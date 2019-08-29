Царство имени Шило: как маленькая зообаза на Гоголя стала лучшим зоопарком страны (архивные фото)

Для Новосибирска зоопарк не просто место, где можно посмотреть на диких зверей и сводить ребёнка на карусели. Для города он стал, возможно, вторым после театра оперы и балета символом. Ровно 72 года назад Новосибирский облисполком принял решение открыть в городе зоопарк на улице Гоголя — в центре он ютился на крошечной территории, там было холодно и темно, а однажды деревянные вольеры и вовсе загорелись. Судьба зоопарка изменилась полвека назад, когда на пост директора назначили молодого Ростислава Шило — он стал не просто начальником, а, как говорят сотрудники, царём зверей. Редакция НГС вспоминает, как из зообазы, куда эвакуировали животных во время войны, вырос самый большой зоопарк России.



Зверев первый начал



Первый зоосад в Новосибирске появился почти 90 лет назад на улице Нарымской, 2 — там в 1933 года на базе агробиостанции открыли Западно-сибирскую Краевую детскую техническую и сельскохозяйственную станцию (КДТСХС). Зоосадом руководил зоолог-писатель Максим Дмитриевич Зверев — в 1935 году там был всего лишь живой уголок при кабинете зоологии, спустя два года зоосад переехал в сад «Альгамбра». Тогда же Горсовет распорядился отдать для строительства зоопарку 70 га в Ельцовском бору, а также обещал выделить денег на строительство первой очереди. Но всему помешала война.

В Новосибирской прессе первый зоосад упоминается ещё в 1936 году — тогда он назывался Государственный зверинец № 5, работал на Ипподромском базаре и даже ездил на гастроли в Иркутск. В 1938 году у львицы Аиды родилась двойня, львят назвали Алтай и Нарым Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Во время Великой Отечественной войны в Новосибирск эвакуировали всё: заводы, фабрики, научно-исследовательские институты, коллекции Эрмитажа и Третьяковки. Везли и зверей из цирков и передвижных зоопарков — животных было так много, что в 1942 году в городе создали зообазу Госциркобъединения на территории одной из автобаз. Несмотря на войну, новосибирцы регулярно ходили на крошечную зообазу. Место было столь популярным, что после победы власти решили не закрывать базу. И только 29 августа 1947 года Новосибирский облисполком принимает решение открыть зоопарк в на улице Гоголя, 15 (где сейчас стоит ТРЦ «Галерея») — с этого момента началась история Новосибирского зоопарка.



Максим Зверев был первым руководителем зверинца в Новосибирске Фото: архив Новосибирского зоопарка

Помещение было холодным, там не хватало освещения, но горожане продолжали ходить. В 40–50-е годы власти всё обещали начать стройку, но так ничего и не менялось. В 1957 году в зоопарке произошёл пожар — деревянные вольеры заменили на металлические ограждения, чтобы предотвратить пожары, а к концу 60-х директора менялись один за одним, но хозяина всё не было.



В зоопарке всегда работали юннаты и учёные — когда-то даже выгуливали хищников, словно болонок Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Где шум — там ищите Шило

Когда Ростислава Шило назначили на пост директора зоопарка, ему было всего 28 лет — полвека назад, в 1969 году, кажется, никто в городе не мог представить, что 13-й по счёту директор превратит маленькую зообазу в Сибири в самый большой зоопарк страны, оставив позади даже московский.

Крупные кошки всегда были любимицами Ростислава Шило Фото: архив Новосибирского зоопарка

Ростислав Шило родился в Приморском крае в семье охотоведа-биолога Александра Андреевича Шило, война привела семью с четырьмя детьми сперва в Куйбышев, потом в Новосибирск. В документальном фильме «Беспокойная должность» родители вспоминают, что в их квартире жили кошки, собаки, кролики, голуби, ондатры — из-за последних соседи называли их квартиру сумасшедшим домом.

В фильме «Беспокойная должность» родители Ростислава Шило рассказывают о детстве своих детей — все четверо связали свою жизнь с животными

Как рассказывает сын Андрей Шило, утро Ростислав Александрович начинал с бухгалтерии, разбирался с оплатой счетов зоопарка. В понедельник проводил с утра планёрки, объезжал территорию, занимался стройкой, в мэрию ездил — рабочий день директора заканчивался только в половине десятого. Шикарной жизнь директора зоопарка тогда назвать было тяжело — несколько лет его семья жила по соседству с клетками. «Было время, мы жили в старом зоопарке в кабинете, лет с 4 до 7 моих. Я выкармливал ленторогих козлят, это была моя первая обязанность, пока я был маленьким. Трудно было с жильём, чтоб улучшить свои жилищные условия, пришлось пойти на такое. Потом государство, конечно, выделило жильё. Хотя мне и потом хотелось вернуться в зоопарк. Помню, просыпались, шли на Центральный рынок через дорогу, покупали творог, сметану, яйца, завтракали. Дальше бегал по зоопарку, копытными занимался, готовил им мешанку на завтрак, с сотрудниками разносил баночки с молоком и поил козлят, конюшней занимался, в футбол играл», — смеётся Шило-младший. После смерти Ростислава Александровича в апреле 2016 года он возглавил зоопарк — официальный стаж Андрея Шило только 9 лет и 3 месяца, а фактически вся жизнь: «Со школы — сюда, с института — сюда, выходные и каникулы — сюда, детство и молодость — всё было здесь».

