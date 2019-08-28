Лайк не глядя: как новая Mazda 3 едет после отказа от независимой подвески

В дизайне есть даже что-то от итальянских машин — и не только цвет

Я держал пальцы скрещёнными, чтобы тестовая Mazda 3 оказалась хетчем красного цвета на механике, потому что такая комбинация обещала максимум фана. Сбылось не всё — Mazda 3 оказалась с автоматом, зато в цвете, который добавляет эдак 20 лошадиных сил. Стилистикой своих новинок Mazda играет смело и раскованно, поэтому и «трёшка» смотрится свежо: если фирменное «лицо» — элемент достаточно предсказуемый, то задняя часть с покатыми скульптурными боками придаёт пропорциям самобытность. С любого угла Mazda узнаётся безошибочно.

Размеры хетча даже слегка уменьшились, и дизайн это подчёркивает Фото: Артем Краснов

Mazda 3 получила фирменное «лицо» Фото: Артем Краснов

Первое воплощение Mazda 3 в 2003 году стало для многих точкой пересечения мечты и реальности. Мечтали мы о Porsche Boxster, а денег имели максимум на маленький хетч. Построенная на платформе Ford Focus Mazda 3 получилась относительно доступной, но при этом настолько яркой и живой, что можно было воображать себя за рулём небольшого купе — она и выглядела подходяще.

Mazda 3 всегда была автомобилем, который любит асфальт и преимущественно ровный Фото: Артем Краснов

Её, впрочем, критиковали за тряскость и неэталонную практичность, но в рамках её концепции минусы были простительны и уравновешивались японской сборкой. Последний плюс сохранён и сейчас.



В основе автомобиля новая платформа, которую получит кроссовер CX-30 Фото: Артем Краснов

Но за 15 лет мы все повзрослели, а Mazda — особенно. Кроссовер CX-5 стал образцово комфортным, смягчилась «шестёрка», вернулся в Россию большой и спокойный CX-9. Они все, не растеряв задора, стали лояльней к пятым точкам седоков, и рыночные результаты говорят о том, что в Mazda угадали. Последовала ли «трёшка» примеру?

Автомобиль если и стал мягче, то не настолько, чтобы бросить вызов самым «плюшевым» моделям Фото: Артем Краснов

И да и нет. Говоря честно, я ожидал от неё меньшей откровенности на разбитых дорогах: Mazda 3 по-прежнему детально пересчитывает изъяны, будто собирается донести о них в управление дорожного хозяйства. Она замечает поперечные стыки и ямы, реагирует на камни, чувствует рельсы. Отчасти это объяснимо 18-дюймовыми колесами с низкопрофильной резиной, но всё же подвеска отнюдь не стала «синтепоновой».

Один в поле — это про Mazda 3. Большая часть её прямых конкурентов покинула Россию: Honda Civic, Ford Focus, Mitsubishi Lancer... Фото: Артем Краснов

Но если количество «тычков» осталось примерно таким же, то острота работы подвески всё же снизилась, что особенно чувствуется на выбоинах покрупнее. Рельсы Mazda 3 пролетает спокойнее, а в разбитых поворотах не спрыгивает с траектории, что говорит об умении подвески как следует «притереть» шину к асфальту.

Задняя подвеска — скручивающаяся балка. Когда одно колесо налетает на неровность, второе тоже реагирует Фото: Артем Краснов

А ещё Mazda 3 лишилась независимой задней подвески, редкой для этого класса. Изначально «мультилинк» достался ей от довольно удачной платформы Ford, с которым Mazda в те годы дружила. Многорычажка сохранилась и в 2013 году при переходе на собственную платформу SkyActive, которая всё же несла ещё печать фордовского наследия. И вот своеобразная революция — под задним свесом Mazda 3 теперь банальная скручивающаяся балка, что выглядит особенно забавным после перевода на независимую заднюю подвеску новой Toyota Corolla.

