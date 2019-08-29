Миллион за минуту: НГС узнал, сколько получают самые популярные блогеры города за один день

Элджей, конечно, вне конкуренции, но бьюти-блоги и идеи для креативных мам тоже приносят солидную прибыль
Фото: скриншот instagram.com / sayonaraboy,
скриншот instagram.com / anastasia_yseeva
Самым дорогим блогером в мире считается 21-летняя модель, бизнесвумен и участница известного телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. Стоимость одного рекламного поста в ее профиле в Instagram стоит 1 миллион долларов. Девушка получает деньги за то, что носит одежду, ест, пьет, гуляет, посещает салоны красоты и разные заведения. И таким способом зарабатывают все блогеры (если не разбираться в статистике, аналитике и вовлеченности, но сегодня не об этом). Корреспондент НГС.Афиша выбрала несколько самых топовых блогеров Новосибирска и решила узнать, сколько стоит разместить у них свою рекламу.
Самым популярным в новосибирском instagram оказался рэпер Элджей. Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) выкладывает в блог свое творчество, фото с Настей Ивлеевой или просто что-то из жизни.
Екатерина Шрейнер считается самой популярной инстамамой города — количество подписчиков в её Instagram более 2 миллионов. Сибирячка проводит развивающие мастер-классы для детей и делится советами, как и чем занять ребенка, чтобы он проводил время с пользой.
Анастасия Юсеева — бьюти-блогер. Её профиль полон информации о косметике и макияже. Кроме того, Анастасия делится с подписчиками моментами из своей жизни — за ней наблюдает 369 тысяч человек.
Алёна Токарева снимает небольшие юмористические ролики, а иногда говорит про свой опыт похудения и дает советы девушкам. За жизнью рыжеволосой сибирячки следит 1 миллион человек.
Елена Голунова тоже входит в число популярных блогеров — 441 тысяча подписчиков. На своей странице участница шоу «Битва экстрасенсов» не так явно пишет о своих способностях, больше сибирячка делится фотографиями себя в повседневной жизни и общается с подписчиками на отвлеченные темы.
Материал подготовлен на основе данных с сайта adinblog.ru.