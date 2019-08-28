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Папочка не может: 5 скрытых причин, почему у вас больше нет секса (верный признак — сжатые губы)

Трудоголики страдают от отсутствия желания вместе с женщинами, которые ждут опеки и ласк от мужей

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Отбить желание к близости может надежда опереться на партнера и претензии к нему

Фото: pixabay.com

Рецепт оргазма прост: возьмите расслабленное тело без запретов и страхов на тему секса и дайте ему пару возбуждающих картинок. Оргазм не заставит себя ждать. По мнению эксперта, природа дает хорошее либидо всем. Но либидо — сущность легкоранимая и зависимая. Клинический психолог международного образовательного проекта «Я здорова» Лидия Величко специально для SHE.НГС рассказала о 5 скрытых и коварных причинах того, что вы больше не хотите и вас не хотят в ответ.

«Как сексолог я часто говорю: скажите мне, какой у вас секс, и я скажу, какая у вас жизнь. Секс — это одно из отражений личности, в котором проявляются ее истинные особенности, — объясняет сексолог, клинический психолог международного образовательного проекта "Я здорова" Лидия Величко. — У человека расслабленного, свободного, легкого, смелого и откровенного — такой же смелый и свободный секс. И наоборот».

Вся на нервах

Многие из нас даже не замечают, как организм лишается ресурсов и входит в состояние хронического стресса. «Либидо — это роскошь, которая доступна телу здоровому и расслабленному, — поясняет Лидия Величко. — Ослабленный же или уставший организм погружается в спящий режим и начинает экономить на половых гормонах. В любой непонятной ситуации либидо прощается с нами первым. Чем больше организм вырабатывает гормонов стресса (адреналина, норадреналина и кортизола), тем меньше в нем остается сексуального желания». 

Химический состав тела под действием стресса изменяется. По мнению эксперта, если стресс кратковременный, это даже на пользу. У многих повышается либидо в этот момент. Например, если вы оказались на высоте и чуть не упали, а тут чья-то заботливая рука вас подхватила. Но если стресс хронический, то повышенный кортизол является антогонистом половых гормонов и не дает либидо проявиться. Сексолог советует высыпаться, да, рецепт прост, но надежен. 

И наконец-то делегировать большую часть рутинных дел, высвободив время для себя. Убейте иллюзию, что можно все успеть. Оргазм приходит в первую очередь к «бездельникам» и в последнюю — к трудоголикам

И наконец-то делегировать большую часть рутинных дел, высвободив время для себя. Убейте иллюзию, что можно все успеть. Оргазм приходит в первую очередь к «бездельникам» и в последнюю — к трудоголикам

«Хронический стресс — это переутомление. Первый критерий — недосып: вечером вы не можете уснуть, а утром проснуться. Встаете отечные, и вам надо время, чтобы войти в динамичный режим. Повышенная раздражительность в целом, а у женщин особенно в ПМС. Повышенная плаксивость — тоже признак накопившейся усталости», — объясняет Лидия. 

Один из критериев, по которым можно проверить себя, — это напряжённые губы. Попробуйте расслабить губы так, чтоб между ними было небольшое расстояние. Если для вас это легко, то скорее всего вы в норме. Если нет — увы. Если вы заметили на фото, что с годами губы все уже, это тоже стресс.

Ответственности за ваш оргазм у партнера

Оказывается, многие женщины до сих пор уверены, что за удовольствие в постели несет ответственность мужчина. Что именно он должен знать географию женского тела, быть в курсе, куда на нем надавить, в какую позу поставить, что потереть как волшебную лампу, чтобы хорошо было всем. Однако в сексологии существует правило: чей оргазм, того и ответственность. 