Mazda 3 осталась машиной, которая любит активных водителей. Но чуть менее активных, чем раньше Фото: Артем Краснов

Если бы я рассказал про резкое изменение характера Mazda 3 после перевода на другую подвеску, я бы слукавил. Почувствовать это весьма непросто: помимо типа подвески влияют её настройки, жёсткость кузова, регулировка руля и сотня других параметров. Но, возможно, внимательность «трёшки» к выбоинам отчасти связана и с задней подвеской, которая стала мягче, но за счёт балки перекидывает часть вибраций с левого колеса на правое и наоборот.

Полноприводных в России не будет, но вообще они существует Фото: Артем Краснов

А вот чего Mazda не растеряла с переходом на новое шасси — так это живости характера. Она по-прежнему кажется автомобилем острым и толерантным к резким выпадам рулём. Направления она меняет с охотностью горнолыжника, уверенно стоит на плавных дугах и не раскачивается. Правда, руль кажется скорее острым, чем полностью прозрачным, страдая некоторой легковесностью. Для по-настоящему агрессивной езды нужны настройки погуще, но когда кругом одни камеры — какая уж там агрессивная езда.



Шасси настроено так, чтобы водитель средней квалификации не чувствовал себя ущербно Фото: Артем Краснов

На грунтовой дороге, покрытой мелкой пылью, я ждал, когда «трёшка» огрызнётся заносом, который угомонит система стабилизации (я её не отключал). Но первая реакция — это плавное скольжение передней осью, с которым вполне можно жить и без системы стабилизации. Настройки шасси тяготеют к спокойствию, и плюс это или минус — зависит от ваших задач. С одной стороны, она теперь ближе к мейнстриму. С другой, если хотите ехать на бровях — делать это в каком-то смысле легче или, по крайней мере, безопаснее.

Дизелей в России не будет, а бензиновые моторы прежние Фото: Артем Краснов

Для России Mazda оставила прежний набор моторов SkyActive G — базовый полуторалитровый (120 л.с.) и двухлитровый (150 л.с.). Для других стран появился новый мотор SkyActive X — «полудизель» со степенью сжатия 15 единиц и механическим нагнетателем, но для нас и нынешняя линейка моторов Mazda кажется весьма экзотической. Тем более, в отличие от Европы, нам по-прежнему доступна 1,5-литровая версия со степенью сжатия 14 единиц.

Разгон версии 1,5 кажется более шустрым, чем те 12,4 секунды до сотни, обещанные на бумаге. Но это субъективный эффект за счёт хорошей настройки педали газа и автомата Фото: Артем Краснов

Несмотря на скромную мощность и автомат, 1,5-литровый мотор не портит впечатление от автомобиля, потому что наделён той же живостью: в городе он кажется даже мощнее своих 120 сил (влияет и красный цвет кузова), на трассе выглядит не столь решительно, но вполне достойно. Автомат и вовсе незаметен и чувствителен к мнению водителя о том, насколько долго нужно держать пониженные передачи: когда едешь агрессивно, он гоняет мотор на верхах.

Высокий порог, маленький объём — багажник не для садовода Фото: Артем Краснов

Докатка под полом Фото: Артем Краснов

Интересно, что переход на полузависимую подвеску не дал прибавки багажнику, который даже не пытается притворяться большим. Объём в 295 литров — это меньше, чем у прошлой «трёшки» (308 л). Отчасти это можно оправдать уменьшением длины кузова на 1,5 см, но почему тогда нет прибавки за счёт более компактной подвески?

Задние сиденья не тесные, но мрачноватые Фото: Артем Краснов

Задние места Mazda 3 вполне пригодны для перевозки взрослых, разве что задранная оконная линия и низкая крыша создают чувство закрытости — не все любят.

Седан стал крупнее, хетч — нет Фото: Артем Краснов

Осенью начнутся продажи седанов, которые выросли в размерах и имеют багажник объёмом 444 литра — это далеко не SKODA Octavia, но Mazda в смысле практичности на её лавры и не претендует.

Стоимость базовой Mazda 3 с 1,5-литровым мотором и механической коробкой — 1,49 миллиона рублей Фото: Артем Краснов

Самое спорное во всей Mazda 3 — её российская цена, отягощённая японской сборкой: с одной стороны, это прекрасно, с другой — базовый ценник начинается от 1,5 миллиона рублей. Mazda 6 с 2-литровым мотором при прочих равных едва ли дороже. И если во главе угла солидность, простор задних сидений и размер багажника, выбор слишком очевиден. Более того, за близкие деньги можно посмотреть уже кроссовер CX-5.

