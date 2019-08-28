Коротко: что известно о ЧП на Ударной, где рабочих завалило обломками водонасосной станции

Сегодня в обед на улице Ударной в Новосибирске рухнули стены водонасосной станции, рядом с которой сотрудники СГК ремонтировали теплотрассу. По предварительным данным МЧС, под завалами оказались 12 человек (позднее в СГК заявили, что на месте ЧП было всего 8 человек). Есть данные о двух погибших. По данным на 15:40, спасательная операция продолжается, под грудой кирпичей оставались двое рабочих. Подробности с места событий НГС публикует в онлайн-репортаже, а в этой публикации мы коротко собрали самую важную информацию о ЧП.

Почему здание рухнуло? Официально версий обрушения власти еще не выдвигали. Однако в СК заявили, что все произошло, когда рабочие ремонтировали теплотрассу под стенами здания. «По данным следствия, 28 августа 2019 года в обеденное время по улице Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. В ведомстве завели уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ. Аналогичную проверку начала прокуратура Ленинского района. Кто за это отвечает? Разрешение на реконструкцию здания на Ударной выдано «Сибирской энергетической компании» 27 июня 2019 года, сказано на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Согласно документам, подрядчик должен был выполнить реконструкцию здания перекачивающей насосной станции № 2 с пристройкой дополнительного объема.



Гендиректор компании-подрядчика «Контакт-108» Евгений Шуляк, которая работает на строительстве насосной станции на улице Ударной, 1/1А, заявил НГС, что не знает причин обрушения. «Без понятия, что это за стена. Мы узкая специализация, у нас электромонтажные работы, а что и как мы даже не владеем. [НГС: Вы следите за развитием событий?] Не больше чем по своим людям. У меня там шесть человек, я и говорю, Господь милостив к нашему предприятию, нам всё обошлось. Мы даже в той зоне не работали, поэтому ничего, обошлось», — заявил Шуляк.

Компания «Контакт-108» выиграла конкурс на строительство насосной станции в июле 2019 года. Компания находится в городе Рубцовске Алтайского края. Компания стала единственной подавшей предложение на закупку. По контракту работы на участке должны быть завершены до 31 декабря 2019 года.

Что будет дальше? В СГК заявили, что работы по ремонту теплотрассы на месте ЧП возобновятся через несколько дней. «По правилам работы останавливаются при проведении [расследования], но это буквально несколько дней. Мы получим разрешение на продолжение работ, и, получается, будем максимально работать. Сдвигаться нам некуда, у нас отопительный сезон скоро начнётся», — рассказал директор новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.

Кинологи на месте поисков Фото: Александр Ощепков / НГС

Что с людьми? По данным на 15:40, двое при обрушении стены погибли, один рабочий в больнице, еще одного до сих пор ищут. Их коллеги теперь отказываются работать на этой стройке. «Они ровняли [площадку] под бетон. Об укреплении стены вообще речи не было. Её не сносили, на неё хотели поставить крышу. Я не пойду туда [работать на объект]. (Почему?) Ну, во-первых, друзья тут погибли», — рассказал НГС бригадир рабочих. в СГК заявили, что несколько человек успели вовремя отскочить, когда стена начала падать. Будут ли выплачены родным погибших и пострадавших какие-либо компенсации, власти пока не сообщали. Как долго будет продолжаться спасательная операция? Точных прогнозов нет. На месте сейчас работают 380 спасателей, включая кинологов, они практически вручную разбирают завалы. Бывший спасатель, пожелавший остаться анонимным, рассказал НГС, что разбирать такие завалы очень сложно. «Сложность в том, что это кирпичная кладка. Соответственно, это не плита, которую можно поднять краном. Здесь нужно вручную каждый кирпичик и осколок вынести, очистить площадь. Их нельзя убрать лопатой, только вручную. Я на подобных завалах работал: стирал насквозь несколько пар перчаток и пальцы в кровь», — знает собеседник.

