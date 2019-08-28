Папочка не может: 5 скрытых причин, почему у вас больше нет секса (верный признак — сжатые губы)

Отбить желание к близости может надежда опереться на партнера и претензии к нему

Рецепт оргазма прост: возьмите расслабленное тело без запретов и страхов на тему секса и дайте ему пару возбуждающих картинок. Оргазм не заставит себя ждать. По мнению эксперта, природа дает хорошее либидо всем. Но либидо — сущность легкоранимая и зависимая. Клинический психолог международного образовательного проекта «Я здорова» Лидия Величко специально для SHE.НГС рассказала о 5 скрытых и коварных причинах того, что вы больше не хотите и вас не хотят в ответ. «Как сексолог я часто говорю: скажите мне, какой у вас секс, и я скажу, какая у вас жизнь. Секс — это одно из отражений личности, в котором проявляются ее истинные особенности, — объясняет сексолог, клинический психолог международного образовательного проекта "Я здорова" Лидия Величко. — У человека расслабленного, свободного, легкого, смелого и откровенного — такой же смелый и свободный секс. И наоборот».

Вся на нервах Многие из нас даже не замечают, как организм лишается ресурсов и входит в состояние хронического стресса. «Либидо — это роскошь, которая доступна телу здоровому и расслабленному, — поясняет Лидия Величко. — Ослабленный же или уставший организм погружается в спящий режим и начинает экономить на половых гормонах. В любой непонятной ситуации либидо прощается с нами первым. Чем больше организм вырабатывает гормонов стресса (адреналина, норадреналина и кортизола), тем меньше в нем остается сексуального желания». Химический состав тела под действием стресса изменяется. По мнению эксперта, если стресс кратковременный, это даже на пользу. У многих повышается либидо в этот момент. Например, если вы оказались на высоте и чуть не упали, а тут чья-то заботливая рука вас подхватила. Но если стресс хронический, то повышенный кортизол является антогонистом половых гормонов и не дает либидо проявиться. Сексолог советует высыпаться, да, рецепт прост, но надежен.

И наконец-то делегировать большую часть рутинных дел, высвободив время для себя. Убейте иллюзию, что можно все успеть. Оргазм приходит в первую очередь к «бездельникам» и в последнюю — к трудоголикам Фото: pixabay.com

«Хронический стресс — это переутомление. Первый критерий — недосып: вечером вы не можете уснуть, а утром проснуться. Встаете отечные, и вам надо время, чтобы войти в динамичный режим. Повышенная раздражительность в целом, а у женщин особенно в ПМС. Повышенная плаксивость — тоже признак накопившейся усталости», — объясняет Лидия.

Один из критериев, по которым можно проверить себя, — это напряжённые губы. Попробуйте расслабить губы так, чтоб между ними было небольшое расстояние. Если для вас это легко, то скорее всего вы в норме. Если нет — увы. Если вы заметили на фото, что с годами губы все уже, это тоже стресс. Ответственности за ваш оргазм у партнера Оказывается, многие женщины до сих пор уверены, что за удовольствие в постели несет ответственность мужчина. Что именно он должен знать географию женского тела, быть в курсе, куда на нем надавить, в какую позу поставить, что потереть как волшебную лампу, чтобы хорошо было всем. Однако в сексологии существует правило: чей оргазм, того и ответственность.

Если вам нужен оргазм, тогда стоит подключиться к процессу — шевелиться самому, экспериментировать и выдумывать. А если не нужен — лежите тихо, можете даже вздремнуть. Имеете право. Но только потом не обижайтесь на свою вторую половину за неудовлетворительный результат Фото: pixabay.com

«У многих женщин резко увеличивается качество сексуальной жизни именно тогда, когда они берут ответственность на себя. Когда женщина не только знает, что ей нужно, но и проявляет инициативу, чтобы это получить — тогда налаживается сексуальная жизнь у обоих партнеров», — объясняет Лидия. Незнание своего тела

Возможно, для кого-то это станет открытием, но у каждой женщины свой способ получения оргазма. «Важно знать, что именно приводит вас в состояние возбуждения — что заводит, что включает. Знать, какая именно обстановка нужна для расслабления и какие именно прикосновения. И конечно этим знанием нужно уметь делиться с партнером», — советует Лидия Величко. Сексолог рекомендует заняться самоисследованием. Смело и подробно выяснить, где какие эрогенные зоны находятся и как они реагируют на разные воздействия. Затем нужно провести экскурсию по своим горячим точкам для партнера. А после попросить и его рассказать о своих индивидуальных особенностях. Очень важно убрать из интимных отношений стыд и смущение. Эмоциональная блокировка Обиды и претензии — верная дорога в сексуальный застой. Сюда же относится потеря базовых ролей мужчины и женщины. «Часто бывает так, что, родив ребенка, женщина становится мамочкой больше, чем женщиной. А бывает, что она сама уходит в роль дочки и хочет, чтобы муж нянчился с ней как с маленькой. Да и мужчина тоже может провалиться в роль сыночка по отношению к жене. Как только из отношений уходят роли мужчины и женщины — уходит и секс. И напротив — правильные роли в паре его сохраняют», — объясняет Лидия Величко.

Когда рождается ребёнок, у пары меняется отношение друг к другу и некоторые попадают в ловушку. «Инстинкт материнства у женщины настолько высок, что она не замечает мужчину, а он видит в ней только мать, и хочет скрыться от материнского ока, например с друзьями. У женщины растет ком претензий, что он не помогает и не слушается ее. В какой-то момент они вспоминают, что вроде положено еще и сексом заниматься, но уже никому не хочется», — приводит пример специалист.



Сценарий отношений в паре «папа-дочь» первое время устраивает обоих.

Она купается в повышенном внимании и заботе, он чувствует себя героем, растет чувство значимости и расправляются крылья Фото: pixabay.com

С либидо у такой пары все в порядке. Это бывает удачный союз для романа, но не для семьи. «К нам на консультацию пришла пара. Пообщавшись с ними по отдельности, вот что выяснилось: через 5 лет семейной жизни у мужчины начали болеть спина и голова (привет психосоматике, когда на одном человеке вся ответственность), его стала раздражать его молодая и красивая жена, больше хочется с друзьями уехать на рыбалку, чем заняться с ней сексом. А она перестала хотеть своего мужа и начала флиртовать с молодым коллегой на работе. Так как "инцест" убивает сексуальное желание. Если они не поменяют свои роли по отношению друг к другу, их семья развалится», — делится опытом Лидия.

