проходит теплотрасса — СГК когда-то пыталась выкупить участок, но не вышло.

В скором времени должны появиться списки погибших Фото: Александр Ощепков / НГС

Всего на месте работали почти 400 спасателей Фото: Александр Ощепков / НГС

На месте работали и машины судмедэкспертизы, которые увозили тела Фото: Александр Ощепков / НГС

На протяжении всей спасательной операции из котлована то и дело вылетали кирпичи и груды песка — спасателям пришлось разгребать завалы почти вручную. «Сейчас внутри котлована торчат, скажем так, сваи, поэтому загнать туда какую-то тракторную, автомобильную технику не представляется возможным — она там работать не сможет. Поэтому так же кирпич складываем в ёмкости, ёмкости кранами поднимают и высыпают, выгружают в самосвалы», — рассказал Дмитрий Ярцев, руководитель спасательной операции на Ударной.

Тем временем к месту трагедии начали подъезжать родственники погибших — в основном это молодые жёны рабочих. Для них организовали штаб в одной из квартир в соседнем доме — её хозяйка лично пригласила их туда. Никого больше туда ожидаемо не пустили — с ними работают разве что психологи МЧС. Многим пришлось спускаться к самому котловану, чтобы опознать найденные тела. Возвращались оттуда без слёз, но во взгляде читалась настолько страшная скорбь, что к ним безмолвно тянулись руки зевак — чтобы просто приобнять или похлопать по плечу. В СГК сейчас решают вопрос о компенсациях семьям погибших рабочих. О причинах трагедии официально не рассказывают. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть), они и должны будут установить причину. Максимальный срок по статье, который грозит виновным, — до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности.

Выйти живым из завалов удалось только одному из четырёх рабочих Фото: Александр Ощепков / НГС