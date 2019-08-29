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Миллион за минуту: НГС узнал, сколько получают самые популярные блогеры города за один день

Если не вдаваться в тонкости такого бизнеса — заработки для обычного человека кажутся космическими

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Элджей, конечно, вне конкуренции, но бьюти-блоги и идеи для креативных мам тоже приносят солидную прибыль 

Фото: скриншот instagram.com / sayonaraboy,
скриншот instagram.com / anastasia_yseeva

Самым дорогим блогером в мире считается 21-летняя модель, бизнесвумен и участница известного телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. Стоимость одного рекламного поста в ее профиле в Instagram стоит 1 миллион долларов. Девушка получает деньги за то, что носит одежду, ест, пьет, гуляет, посещает салоны красоты и разные заведения. И таким способом зарабатывают все блогеры (если не разбираться в статистике, аналитике и вовлеченности, но сегодня не об этом). Корреспондент НГС.Афиша выбрала несколько самых топовых блогеров Новосибирска и решила узнать, сколько стоит разместить у них свою рекламу.

 

Самым популярным в новосибирском instagram оказался рэпер Элджей. Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) выкладывает в блог свое творчество, фото с Настей Ивлеевой или просто что-то из жизни. 

Стоимость одного рекламного поста у Элджея <nobr class="_">916 000</nobr> –&nbsp;<nobr class="_">1 374 000</nobr> рублей, а чтобы Алексей отметил вас в своей истории, нужно заплатить&nbsp;<nobr class="_">366 000</nobr> – <nobr class="_">824 000</nobr> рублей

Стоимость одного рекламного поста у Элджея 916 000 – 1 374 000 рублей, а чтобы Алексей отметил вас в своей истории, нужно заплатить 366 000824 000 рублей

Екатерина Шрейнер считается самой популярной инстамамой города — количество подписчиков в её Instagram более 2 миллионов. Сибирячка проводит развивающие мастер-классы для детей и делится советами, как и чем занять ребенка, чтобы он проводил время с пользой. 

Разместить пост у Кати стоит <nobr class="_">100 000</nobr> рублей, а историю —&nbsp;<nobr class="_">40 000</nobr> – <nobr class="_">90 000</nobr> рублей

Разместить пост у Кати стоит 100 000 рублей, а историю — 40 00090 000 рублей

Анастасия Юсеева — бьюти-блогер. Её профиль полон информации о косметике и макияже. Кроме того, Анастасия делится с подписчиками моментами из своей жизни — за ней наблюдает 369 тысяч человек. 

За один пост Анастасия берет <nobr class="_">100 000</nobr> – <nobr class="_">150 000</nobr> рублей, а за историю — от <nobr class="_">32 000</nobr> до <nobr class="_">71 000</nobr> рублей

За один пост Анастасия берет 100 000150 000 рублей, а за историю — от 32 000 до 71 000 рублей

Алёна Токарева снимает небольшие юмористические ролики, а иногда говорит про свой опыт похудения и дает советы девушкам. За жизнью рыжеволосой сибирячки следит 1 миллион человек. 

Для того чтобы попасть к ней в профиль в виде поста в ленте, нужно заплатить <nobr class="_">30 000</nobr> – <nobr class="_">45 000</nobr> рублей, а если вы хотите появиться в историях, то чуть меньше —&nbsp;<nobr class="_">24 000</nobr> рублей

Для того чтобы попасть к ней в профиль в виде поста в ленте, нужно заплатить 30 00045 000 рублей, а если вы хотите появиться в историях, то чуть меньше — 24 000 рублей

Елена Голунова тоже входит в число популярных блогеров — 441 тысяча подписчиков. На своей странице участница шоу «Битва экстрасенсов» не так явно пишет о своих способностях, больше сибирячка делится фотографиями себя в повседневной жизни и общается с подписчиками на отвлеченные темы. 

Стоимость одного поста у Елены — <nobr class="_">60 000</nobr> – <nobr class="_">90 000</nobr> рублей, а за желание появиться в историях нужно заплатить от <nobr class="_">24 000</nobr> до <nobr class="_">54 000</nobr> рублей

Стоимость одного поста у Елены — 60 00090 000 рублей, а за желание появиться в историях нужно заплатить от 24 000 до 54 000 рублей

Материал подготовлен на основе данных с сайта adinblog.ru. 

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    КОММЕНТАРИИ (73)

    Тренер
    29 авг 2019 в 00:31

    Безнадёжно больные люди потерянного поколения. Тут добавить решительно нечего. Пусть все сгорят в аду )

    Фото пользователя
    29 авг 2019 в 00:23

    “Чтобы Кирилл отметил Вас в своей истории нужно заплатить от 366000-824000 руб.Интересно посмотреть на Новосибирцам , отдавшего такие деньги за чих о себе...

    29 авг 2019 в 00:51

    Я наоборот свою реальную жизнь скрываю, в инете. даже моего фото ни где нет, а оказывается есть люди готовые платить не хилые суммы, чтоб только засветится. Печально.