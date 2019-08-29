Сначала платишь ты, а потом ребенок содержит тебя? 15 неудобных вопросов об алиментах

Родители обязаны содержать ребенка, а вот ребенок может в будущем никому ничего не платить — но только если так решит суд

Эмоциональные отношения детей и родителей разделяет жирная черта закона — особенно это ощутимо, когда речь заходит об алиментах. Как не довести до суда, кому можно не платить, когда у тебя дети в трех разных семьях, и обязаны ли дети возвращать долг отцам и матерям, которых никогда в глаза не видели? 15 неудобных вопросов об алиментах мы разобрали в компании юриста Дениса Валдеева.

Хотим договориться об алиментах, но не хотим идти в суд. Так можно?

Да, договоритесь между собой и закрепите соглашение у нотариуса. Там же решите, в каком порядке и в какой форме родитель будет платить: фиксированную сумму, или долю от зарплаты, или одновременно фиксу + долю. Последний вариант — идеальный, если у плательщика нестабильный или плавающий доход.



— Идти к нотариусу обязательно, иначе соглашение будет признано ничтожным и права одной из сторон будут нарушены. Думаю, это идеальная ситуация для родителей, которые понимают свою ответственность перед ребенком и стремятся обеспечить ему комфортный уровень жизни и развития, — отмечает Денис Валдеев.

Максимальной планки алиментов нет, а вот минимум — это 25% от доходов на одного ребенка, 33% — на двух и 50% — на трех и более. Снизить минимум может суд, но в этом случае плательщику придется доказать, что он и правда не может содержать ребенка в полную меру.

Из чего вычитают алименты?

Алименты выплачиваются не только с зарплаты, но и других доходов родителя: пенсии, стипендии, пособия, дивидендов и так далее (полный список — тут ).

Если человек безработный, с кого стрясти деньги?

С него же. Обратитесь в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Чтобы ускорить процесс, предоставьте всю информацию о плательщике, которая у вас есть: место работы, официальные и неофициальные доходы, имущество и сведения о пособиях.



Пристав обязан вызвать плательщика, чтобы установить фактические обстоятельства. Если тот уклоняется, его могут доставить принудительно, вплоть до применения административного ареста. Кроме того, ФССП может и должна запросить сведения у других ведомств и организаций — ГИБДД, налоговых, банков, пенсионного фонда и так далее.

Кому платят алименты — ребенку или родителю, который с ним живет?

Алименты предназначены на содержание ребенка. Пока он несовершеннолетний, распоряжаться деньгами в его интересах может законный представитель.



Пока ребенок несовершеннолетний, его деньгами распоряжается родитель Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Кроме детей, кто может рассчитывать на алименты?

О содержании могут договориться супруги: например, нетрудоспособный муж вправе рассчитывать на поддержку жены (и наоборот). Алименты могут платить бывшие супруги: экс-жена имеет право на содержание в период беременности и в течение трех лет после рождения общего ребенка.

Старшие братья и сестры должны обеспечивать своих младших братьев и сестер, если те нуждаются и им не от кого больше получить содержание (родители умерли, средств к существованию нет и так далее). Обязанность по содержанию может быть в отношении уже совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родственников. Алименты могут платить бабушки и дедушки — внукам (и наоборот), пасынки и падчерицы — мачехе и отчиму.

Совершеннолетние дети обязаны платить алименты своим родителям, если те не могут обеспечить себя сами.

То есть я обязан содержать родителя в старости, даже если не видел его никогда?

Обязанность содержать предусмотрена законом, но от нее освободят, если в суде будет доказано, что родитель уклонялся от своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей или вовсе был лишен родительских прав.

А если лишен родительских прав, значит, не должен платить алименты?

Должен. Закон ответственности за содержание ребенка в этом случае не снимает.

Тот, кто платит алименты, вправе требовать чеки?

Да, вполне. Однако законом эти просьбы никак не регламентируются.

Если в новой семье появляются дети, можно уменьшить сумму алиментов для ребенка/детей из первой семьи?

Да. Если предыдущее соглашение было оформлено у нотариуса — придется вернуться к нотариусу и подписать новую бумагу. Если стороны в новом соглашении не могут сойтись на сумме, можно пойти в суд.

В суд также придется идти, если алименты установлены по его решению. В этом случае будет учитываться мнение обеих сторон, поэтому плательщику, если он желает снизить сумму алиментов, придется доказать, что давать деньги в том же размере он больше не может.



Вопрос от читателя: «Я плачу алименты на содержание дочери от первого брака. Должен ли я платить, если выйду в декрет вместо моей второй жены, так как её срочно вызывают на работу?»

Выход в декрет в любом случае предполагает получение пособий, с которых должны платиться алименты. Если выход в декрет предполагает изменение не только семейного, но и материального положения плательщика, он вправе обратиться в суд для снижения суммы алиментов.



Алименты вычитаются даже с декретных пособий Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Вопрос от читателя: «От первого брака есть сын. Последний год он проживает со мной, и весь этот год я официально плачу алименты. Как остановить выплаты? Для этого обязательно идти в суд?»

Можно договориться с прежней супругой — фактически вы содержите ребенка. Если не получится — идите в суд. Кроме того, можно рассмотреть вариант установления алиментов с ее стороны, но это займет много времени и, при отсутствии согласия женщины, будет требовать участия суда.

Чем грозят долги по алиментам?

Самое легкое — начисление неустойки и взыскание ее в судебном порядке. По нарастающей следует возбуждение исполнительного производства — в этом случае неплательщику грозят ограничение выезда за границу, наложение ареста на банковские счета и имущество, а также иные неблагоприятные последствия.



— Многие забывают, что злостная неуплата алиментов может привести к лишению родительских прав, — напоминает юрист. — Поводом может стать долг по алиментам, сокрытие реальных доходов или объявление должника в розыск из-за того, что он уклоняется от уплаты алиментов.

А как-то законно я могу не платить алименты?

На ребенка — не получится: даже если вы заключили соглашение у нотариуса, для отмены придется идти в суд. А суд будет учитывать материальное положение сторон, причины такого обращения, поскольку его задача — максимально защитить интересы ребенка.

Отменить алименты на супруга или родственника — можно. Если соглашение заключали у нотариуса, то придите и расторгните договор по взаимному согласию. Если алименты установлены по решению суда — освободить от выплат может суд (полностью или частично).

— Уважительной причиной может быть, в частности, прохождение срочной военной службы лицом, обязанным уплачивать алименты, а также нетрудоспособность плательщика. При этом суды освобождают такое лицо полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам при условии, если тяжелое материальное и семейное положение препятствовало ему погасить образовавшуюся задолженность. В любом случае плательщик должен будет доказать наличие объективных и уважительных причин, одной лишь ссылки на норму недостаточно, — напоминает юрист.