Если вам нужен оргазм, тогда стоит подключиться к процессу — шевелиться самому, экспериментировать и выдумывать. А если не нужен — лежите тихо, можете даже вздремнуть. Имеете право. Но только потом не обижайтесь на свою вторую половину за неудовлетворительный результат

Если вам нужен оргазм, тогда стоит подключиться к процессу — шевелиться самому, экспериментировать и выдумывать. А если не нужен — лежите тихо, можете даже вздремнуть. Имеете право. Но только потом не обижайтесь на свою вторую половину за неудовлетворительный результат

«У многих женщин резко увеличивается качество сексуальной жизни именно тогда, когда они берут ответственность на себя. Когда женщина не только знает, что ей нужно, но и проявляет инициативу, чтобы это получить — тогда налаживается сексуальная жизнь у обоих партнеров», — объясняет Лидия.

Незнание своего тела

Возможно, для кого-то это станет открытием, но у каждой женщины свой способ получения оргазма. 

«Важно знать, что именно приводит вас в состояние возбуждения — что заводит, что включает. Знать, какая именно обстановка нужна для расслабления и какие именно прикосновения. И конечно этим знанием нужно уметь делиться с партнером», — советует Лидия Величко.

Сексолог рекомендует заняться самоисследованием. Смело и подробно выяснить, где какие эрогенные зоны находятся и как они реагируют на разные воздействия. Затем нужно провести экскурсию по своим горячим точкам для партнера. А после попросить и его рассказать о своих индивидуальных особенностях. Очень важно убрать из интимных отношений стыд и смущение.

Эмоциональная блокировка

Обиды и претензии — верная дорога в сексуальный застой. Сюда же относится потеря базовых ролей мужчины и женщины. «Часто бывает так, что, родив ребенка, женщина становится мамочкой больше, чем женщиной. А бывает, что она сама уходит в роль дочки и хочет, чтобы муж нянчился с ней как с маленькой. Да и мужчина тоже может провалиться в роль сыночка по отношению к жене. Как только из отношений уходят роли мужчины и женщины — уходит и секс. И напротив — правильные роли в паре его сохраняют», — объясняет Лидия Величко.

Когда рождается ребёнок, у пары меняется отношение друг к другу и некоторые попадают в ловушку.

«Инстинкт материнства у женщины настолько высок, что она не замечает мужчину, а он видит в ней только мать, и хочет скрыться от материнского ока, например с друзьями. У женщины растет ком претензий, что он не помогает и не слушается ее. В какой-то момент они вспоминают, что вроде положено еще и сексом заниматься, но уже никому не хочется», — приводит пример специалист.

Сценарий отношений в паре «папа-дочь» первое время устраивает обоих.<br>Она купается в повышенном внимании и заботе, он чувствует себя героем, растет чувство значимости и расправляются крылья

Сценарий отношений в паре «папа-дочь» первое время устраивает обоих.
Она купается в повышенном внимании и заботе, он чувствует себя героем, растет чувство значимости и расправляются крылья

С либидо у такой пары все в порядке. Это бывает удачный союз для романа, но не для семьи.

«К нам на консультацию пришла пара. Пообщавшись с ними по отдельности, вот что выяснилось: через 5 лет семейной жизни у мужчины начали болеть спина и голова (привет психосоматике, когда на одном человеке вся ответственность), его стала раздражать его молодая и красивая жена, больше хочется с друзьями уехать на рыбалку, чем заняться с ней сексом. А она перестала хотеть своего мужа и начала флиртовать с молодым коллегой на работе. Так как "инцест" убивает сексуальное желание. Если они не поменяют свои роли по отношению друг к другу, их семья развалится», — делится опытом Лидия.

Недовольство фигурой

Комплексы по поводу фигуры гасят страсть при первых же позывах к раздеванию. «Женщины после родов практически все стесняются своего тела — живота, бедер, груди. И это очень мешает сексуальной жизни», — перечисляет сексолог.

Чтобы получить максимум удовольствия, о себе нужно позаботиться. Полезно помнить, что либидо подчиняется не только состоянию здоровья, настроению и окружающей обстановке, но также и менструальному циклу. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    28 авг 2019 в 12:33

    Сэксом занимаюццо грязные (низкосоциальноответственники), а правильные девчонки и пасаны - дружат и любят друк друга (и инагда мозг друк друга).