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Обрушение стены на улице Ударной
Фоторепортаж

ЧП на Ударной: фото со стройки, где рабочих завалило обломками стены

Как минимум двое погибли, до сих пор не найдены еще несколько человек

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В некоторых местах завалы разбирают вручную

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня днем в Новосибирске на улице Ударной 1\1А рухнула стена здания: по предварительным данным, под завалами оказались 8 человек. По официальным данным на 14:40, погибли двое рабочих. Мы публикуем 10 фото с места событий, снятые нашим корреспондентом Александром Ощепковым.

На месте работают десятки спасателей

На месте работают десятки спасателей

Официальные лица на месте ЧП

Официальные лица на месте ЧП

На завалах работают кинологи с собаками, которые пытаются найти рабочих

На завалах работают кинологи с собаками, которые пытаются найти рабочих

Стена рухнула на водонасосной станции на краю левого берега

Стена рухнула на водонасосной станции на краю левого берега

Несколько пострадавших увезли в больницу

Несколько пострадавших увезли в больницу

Первого пострадавшего из-под кирпичей достали еще около 13:00

Первого пострадавшего из-под кирпичей достали еще около 13:00

Рядом с местом обрушения, сообщили в прокуратуре, копали траншею

Рядом с местом обрушения, сообщили в прокуратуре, копали траншею

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП

Разбор завалов продолжится до позднего вечера

Разбор завалов продолжится до позднего вечера

Еще больше информации в режиме онлайн — в нашем репортаже с места событий: мы в режиме реального времени передаем все подробности.

Если вы стали очевидцем этого ЧП, или знаете родных или близких рабочих, которые оказались под рухнувшей стеной, — свяжитесь с нами. Сделать это можно через почту news@ngs.ru или по телефону 8–923–157–0000 (мы также читаем Whatsapp, Telegram и Viber).

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    28 авг 2019 в 15:22

    Это всё произошло при "коммунисте" Локте, или Локоте, кому как угодно. Хотите ещё таких происшествий - голосуйте за эту размазню.

    Олег
    28 авг 2019 в 15:10

    Глядя на фото надо отстранять всех лиц, начиная с МЭРа и членов комиссии, охрана труда не существует для них. Организация работ по устранению даже на троечку не тянет

    28 авг 2019 в 15:27

    Всем еще раз посмотреть фильм "Дурак" всё станет ясно. Почему, отчего. Соболезнования родным и близким погибших.