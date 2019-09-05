Приставы опечатали круглосуточную пивную. Потом передумали и «арестовали» единственный столик в кафе

В небольшой закусочной в здании магазина на Шлюзе судебные приставы опечатали столик. Пивная продавала алкоголь круглосуточно, что не нравилось местным жителям — они воевали с заведением почти полгода, но закончилось все неожиданно. Районный суд вынес решение приостановить работу пивной, после чего судебные приставы опечатали... столик. Правда, это не помогло. Корреспондент НГС выяснил подробности странного дела, которое больше напоминает анекдот.

В небольшой закусочной в здании магазина на улице 2-я Миргородская судебные приставы опечатали столик. Пивная работала круглосуточно, несмотря на запрет продажи алкоголя после 22:00, — из-за чего местные жители воевали с ней полгода.



«На двери так и написано: "Закусочная. Пиво-24". Это очень маленькое помещение, в котором стоит один столик и стойка, где разливают пиво. И всё. <…> Ничего такого, что присуще кафе-ресторанам, там не было. <…> И как только потеплело на улице, там начался треш. Все пьющие люди начали здесь собираться. Это единственное ночное заведение [на Шлюзе], где торгуют алкоголем. <…> Начались собираться толпы, начались крики, драки, мы постоянно вызывали полицию», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Анна Метелица, которая также присутствовала понятым при опечатывании в пивнушке столика.

Жалобы на вечный ночной шум, скандалы и круглосуточную продажу алкоголя местные жители писали во множество инстанций. Отправляли заявления и обращения местному участковому, администрации Советского района, местному депутату и т. д. Помочь жителям, заметила Анна Метелица, никто не мог: по документам магазин числился как закусочная и имел полное право торговать алкоголем круглые сутки.

Тогда жители решили добиться проверки Роспотребнадзора.

После нее и выяснилось, что в закусочной нет туалета, меню, посадочных мест, посуды — в общем, всего того, что отличает пункт общественного питания от обычного магазина.

«Люди приходят [в эту закусочную], покупают [алкоголь], выходят на улицу и пьют. Орут там же, писают под заборами… Вот Роспотребнадзор всё это проверил и [районный Советский суд] вынес им предписание [о приостановлении деятельности на 90 дней]», — пояснила Анна Метелица.

Пивную после суда опечатали, но местные жители не успели отпраздновать победу. Вечером того же дня сюда снова приехали приставы, которые при понятых вскрыли пломбы с опечатанной двери магазина и эти же пломбы переклеили на единственный столик, формально превращавший пивную в закусочную.



Пивной магазин после снятия пломб продолжил продавать алкоголь и после 22:00 Фото: Ксения Гневкина

«Приклеили столик [пломбами-наклейками] к холодильнику и к полу. Я спросила, что это значит. Мне ответили, что результативная часть суда была изменена: утром была одна результативная часть суда — приостановить деятельность, вечером появилась другая. <…> Мне дали [ознакомиться с ней], я прочитала, там добавилось: опечатать столик сроком на 90 дней. <…> Когда я спросила у продавца: а теперь что? Она ответила, что они дальше продолжают работать, <…> круглосуточно, с продажей пива. Что потом мы и зафиксировали», — рассказала Анна Метелица.



В новосибирской Федеральной службе судебных приставов считают, что все правильно. «Было разъяснено: что там (в магазине. — Прим. ред.) именно должна быть приостановлена деятельность вот этого столика, грубо говоря. <…> Чтобы не продавали спиртное после десяти часов [вечера], чтобы это заведение не действовало как кафе, как закусочная», — заметили в пресс-службе ФССП. По словам Метелицы, несмотря на опечатанный столик, заведение все же продолжает работать всю ночь. В этом убедились вызванные полицейские: после 22:00 они зашли в пивную и купили пиво без чека. Продавщица взяла вину на себя, за что ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Хозяйку пивной Катерину Афонину удалось найти через офис другого её юрлица — ООО «ТД Сибирский», которое расположилось в административном здании на улице Дуси Ковальчук Фото: Илья Калинин

Владелицей пивной-закусочной является предпринимательница Афонина Катерина Юрьевна. По данным системы «Контур.Фокус», Катерина Афонина является также одним из учредителей дачного некоммерческого товарищества «Зелёный берег» и единственной владелицей ООО «ТД Сибирский», которое занимается продажей пива, сигарет, кофе и продуктов питания. Разыскать предпринимательницу удалось только в офисе «ТД Сибирский». От комментариев Афонина отказалась.