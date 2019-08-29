«У меня было столько долгов»: безработный сибиряк построил бизнес на 100 миллионов в год

Десять лет назад новосибирец Артём Кабышев лишился всего на пожаре в павильоне Центрального рынка, после происшествия он сделал бизнес по производству одежды и тканей

Новосибирский бизнесмен Артём Кабышев вспоминает крупный пожар на Центральном рынке уже со смехом, хотя 10 лет назад ему было не до шуток — сгорело всё, чем он тогда торговал. Он вмиг стал безработным и даже пошёл в службу занятости, которая дала ему пособие и обязала ходить на собеседования. Артём Кабышев решил не устраиваться на наёмную работу, а организовал семейный бизнес по производству одежды и тканей. Предприниматель рассказал корреспонденту НГС о секретах, которые помогли добиться успеха, и почему его раздражает «инертность людей».



Артёму Кабышеву 38 лет, он выпускник Новосибирской академии водного транспорта (ныне — СГУВТ) по специальности «экономика и управление на предприятии», но работал по профессии он далеко не всегда. Новосибирец сам написал в редакцию НГС, чтобы рассказать свою историю победы над безработицей: она начинается с крупного пожара на Центральном рынке в сентябре 2009 года. В то время Кабышев продавал строительные и отделочные материалы.

«Знаете, как всё было? Он (продавец из другого павильона. — Прим. ред.) замарал краской джинсы и стоит, растворителем оттирает. Дурачок второй подошёл — говорит: "О, давай проверим, загорится?". Раз — его поджёг! Тот смахнул пламя, а там шторы продавались. И всё это [загорелось]. Я [в тот день] пришёл, деньги собрал, считаю и слышу [шум]. Думаю — вот напились дураки на рынке и с ума сходят. Выглядываю в коридор и вижу, как стена огня идёт на меня! Я думаю — вернусь за деньгами, но понял, что если я сейчас вернусь, то уже не выскочу оттуда. Я побежал, вышел на улицу — и за секунду всё сгорело. Я просто увидел сразу, сколько у меня долгов появилось, потом постепенно всё раздал… Пожарище был просто сумасшедший, фееричный», — вспоминает в беседе с НГС Артём Кабышев.



По его оценкам, в один миг сгорел примерно миллион рублей. Оправиться после происшествия ему помогла семья — мать Елена Кабышева и тётя Людмила Афанасьева, которые уже тогда торговали одеждой на Гусинобродском рынке. Врач-кардиолог Елена Кабышева ушла в челночный бизнес в начале 1990-х — к тому моменту она отработала 15 лет в 25-й медсанчасти по специальности, но врачам в какой-то момент просто перестали выдавать зарплату. У Кабышевой не было мужа, только сын, которого надо было кормить и учить. Так что она оставила медицину и ушла на барахолку — продавать одежду из Китая.



Оправиться после пожара ему помогла семья. На фото — с матерью и совладельцем «Ангелики» Еленой Кабышевой Фото: Александр Ощепков / НГС

Как рассказывает Артём Кабышев, примерно через полгода после ЧП на рынке, когда не получилось организовать ещё одно дело со знакомым, он пошёл в службу занятости и стал официально безработным.

«Я получал 5800 [рублей] ежемесячно — пособие как безработный, и параллельно нацелился на получение субсидии от государства — 70 тысяч на открытие собственного дела, хотя вместе с этим надо было ходить на собеседования. Через полгода я написал бизнес-план, комиссия его утвердила, я получил субсидию, и бонусом государство бесплатно оформило мне ООО по пошиву и продаже женской одежды. Так в ноябре 2010 [года] стартовал мой семейный бизнес. Это швейная фабрика "Ангелика". Управляем ею я, моя мама и моя тётя», — объяснил предприниматель.

Елена Кабышева оставила работу врача-кардиолога в больнице и ушла в торговлю Фото: Александр Ощепков / НГС

Сначала они сделали простой сайт по продаже одежды на бесплатном движке — как говорят бизнесмены, в 2010 году интернет-продажи только начали развиваться и такого сайта им хватало. Продажи начали расти практически сразу, уверяет Кабышев, однако никакого порядка на предприятии не было — не хватало опыта, чтобы всё правильно организовать. Пришлось обратиться к бизнес-тренерам.



