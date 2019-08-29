Что такое «Исузу» и с чем его едят: единственное легковое авто редкой японской марки

Пикап Isuzu D-Max — по-прежнему единственная легковая машина в модельном ряду этой японской марки в России. Все остальное — надёжные и неприхотливые бетономешалки, автокраны, ломовозы, фургоны, самосвалы — да чего только нет у Isuzu, которая ориентируется на коммерческий сектор. Пикап D-Max под стать всей это суровой технике — грубый, простой, но выносливый и ремонтопригодный. Подробнее о машине с новым 3-литровым дизелем и автоматом — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Обновленный Isuzu D-Max получил свежий 3-литровый дизель Фото: Ольга Бурлакова

Обновленный Isuzu D-Max (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») получил свежий 3-литровый дизель с наддувом и гидротрансформаторную КП.



Новая оптика Фото: Ольга Бурлакова

Еще у него изменилась оптика, появился светодиодный ближний/дальний, а модернизированные бамперы обзавелись круглыми противотуманками в треугольных секциях.



Новый мотор и автомат пошли пикапу на пользу Фото: Ольга Бурлакова

Мы тестировали старый Isuzu D-Max с 2,5-литровым дизелем и механикой — ну что сказать, новый мотор и автомат пошли пикапу на пользу, прежде всего в плане акустического комфорта и виброзащищенности.



Мощность мотора 177 л. с. Фото: Ольга Бурлакова

Нет, дизель все так же стрекочет и отдаёт металлическим лязгом, но крутить его надо уже поменьше: теперь 177 сил против 163 и 430 Н·м крутящего момента против 400.

Рукоятка АКП не ходит ходуном Фото: Ольга Бурлакова

Рукоятка АКП не ходит ходуном, как рукоятка механики, да и в целом вибрации уже не так досаждают. Хотя, например, при останове мотора кузов вздрагивает ощутимо.



Дизель неплохо справляется с 2,1-тонным пикапом Фото: Ольга Бурлакова

Дизель неплохо справляется с 2,1-тонным пикапом уже на старте, не скисает при разгоне вплоть до 120 км/ч. Оптимально настроены реакции на педаль газа, автомат задорно переключается вверх при нажатии средней силы.



6-ступенчатый автомат незаметен Фото: Ольга Бурлакова

6-ступенчатый автомат здесь вообще не заметен — ни толчками, ни неадекватными переключениями. Правда, если вам нужен хороший запас тяги на протяженном участке шоссе, например при длительном обгоне, лучше перейти в ручной режим управления коробки — автомат норовит переключиться на пониженную передачу при малейшем ослаблении усилия на акселераторе.



На парковке руль тяжелый Фото: Ольга Бурлакова

С рулёжкой напряжёнка, особенно на больших скоростях. Кажется, будто рулевое погружено в ванну с вязкой жидкостью, которая поглощает все острые ощущения, — ни нуля, ни хоть какого-то усилия при вращении баранки. При этом на парковке руль тяжелый, справляться с ним одной рукой не очень комфортно.

У пикапа сзади рессоры, а полный привод — жестко подключаемый Фото: Ольга Бурлакова

У пикапа сзади рессоры, а полный привод — жёстко подключаемый. Поэтому в обычных условиях передвигаться придется в заднеприводном режиме — без системы стабилизации на прыгающей и виляющей задом машине не обойтись.



ESP настроена на раннее предотвращение заноса Фото: Ольга Бурлакова

ESP настроена на раннее предотвращение заноса — колодки начинает подкусывать, едва только автомобиль заскользит задней осью. Срабатывает система при этом аккуратно, скрипа/визга не слышно, усилие торможения небольшое, но достаточное для выравнивания курса.



Жёстких ударов можно не бояться Фото: Ольга Бурлакова

К ездовому комфорту рамы с рессорами надо привыкать — пикап постоянно находится в состоянии дрожания и подергивания от дефектов асфальта. Хотя само прохождение ям, пусть даже глубоких и острых, автомобилю даётся легко и непринужденно — жёстких ударов можно не бояться.



На грунтовке можно прилично разогнаться Фото: Ольга Бурлакова

На грунтовке благодаря большим ходам подвески можно прилично разогнаться, но раскачка и подпрыгивания кормы накладывают свои ограничения — автомобиль грозит уйти с траектории.



Клиренс 23,5 см Фото: Ольга Бурлакова

Передние колеса, как уже говорили, подключаются на пикапе жёстко. Есть режим пониженной передачи, в нём автоматически отключается система стабилизации. Жестких блокировок межколёсных дифференциалов нет, вместо них электронная имитация блокировки. Клиренс 23,5 см.



При пробуксовке одно колесо на оси срывается в непрерывное вращение Фото: Ольга Бурлакова

На практике это проявляется в том, что при пробуксовке одно колесо на оси срывается в непрерывное вращение, а второе совершает дозированные полуобороты.



Четырех полноценно гребущих колес электроника не заменит Фото: Ольга Бурлакова

Сам автомобиль при этом здорово начинает дергаться. Этот «дёрг-дёрг» иногда может помочь раскачать и вызволить машину из плена, но четырех полноценно гребущих колес электроника не заменит.



Салон неприхотлив, из твердого пластика Фото: Ольга Бурлакова

И теперь немного о салоне автомобиля. Он довольно неприхотлив, из твердого пластика, но с кожаными изысками. Например, переднюю панель украшает мягкая-премягкая крышка верхнего бардачка.



Кожаные сиденья жесткие Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные сиденья всё так же жестки и лишены боковой поддержки спинок. Водительское кресло с простейшим электроприводом: подъем, наклон спинки, смещение вперед/назад.



Руль регулируется только по наклону Фото: Ольга Бурлакова

Руль регулируется только по наклону, по вылету регулировка недоступна. Хотя стоит баранка вроде как достаточно близко к водителю и дискомфорта не возникает.



Isuzu D-Max получил новую мультимедийную систему Фото: Ольга Бурлакова

Isuzu D-Max получил новую мультимедийную систему, но она чрезвычайно проста и невзрачна. Мелкие довоенные шрифты, блеклый экран, скромный дизайн. Не удалось найти русских букв в настройках, пришлось учить английский.



Камера заднего вида Фото: Ольга Бурлакова

Впрочем, жизненно необходимый набор функций имеется — радио поёт, телефон подключается, даже камера заднего вида работает. Неожиданно порадовало звучание акустики с насыщенным басом и небольшим дефицитом высоких частот.



На задних местах относительно удобно Фото: Ольга Бурлакова

На задних местах относительно удобно, есть подлокотник и подстаканники, разъем USB.



Кузов с пластиковыми вкладышами Фото: Ольга Бурлакова

Кузов на этом автомобиле уже с пластиковыми вкладышами, откидной борт нуждается в амортизаторах — слишком резко он падает при открывании.



Грузоподъемность 950 кг Фото: Ольга Бурлакова

Заявленная для этой комплектации грузоподъемность — 950 кг, но она может отличаться. Самый простой Isuzu D-Max с полуторной кабиной берет на борт 995 кг.



Стоимость Isuzu D-Max стартует от 2 245 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Стоимость Isuzu D-Max стартует от 2 245 000 рублей и достигает 2 595 000 рублей в нашей максимальной версии. Конкуренты: Toyota Hilux стоит 2 306 000 – 2 862 000 рублей, а новейший Mitsubishi L200 — 2 069 000 – 2 702 000 рублей.