Отсутствие локальной сборки делает Mazda 3 не дешевле старших сестёр Фото: Артем Краснов

Впрочем, для импортируемых машин это уже норма: новая Corolla турецкой сборки при прочих равных стоит как Camry. Но у Corolla хотя бы есть версии попроще, а Mazda пустилась во все тяжкие, предложив лишь богатое оснащение.



Интерьер переосмыслен, но сохранил дух автомобиля со спортивными нотками Фото: Артем Краснов

Удобный интерфейс мультимедиасистемы: немцы делают такие уже лет двадцать, но идея воплощена удачно Фото: Артем Краснов

Верхняя часть панели отделана мягким материалом, и вообще к качеству салона не придерёшься Фото: Артем Краснов

Экран не сенсорный: управление только с пульта. И это хорошо — не так пачкается Фото: Артем Краснов

Сиденье довольно удобное. И вообще Mazda уделила посадке водителя чуть ли не больше внимания, чем настройкам подвески Фото: Артем Краснов

Простые и чёткие приборы: идея показывать остаточный пробег прямо на шкале топливомера весьма удачна Фото: Артем Краснов

В базовой комплектации полный набор подушек безопасности, включая коленную, кондиционер, ESP, мультимедиа, датчики дождя и света, проекционный дисплей. Но если нужны климат-контроль и автомат — добавляйте до 1,6 миллиона, а топовая версия Supreme с двухлитровым мотором — это уже 1,75 миллиона рублей.

Седан — для практичных, хетч — для молодых Фото: Артем Краснов

Седан предлагается только с полуторалитровым мотором и автоматом и стоит от 1,57 миллиона рублей, что ставит вопрос о внутренней конкуренции с Mazda 6 ещё острее. Я даже спросил представителя марки, как в самой компании видят субординацию моделей, и в ответ получил целую лекцию, суть которой сводится к тому, что Mazda 3 нужна тем, кто принципиально не хочет громоздкий автомобиль. И такие люди, кстати, существуют. Чтобы не злить феминисток, я не буду указывать их пол.

Выбирая по цене, на Mazda 3 даже не взглянешь. Хотя нет — взглянешь всё равно Фото: Артем Краснов

О конкуренции с хетчбэками С-класса можно говорить лишь очень условно: во-первых, их осталось очень мало, во-вторых, лидеры сегмента значительно дешевле, например KIA Ceed стоит от 1,07 миллиона рублей (от 1,1 миллиона с 1,6-литровым мотором). Очевидно, что Mazda 3 рассчитана на другого клиента. Какого?



Mazda 3 находится на полпути от мейнстрима С-класса к премиум-классу Фото: Артем Краснов

Уже не первый год марка пытается перекинуть мост между массовым сегментом и премиальным, и Mazda 3 сделана в том же ключе. Она может быть второй машиной в обеспеченной семье, не слишком пафосной, но приятной и глазу, и водительскому эго. У неё хорошая отделка салона, достойная аудиосистема, активный круиз-контроль с функцией полного торможения, а главное — живой характер, не усугублённый чрезмерной практичностью. В самой компании равняют её, например, с BMW 1-й серии, и здесь уже ценовое преимущество на стороне Mazda.

Все 15 лет Mazda удаётся сохранять «тройку» в хорошей форме, чтобы о ней приятно было помечтать Фото: Артем Краснов

Но я, абстрагируясь от цен, скажу так: Mazda 3 оправдала красный цвет тестовой машины — если не в абсолютных величинах, то хотя бы по водительским ощущениям. И она по-прежнему метит в молодую аудиторию, но разница с первым поколением обусловлена ещё и тем, что и молодёжь за это время поменялась. И возможность сконнектить с автомобилем смартфон для неё теперь важнее каких-то там независимых подвесок.



Это уже четвёртое поколение модели Фото: Артем Краснов