Миллион за минуту: НГС узнал, сколько получают самые популярные блогеры города за один день

Элджей, конечно, вне конкуренции, но бьюти-блоги и идеи для креативных мам тоже приносят солидную прибыль

Самым дорогим блогером в мире считается 21-летняя модель, бизнесвумен и участница известного телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. Стоимость одного рекламного поста в ее профиле в Instagram стоит 1 миллион долларов. Девушка получает деньги за то, что носит одежду, ест, пьет, гуляет, посещает салоны красоты и разные заведения. И таким способом зарабатывают все блогеры (если не разбираться в статистике, аналитике и вовлеченности, но сегодня не об этом). Корреспондент НГС.Афиша выбрала несколько самых топовых блогеров Новосибирска и решила узнать, сколько стоит разместить у них свою рекламу.

Самым популярным в новосибирском instagram оказался рэпер Элджей. Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) выкладывает в блог свое творчество, фото с Настей Ивлеевой или просто что-то из жизни.

Стоимость одного рекламного поста у Элджея 916 000 – 1 374 000 рублей, а чтобы Алексей отметил вас в своей истории, нужно заплатить 366 000 – 824 000 рублей Фото: скриншот instagram.com / sayonaraboy



Екатерина Шрейнер считается самой популярной инстамамой города — количество подписчиков в её Instagram более 2 миллионов. Сибирячка проводит развивающие мастер-классы для детей и делится советами, как и чем занять ребенка, чтобы он проводил время с пользой.

Разместить пост у Кати стоит 100 000 рублей, а историю — 40 000 – 90 000 рублей Фото: скриншот instagram.com / schreinerkate

Анастасия Юсеева — бьюти-блогер. Её профиль полон информации о косметике и макияже. Кроме того, Анастасия делится с подписчиками моментами из своей жизни — за ней наблюдает 369 тысяч человек.

За один пост Анастасия берет 100 000 – 150 000 рублей, а за историю — от 32 000 до 71 000 рублей Фото: скриншот instagram.com / anastasia_yseeva

Алёна Токарева снимает небольшие юмористические ролики, а иногда говорит про свой опыт похудения и дает советы девушкам. За жизнью рыжеволосой сибирячки следит 1 миллион человек.

Для того чтобы попасть к ней в профиль в виде поста в ленте, нужно заплатить 30 000 – 45 000 рублей, а если вы хотите появиться в историях, то чуть меньше — 24 000 рублей Фото: скриншот instagram.com / novaya_luna

Елена Голунова тоже входит в число популярных блогеров — 441 тысяча подписчиков. На своей странице участница шоу «Битва экстрасенсов» не так явно пишет о своих способностях, больше сибирячка делится фотографиями себя в повседневной жизни и общается с подписчиками на отвлеченные темы.

Стоимость одного поста у Елены — 60 000 – 90 000 рублей, а за желание появиться в историях нужно заплатить от 24 000 до 54 000 рублей Фото: скриншот instagram.com / golunovaofficial