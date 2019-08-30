«Мы чуть больше, чем брат с сестрой»: история двух королевских близнецов из Новосибирска

Маша и Степан Черданцевы — королевская двойня, так называют разнополых близнецов. Она — геолог, он — палеогенетик. В 16 лет брат с сестрой переехали в Новосибирск из другой страны, вместе закончили физматшколу и НГУ. Сейчас они живут в разных городах, но по-прежнему называют друг друга самыми родными людьми. Мария и Степан рассказали о своей семье и объяснили, за что благодарны своим родителям. Подробности — в материале НГС.

Маше и Степану 27 лет. Больше 10 лет назад они приехали в Новосибирск из Киргизии, чтобы учиться в физматшколе. Затем оба поступили в НГУ, правда, на разные факультеты. Степан — палеогенетик, а Маша — геолог. Оба улыбчивые блондины со светлыми глазами. Похожи и непохожи одновременно.



Степан Черданцев занимается палеогенетикой, в этом году занимал должность заместителя директора Летней школы СУНЦ НГУ Фото: Анна Богданова / НГС

«Мария на 5 минут старше, она была первой», — смеётся Степан и рассказывает о том, что его сестра часто играла в мальчишеские игры, они вместе играли в футбол и ездили на велосипеде.

«Наверное, у меня более боевой характер, возможно, я могла бы так оценить. Я больше такая наглая, чем Стёпа, — улыбается Мария. — Хотя в последнее время, может, что-то изменилось. Мы меньше сейчас общаемся, поскольку далеко живём друг от друга, но, бывает, думаю: "А как там мой братик?"».

Отвечая на вопрос о разнице характеров, близнецы назвали одни и те же черты друг друга. Маша говорит, что брат более эмоциональный, чем она. Степан в свою очередь описал сестру как более эмоциональную и даже немного вспыльчивую, а себя как спокойного и отстранённого.



Мария Черданцева по профессии геолог Фото: предоставлено Марией Черданцевой

Маша и Степан — третий и четвёртый ребёнок в семье. У них есть ещё два брата — один старше на 7 лет, другой на 11. Вслед за ними близнецы уехали из Бишкека и, как говорит Степан, стали ещё ближе с Машей — вместе учились, жили в соседних блоках одного общежития, вместе ходили в столовую.



Королевской двойней называют близнецов разного пола. Считается, что это подарок для родителей, так как одновременно и сын, и дочь. К тому же они могут быть совсем непохожими.

«Вообще, у нас есть общие признаки — светлые волосы, глаза голубые. Но я бы не сказала, что мы одинаковые, — говорит Мария. — У нас разная форма черепа, разная форма носа, губ, ушей и так далее. У Стёпы вытянутое лицо, у меня круглое. Хотя, наверное, если встанем рядом, то все скажут: "О, брат и сестра"».



Здесь близнецам около 3-х лет Фото: предоставлено Степаном Черданцевым

Маша и Степан рассказывают, что в детстве — как, наверное, у большинства близнецов, да и просто братьев и сестёр — были конфликты и конкуренция. «Но мне кажется, что это нас делало только лучше. Потому что стремились обойти друг друга, учиться лучше друг друга, не уступать в чём-то, — вспоминает Мария. — Возможно, кто-то был бы нетерпим к чужим успехам, но для нас это сыграло положительную роль».

Степан говорит, что они настолько плотно росли вместе, что в школе даже сидели за одной партой. «Несмотря на конфликты, которые, конечно же случались, истории, которые переживать вместе приходилось, всегда чувствовалось, что ты одиноким не можешь быть, — поделился он. — Чувства одиночества нет, а единства — есть».



В прошлом году Мария уехала работать в Санкт-Петербург; Степан живёт и работает в Новосибирске. «Наверное, я чаще звоню, — говорит Маша. — У него всё равно там девушка, все дела. Когда я только переехала в Санкт-Петербург, пришла в столовую на работе, там сидел парень, очень похожий на Стёпу. Я сфотографировала, послала ему. Он ответил: "Это я тебя поддерживаю, на расстоянии за тобой приглядываю"».

Степан и Маша в 2012 году Фото: предоставлено героями материала

Степан рассказал, что увлёкся философией религиозных идей, а интерес этот появился после общения с археологами. В юности у них с Машей периодически совпадали интересы, например, оба слушали эмо-рок, готик-рок. Потом интересы разделились, говорит Степан. У брата с сестрой были разные компании, но друзей друг друга они хорошо знали.

Маша считает, что тёплые отношения у них остались в том числе потому, что родители выбрали правильный метод воспитания. «Я думаю, что это не только для двойняшек подойдёт. Мне кажется, нужно давать детям больше свободы, чтобы они проводили время вместе, сами находили занятия, увлечения, — рассуждает она. — У нас родители так и делали. Оставляли нас, и чтобы мы занимались сами. И мы сами придумывали игры, учились. Нас не сравнивали друг с другом, поэтому отношения сложились сами, и я считаю, что это правильно. Мы были равными, просто каждый стремился быть чуточку лучше».



Степан и Мария Черданцевы переехали в Новосибирск в возрасте 16 лет Фото: предоставлено Марией Черданцевой