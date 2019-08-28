ЧП на Ударной: фото со стройки, где рабочих завалило обломками стены

Сегодня днем в Новосибирске на улице Ударной 1\1А рухнула стена здания: по предварительным данным, под завалами оказались 8 человек . По официальным данным на 14:40, погибли двое рабочих. Мы публикуем 10 фото с места событий, снятые нашим корреспондентом Александром Ощепковым.

Еще больше информации в режиме онлайн — в нашем репортаже с места событий: мы в режиме реального времени передаем все подробности.

Если вы стали очевидцем этого ЧП, или знаете родных или близких рабочих, которые оказались под рухнувшей стеной, — свяжитесь с нами. Сделать это можно через почту news@ngs.ru или по телефону 8–923–157–0000 (мы также читаем Whatsapp, Telegram и Viber).