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Проблема

В осаде: на детской площадке новостройки оказался частный дом — застройщик отказался его сносить

В нем нет ни света, ни воды — владельцы в страхе покинули дом после начала стройки за забором

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Из 5–6 домов, которые по старой памяти называют «аулом», остался только один

Фото: Александр Ощепков / НГС

В конце прошлой недели по соцсети «ВКонтакте» разошёлся пост об одиноком домике, зажатом между двумя новостройками: его владельцы съехали из него, едва началась стройка, испугавшись за свою жизнь, и долго ждали предложения от застройщика, чтобы передать ему землю. Но хотя миллионов они не просили, адекватного предложения не было. Сейчас застройщик и вовсе не выходит на связь, продолжая при этом активно строить парковку прямо за забором. Жильцы же новостройки получили вместо спортплощадки во дворе ещё один двор и печную трубу под окнами. Как посреди детской площадки остался частный дом и могут ли владельцы новеньких квартир требовать от застройщика его выкупа, выясняла корреспондент НГС.

Татьяна Горожанова встречает корреспондентов НГС на детской площадке новостройки на улице Михаила Кулагина, 35. С одной её стороны — высокий коричневый забор из металлопрофиля, над ним торчит обшитый синим сайдингом чердак и крыша единственного оставшегося на площадке дома по улице 5-я Кирпичная Горка, 95А. С двух сторон его подпирают высотки: сданная и строящаяся.

Татьяна и её сестра в этом небольшом домике, который построил их отец, родились и выросли. Уже пропавший со всех карт частный сектор женщина называет «аулом» — всего здесь было 5–6 домов. Большая часть домов и земли в собственность оформлены не были, поэтому, когда территорию в начале 2010-х приобрела компания «Новосибирск СтройМастер К», с расселением особых проблем не возникло.

Владельцы стараются поддерживать на участке порядок — он у соседнего дома как на ладони

Владельцы стараются поддерживать на участке порядок — он у соседнего дома как на ладони

— По соседству за забором жила моя бабушка, у неё было очень много земли, но документы не были оформлены. Когда «СтройМастер» зашёл на стройку, люди кинулись оформлять, а им уже запретили, — вспоминает Татьяна.

В собственность были оформлены только два участка: их и соседний. Соседям, по информации Татьяны, в итоге дали три однокомнатные квартиры (причём одна из них находится в доме по соседству, в одном из долгостроев «Закаменского»), а их дом оставили «на десерт».

С 2012 года в доме нет ни света, ни воды. Электричество было рассчитано на два участка, и его не успели переоформить — столб просто снесли. Вода в «ауле» всегда была полузаконной: летом по самодельному водопроводу от колонки, зимой — из самой колонки, которая сегодня закрыта и в принципе среди асфальта под новостройками выглядит несколько инородно.

До последнего момента в доме жил отец Татьяны, но с началом стройки ему пришлось съехать

До последнего момента в доме жил отец Татьяны, но с началом стройки ему пришлось съехать

Очень быстро прямо над домом выросли два башенных крана, и оставаться в нём было просто опасно, хотя, говорит Татьяна, отец жил здесь до последнего и всё время приходил проведать дом. После его смерти полтора года назад за домом продолжают приглядывать сама Татьяна и её мать: всё-таки двор под чужими окнами, надо, чтобы всё выглядело прилично, будто оправдывается женщина.

Инициативная группа жителей новостройки соседством недовольна: у дома печное отопление — такое под окнами мало кому понравится. Татьяна вспомнила, что однажды кто-то влез в дом и печь разломал — пришлось писать заявления в полицию, а потом выстраивать её заново.

В дом неоднократно забирались мародёры, печь ломали, а окно однажды оказалось разбито: в стекле осталось круглое отверстие — как от пули, но саму пулю не нашли

В дом неоднократно забирались мародёры, печь ломали, а окно однажды оказалось разбито: в стекле осталось круглое отверстие — как от пули, но саму пулю не нашли

— Нам говорили — мол, сидите, она [Вера Коновалова, гендиректор компании «Новосибирск СтройМастер К». — Прим. ред.] вас снесёт, вы не должны здесь остаться. Но пока у неё финансовые трудности. В УАСИ сказали: «Вас нет на плане». Здесь же планировались волейбольная площадка, футбольное поле, — говорит женщина. — Была девочка из инициативной группы: они тоже писали, что покупали абсолютно другой вид, а по факту получили этот.

Генеральный директор «Сибирской Юридической Компании» Сергей Карпекин отмечает, что если дольщики вкладывались в конкретный проект с конкретным благоустройством, но не получили его, у них есть право жаловаться. Но здесь нужно тщательно изучать документы.

Домик оказался зажат со всех сторон и весной участок буквально усыпан мусором, который на него кидают с балконов

Домик оказался зажат со всех сторон и весной участок буквально усыпан мусором, который на него кидают с балконов

— Территория должна быть использована целевым образом, в противном случае получается, что дольщики были введены в заблуждение, и по этому поводу можно затеять тяжбу. А насколько технично были оформлены документы, надо смотреть. Застройщики часто объявляют, как у них красиво будет, а де-факто у них проект этого не содержит, — комментирует юрист. — Вполне возможно, что для эксплуатации жилого дома отведена просто земля по отмостке с небольшими отступами, а территория спортивной площадки — это отдельный участок, и они могут сказать: «Ну извините, это наш участок, хотим — строим, не хотим — не строим».