Кабинет директора зоопарка больше напоминает музей — здесь есть африканские маски, статуэтки всевозможных животных, портреты Шило–старшего (одна из картин состоит из крошечных фотографий Шило и его друга из США). Стеллажи под завязку набиты книгами, ведь Ростислав Александрович увлекался коллекционированием старинных книг. Но даже в офисе никуда без зверей — под ногами то и дело вьётся золотистый ретривер Молли, радушно встречающая журналистов в кабинете хозяина.



Коллекция животных росла, и о сибирском зоопарке в конце 70-х уже знали за рубежом — в 1979 году вышла первая книга-путеводитель, в Англии и США опубликовали первые научные статьи по размножению редких и исчезающих видов животных. На прежней территории в центре стало тесно. Под зоопарк выделили место в Заельцовском районе, но финансирование вновь прекратили — строить большой зоопарк было не на что.



В старом зоопарке стояли чучела медведей Фото: семейный архив Ольги Бурлаковой

Строить новый зоопарк начали только в середине 80-х, тогда к проекту привлекли 12 крупных заводов и крупных предприятий Новосибирска — они помогали не только деньгами, но и отправляли на стройку своих сотрудников. Сын одного из них рассказывает, что Ростислав Шило не избегал никакой работы и, несмотря на должность директора, делал всё то же, что и рабочие.

«Отец тогда работал на пивзаводе, и в самом начале строительства пивзавод был спонсором. Мой отец вместе с Шило строили первые клетки, где птичий павильон, — он рисовал эскизы вольеров. Вместе с Шило залезали на эти клетки, варили их, он никогда не чурался чёрной работы. Отец всегда шутил: "Как найти Шило в зоопарке? Где шумно, где крики — там Шило". Близкими друзьями отец не был с Шило, но тот мог после работы с сотрудниками посидеть, кофе выпить. Ещё на базе отдыха завода был мини-зоопарк — олень, медведь, штук 20 видов, все из зоопарка», — вспоминает новосибирец Андрей Л. Первыми на новом месте появились скульптуры динозавров в натуральную величину. Идея была Ростислава Шило — они были одними из первых животных, именно с них и начинается зоопарк.



Жена Ростислава Шило Ольга не без гордости заявляет, что Новосибирский зоопарк — единственный в стране, который в 90-е годы, которые принято называть лихими, не только не развалился, но и умудрялся развиваться. На новой территории зоопарк открылся в 1993 году, и до 1999-го длился переезд — всё это время в городе было фактически два зоопарка.

«На старой территории грозили свет отключить, а у нас в инкубаторах журавлята лежали. Грозили: "Заплатить не можете вовремя, мы вам свет выключим!". Но люди всегда зоопарк любили, очень поддерживали», — вспоминает Ольга Шило о 90-х. К тому в те годы в зоопарк несли подкидышей, животных-сирот приходилось брать, иначе бы они не выжили «Первыми были бурые медведи, подкидывали же тогда медвежат, ничего ещё здесь не было. Не буквально подкидывали, но раньше часто приносили медвежат — браконьеры убивали мать, в цирках бросали. Сейчас, слава богу, таких случаев меньше, контроль ужесточился», — добавляет Ольга Шило. Зверский беби-бум Новосибирский зоопарк лидирует в стране по размножению питомцев — Шило-младший, смеясь, говорит, что всё дело в магии, но тут же добавляет, что это результат работы сотрудников. В 2004 году в зоопарке появилась на свет лигрица Зита — потомство от льва и тигрицы. Научное сообщество тогда возмутилось, что такого допускать было нельзя, а Андрей Шило объясняет, что никто не планировал выводить в зоопарке лигров, крупные кошки просто росли вместе. «Гибриды нельзя содержать в зоопарке, но это получилось случайно, никто здесь не хотел выводить лигров. От тигрёнка отказалась мама, от львёнка отказалась мама, кошка их выкармливала — у них с детства, видимо, любовь возникла. Содержали их вместе, а потом родился лигр», — поясняет он.