Сначала они продавали одежду, а затем стали закупать ткани у турецких и китайских фабрик. Как говорит Артём Кабышев, на сайте у компании «учтён каждый метр» Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я терпеть не могу все эти НЛП, личностный рост и прочее — то, что сейчас модно. Они же там реально вводят людей в заблуждение, они путают оборот с прибылью, с доходностью, рентабельностью. Никто ничего не разделяет!» — возмутился Артём Кабышев, заметив, однако, что в том центре ему все-таки помогли разобраться в понятиях и схемах.

После этого в июле 2015 года семья зарегистрировала компанию по оптовым продажам тканей для производства одежды «Ангел-Текс» (сами ткани закупают у фабрик в Китае и Турции) — их основными клиентами стали розничные магазины одежды по всей стране. Позже предприниматели сделали подробный сайт — по сути, онлайн-склад. Штат увеличился, и, как признался бизнесмен, стало очень сложно управлять сразу двумя компаниями.

По словам Артёма Кабышева, ему помогла президентская программа по повышению квалификации для управленческих кадров народного хозяйства России, которую он проходил с 2016 года.



У предпринимателей есть магазин для оптовых покупателей, которые берут товар для продажи в городах и посёлках области — в Барабинске, Чике и других Фото: Александр Ощепков / НГС

«Меня привлекло, что треть стоимости обучения оплачивает Минпромторг, ещё треть —Новосибирская область, и треть — уже моё предприятие. Обучение шло почти год, и его финалом стала моя стажировка в Германии на целый месяц. Надо отметить, что эта программа финансируется правительствами Германии и России и для участников всё бесплатно. Там я увидел, как строят бизнес европейские компании и что на 55% экономика Германии состоит из небольших компаний семейных бизнесов.

В Германии я увидел разницу менталитетов. Они называют это (семейный бизнес. — Прим. ред.) "наш мотор", "сердцем экономики". Эти маленькие семейные предприятия — микробизнесы, и они занимают у них половину ВВП. И они гордятся этим», — рассказывает он.

Кабышевы решили развивать бизнес в этом направлении — сейчас они закупают ткани за рубежом и продают их новосибирским дизайнерам (Марии Локоть, Вере Шашериной, Malina Fashion, «Синар» и так далее), а также на восток страны. Годовой оборот сейчас составляет более 100 миллионов рублей в год, оценивают владельцы бизнеса.



Сейчас в компаниях три совладельца: Артём Кабышев, его мать Елена и тётя Людмила Афанасьева Фото: Александр Ощепков / НГС

Недавно они открыли офис в Москве, там же планируют создать свой первый магазин для розничной продажи одежды. Хотя, как признаются предприниматели, прежде чем зайти на московский рынок, они столкнулись с большой проблемой.

«Оказалось, что здесь совсем другой запрос, в Москве. У нас любят всё яркое, красивое, нарядное, модное, а в Москве хотят бежевое, многослойное, такое распущенное, свободное, оверсайз — там более европейский подход. А стоимость простых изделий там — она просто убивает! Там натуральные ткани более востребованны, чем здесь. Мы сюда не можем продать натуральные ткани — не то что не хотим, а не можем, у нас клиенты не понимают натуральные ткани, они говорят: «А зачем нам это надо? Оно мнётся, гнётся и вообще. А полиэстер — хорошо, красиво, удобно, не мнётся. А мы как будто на границе — сюда одно, здесь другое», — описали ситуацию Кабышевы.



В Москве они будут продавать одежду в европейском стиле Фото: Артём Кабышев

Бизнесмены столкнулись с проблемой, когда зашли на московский рынок, — оказалось, в столице не любят яркие и кричащие цвета, признался Кабышев Фото: Артём Кабышев

Артём Кабышев говорит, что решился рассказать свою бизнес-историю, поскольку часто сталкивается с мнением, что в России слишком сложно построить успешную компанию. Он даже называет «инертными» людей, которые не верят, что в стране есть возможности сделать бизнес с помощью государства.



«Мне охота тряхануть вот так людей: что ты сидишь, ноешь, вот ты встань, пойди сделай что-нибудь!» — говорит предприниматель.



В Новосибирске они тоже планируют открыть магазин для розничной продажи, но позже Фото: Александр Ощепков / НГС