Дольщикам в «СтройМастере» в то же время говорили, что с владельцами дома ведут переговоры. Переговоры действительно были, признаёт Татьяна Горожанова, но непродуктивные. Сперва семье за участок с домом в пешей доступности от двух станций метро предложили студию в доме на улице Хилокской, 1Б площадью порядка 20 кв. м. Когда они не согласились, предложили нежилое помещение в цоколе новостройки того же «Новосибирск СтройМастера К» в Заельцовском районе. Последним предложением в 2016 году были 400 тысяч рублей каждому из трёх собственников, и с тех пор с руководством застройщика Татьяна не встречалась.

Забор периодически сносит строительной техникой, строители его уже даже не восстанавливают

Забор периодически сносит строительной техникой, строители его уже даже не восстанавливают

По независимой оценке, увесистый том которой женщина показывает корреспондентам НГС, 3 сотки земли и маленький домик за «Сибирским Моллом» на рынке сегодня стоят 8,94 млн рублей. Хотя Татьяна подчёркивает: цена обсуждаемая.

Руководитель офиса АН «Жилфонд» Сергей Жигарев отмечает, что подобные объекты часто продаются в четыре раза дороже рынка.

— Исходя из расчета, что дома не сегодня-завтра могут быть снесены, цены на них астрономические. В центре города по линии метро земельный участок с жилым домом на двух хозяев на улице Писарева стоит 7 млн 500 тысяч рублей. Есть дом на той же улице по цене 8 млн рублей, — говорит эксперт. — На Кирпичной Горке, согласно данным по сделкам, дом площадью 71 квадрат был продан за 1 млн 750 тысяч рублей. И вот это как раз реальная цена за такой дом.

Татьяна недоумевает: между её домом и новостройкой — всего 9 метров, и по СНиП сдать её не могли, но сдали

Татьяна недоумевает: между её домом и новостройкой — всего 9 метров, и по СНиП сдать её не могли, но сдали

Даже такую сумму за участок в компании-застройщике заплатить оказались не готовы: по словам Татьяны Горожановой, Вера Коновалова ей призналась, что в строящемся доме квартир уже «по нулям», а сама она — банкрот. Ни подтвердить, ни опровергнуть ни эту информацию, ни информацию о предложениях компании семье не удалось: на запрос в «Новосибирск СтройМастер К» не ответили, по телефону связать со специалистом, который мог бы прокомментировать ситуацию, не смогли.

Между тем, по данным официального сайта застройщика, в давно сданном доме на улице Михаила Кулагина, 35 квартиры в продаже ещё есть. Студию площадью 19,97 кв. м в нём продают за 1,43 млн рублей, «трёшка» в 83 квадрата стоит почти 6 млн рублей.

Стройка вокруг дома не прекращается уже 7 лет

Стройка вокруг дома не прекращается уже 7 лет

Юристы убедили Горожанову, что сейчас какой-то диалог с застройщиком можно вести только через суд. Иск уже подан в Октябрьский районный суд, ближайшее заседание назначено на 9 сентября. Но женщина готова идти и дальше: говорит, что хочет справедливости.

На вопрос, почему семья просто не хочет остаться на месте и отстроить дом, Татьяна качает головой: очень дорого. Одно только подведение электричества обойдётся не меньше сотни тысяч рублей — в том случае, если «Новосибирск Строй Мастер К» разрешит вести работы на их территории. Татьяна в принципе сомневается в том, что им дадут разрешение даже перестроить существующий дом: участок слишком маленький, а соседние дома слишком близко.

Участок предлагают продать под коммерческую застройку уже частные лица, но пока владельцы ведут судебное разбирательство с застройщиком

Участок предлагают продать под коммерческую застройку уже частные лица, но пока владельцы ведут судебное разбирательство с застройщиком

При этом после того, как история разошлась по соцсети «ВКонтакте», женщина, помимо слов поддержки, получила ещё и коммерческое предложение: частное лицо предлагало ей выкупить участок под коммерческую застройку. Но пока она ответила отказом, сославшись на судебное разбирательство.

По мнению Сергея Карпекина, использовать участок как-то ещё, помимо того, чтобы продать застройщику, можно. Если на нём стоит дом и он зарегистрирован в собственность — его можно реконструировать. Но коммерческий объект сюда если и «посадишь», то нестационарный: капитальные сооружения по городским правилам можно строить на участке не меньше тысячи кв. м. Да и тот придётся согласовывать с властями.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    29 авг 2019 в 08:20

    1. "Последним предложением в 2016 году были 400 тысяч рублей каждому из трёх собственников."
    2. "Студию площадью 19,97 кв. м в нём продают за 1,43 млн рублей"

    2. минус 1. равно 243т.р. - таков камень преткновения.

    29 авг 2019 в 08:52

    Сдали бы дом компании братьев с юга, они б там во дворе барашков разводили плов/шурпу варили, детей-жен навезли. Все шумные, веселые. Кому нужны такие соседи?Глядишь и зашевелился б застройщик