Лигрица с лилигрятами Фото: Екатерина Калиневич / НГС

Следующее чудо — рождение медвежонка Шилки у пары белых медведей Кая и Герды в конце 2014 года. В старом зоопарке медведи давали потомство, но Шилка в момент стала популярной. Британский бренд детской одежды Mothercare даже выпустил коллекцию с портретами медведей, которые сделала новосибирский фотограф Вера Сальницкая. Следом родился ещё один медвежонок — Ростик, его также назвали в честь директора. В феврале 2019 года Герда родила сразу двух медвежат — малышей назвали Шайной и Норди. Выкормить двойню непросто даже в условиях зоопарка, поэтому об их рождении долго молчали в зоопарке, а потом ещё больше месяца охрана не подпускала посетителей к вольеру.



Сейчас в зоопарке мечтают о потомстве снежных барсов, а сам Андрей Шило хочет, чтобы малые панды также стали давать потомство, как и прежде.

Сейчас коллекция зоопарка насчитывает 779 видов животных, после переезда число видов увеличилось почти на две сотни. Весной 2008 года Новосибирский зоопарк вошёл в суперфинал «Семи чудес России», но уступил озеру Байкал. Новосибирский зоопарк занял 9-е место среди зоопарков Европы и вошел в 20 лучших в мире по рейтингу известного сайта о путешествиях TripAdvisor.

Одна монета стоила 750 рублей Фото: Katz Coins Notes & Supplies Corp

Изображения самых знаменитых зверей Новосибирского зоопарка даже попали в серию коллекционных долларов — монеты выпущены от имени Виргинских островов. Мечта о дельфинах Первое упоминание о дельфинарии в дневниках Ростислава Александровича встречается в 1996 году — сын рассказывает, что всё началось с подаренной ему статуэтки. За строительство дельфинария пришлось бороться и с зелёными активистами — в 2009 году Шило даже признался, что «по его ошибке уничтожили орешник, думая, что на той территории раньше сажали картошку, но обещал всё восстановить. И обещание выполнил. Через несколько лет зоопарк всё же получил деньги на строительство дельфинария, но в 2013 году общественники смогли перенести на несколько недель начало работ. Экоактивисты возмущались, что по проекту он частично расположится на территории дендропарка, которая некогда считалась памятником природы. Экспертиза тогда не нашла ценных растений на том участке, и в 2013 году строители получили необходимые документы.





До открытия Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Ростислав Александрович не дожил всего несколько месяцев. Просто царь Шило-старшего не стало в апреле 2016 года — он ушёл на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Пост отца занял его сын Андрей, сейчас он признаётся, что пока ещё учится быть главным в зоопарке.

Самые знаментые портреты Ростислава Шило Фото: архив Новосибирского зоопарка

«Он очень любил кошачьих, постоянно ходил к ним разговаривать, гладил их. Кошки знали, что он хозяин: подходили к нему, он спокойно гладил тигров. У всех животных было ощущение, что он хозяин. С чем это связано — с энергетикой, внутренним миром, я не знаю, но он точно был царём зверей. Сколько было случаев: лев подавился, приезжал он и доставал из пасти жилу или косточку, сразу подходил и давал достать. Когда животным было плохо, они подходили к нему, зная, что он поможет. У меня не получается пока, пробовал. Видимо, ещё не заработал авторитет перед животными. Я, наверное, к обезьянам больше — поиграть, подурачиться. Но те же шимпанзе, с которыми я общаюсь, когда они начинают сотрудников обижать, захожу я — они по струнке ходят, по стойке смирно стоят», — рассказывает Шило-младший. По его словам, сравнений с отцом он не боится и привык, что всегда есть и те, кому всё нравится, и те, кто будет чем-то недоволен. Сейчас он продолжает проекты отца — Ростислав Александрович после дельфинов хотел, чтобы в зоопарке появились жирафы. эта идея переросла в большой проект «Африка», где будут представлены животные с того континента.

«Он был справедливым руководителем. Мне не хватает больше строгости, наверное, — он был очень строгий и требовательный и к сотрудникам, и к семье. Он требовал от всех того же, что он давал. Если он что-то сказал, он всегда делал, и если ты что-то сказал, он требовал, чтобы ты обязательно исполнял любой ценой. Либо не говори. Этому он нас научил. Где стоит памятник, там и был его любимый уголок, он там кормил белок, смотрел на озеро, думал о планах на будущее. Моё место — тоже озеро, тоже прихожу кормить уток и белок. Прихожу и на памятник — посидеть, поговорить, подумать», — рассуждает Андрей Шило, показывая вещи отца. В музее сохранили личные вещи Ростислава Шило: лодку, любимое кресло, служебное удостоверение, дневники, да и самому зоопарку присвоили его имя. На озере поставили памятник, хотя никто в городе спорить не будет, что весь зоопарк — это один большой памятник Ростиславу Шило.