Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Еда
Обзор

На «Бентли» за пловом: НГС нашел и проверил тайный ресторан для богатых в глубине частного сектора

Возле «Кочевника» можно застать дорогие автомобили, а в зале — роскошный интерьер и огромные порции

Поделиться

9 650
27 Обсудить

Хан-плов «Кочевника» 

Фото: Стас Соколов

Ресто-чайхана «Кочевник» открылась ещё в начале года, но поначалу издалека энтузиазма не вызывала. Мало ли их — этих новых ресторанов узбекской и уйгурской кухонь? Но, наслушавшись отзывов о заведении, обозреватель НГС.Афиша решил, что это место стоит поездки. Попробовать всё с наскока не получилось. Но и того, что удалось заказать, хватило, чтобы как-нибудь сюда вернуться снова.

Рестораны делятся на две группы. Одни (их абсолютное большинство) стараются встать на виду, на какой-то оживленной улице, чтобы одним своим видом привлекать публику. Публике это удобно — можно зайти по дороге, но чем оживлённей место, тем выше стоимость помещения, и платить за это приходится посетителям. Так что странно слышать возмущенные вопросы: «Почему вы продаете пиво втридорога?» — на улице, где все хотят посидеть с бокалом. Не хочешь — не ходи.

Блюда ресторана были представлены на&nbsp;фестивале «День соседей»

Блюда ресторана были представлены на фестивале «День соседей»

«Кочевник» — в этом смысле совершенно иная история. Вероятность, что вы натолкнетесь на него случайно, стремится к нулю. Ресторан занимает двухэтажный особняк № 121 на улице Толстого, которая до сих пор состоит в этом месте преимущественно из одно-двухэтажных домиков. Это такой огромный кусок деревни, оставшейся в городской ткани. Деревню эту, конечно, в последнее время агрессивно пожирает современная застройка, но если вы тут не живете и не работаете, то, скорее всего, никогда и не были.

Заведение расположено на тихой улице за Октябрьским рынком

Заведение расположено на тихой улице за Октябрьским рынком

Здание построено в глубине участка, чтобы освободить место для парковки и небольшой летней веранды. Когда я пришёл туда, перед входом скромно, но с достоинством стоял чёрный «Бентли». На входе висит вышитый киргизскими узорами коврик, поверх которого прицеплено нечто вроде декоративного вымпела с надписью Kyrgyzstan. 

Внутреннее пространство разбито на две основные части. На первом этаже расположен самый крупный общий зал, который обслуживает посетителей одиноких или пришедших небольшими группами. Здесь всё попроще, но всё равно на окнах тюль, кисти — всё как в лучших домах Бишкека и Оша.

Каждый из залов на втором этаже оформлен в своём стиле

Каждый из залов на втором этаже оформлен в своём стиле

Главные события, впрочем, здесь происходят на втором этаже, где заготовлены шесть залов поменьше. В каждом стоит большой, занимающий почти всё пространство стол. Оформление, мебель, расцветка салфеток — всё выдержано каждый раз в стиле конкретного зала. 

Название ресторана, с одной стороны, обещает некую степную экзотику, с другой — ни на чём не настаивает. Кочевник — он может есть всё, до чего докочевал. Поэтому в разделе супов здесь и том ям, и гаспаччо, и солянка. Ну и конечно, шурпа с маппаром (уйгурское блюдо, напоминающее лагман, но ещё более густое и с другим видом лапши).

Общий зал на первом этаже тоже позволяет почувствовать себя уважаемым человеком в приличном месте

Общий зал на первом этаже тоже позволяет почувствовать себя уважаемым человеком в приличном месте

Есть тут немного рыбы (для дам) и легкие салаты, но видно, что в основном здесь ждут любителей мяса, для которых заготовлены несколько стейков: от 630 рублей за рибай до килограммового «Томагавка» за 1300 рублей. Совершенно отдельная история с пловом. Главная фишка «Кочевника» — гигантские порции по килограмму, «хан-плов» (2100 рублей) так и вообще подается в виде эдакого огромного пирога — мясо с рисом и овощами запекается в тесте. Блюдо для тех, кому некуда спешить. Да и незачем. Всё это великолепие, впрочем, доступно только под заказ, который нужно делать хотя бы за день–два. И желательно вместе с пловом, суперстейком и прочими вещами заказывать один из залов на втором этаже тоже.

Салат «Пикантный» из бизнес-ланча (130 рублей)&nbsp;

Салат «Пикантный» из бизнес-ланча (130 рублей) 

Поскольку скромный банкет на 10–15 человек никак не помещался в мой скудный бюджет, пришлось ограничиться блюдами попроще. Пикантный салат с телячьим языком из меню бизнес-ланча (130 рублей) был без дураков хорош. Все просто: обжаренные овощи и язык, соевый соус, кунжут, но сделано тщательно и гармонично. 

Понравились манты с тыквой, которые тут можно брать на десерт, если вы не очень любите сладкое, — до того в них сплелись вкусы. А вот обычные мясные оказались не идеальны. Чуть порвались, и тесто в Новосибирске можно найти и вкуснее.

Томлёные говяжьи рёбра в собственном соку (350 рублей) с овощами гриль (150 рублей) из основного меню<br><br>

Томлёные говяжьи рёбра в собственном соку (350 рублей) с овощами гриль (150 рублей) из основного меню

Поскольку стейки заказать не удалось, я взял томленую говядину на кости — и это настоящий восторг. Степные народы много каких животных съели на этой медленной готовке, когда нужно было превратить в съедобное блюдо любой кусок туши. И здесь мясо не просто само соскальзывает с кости. Оно ещё и до того пропиталось всеми этими специями и собственным жиром, что, кажется, вот сейчас попробую только (ведь не голоден), а глядь — на доске только кость. Дежурные обычно овощи на гриле также достойны похвалы. Если вы не едите мяса, но зачем-то пришли в «Кочевник», смело берите сразу две порции (одной будет точно мало). 

Манты с мясом (35 рублей) и тыквой (30 рублей)

Манты с мясом (35 рублей) и тыквой (30 рублей)

Со среднеазиатской кухней в Новосибирске (да и в целом в России) случилась интересная штука. Изначально она, как и положено, была частью жизни людей, которые приехали из Средней Азии. Но сначала в Москве, а потом и у нас манты, плов и лагман взяли в оборот местные рестораторы, которые сделали из всего этого умеренно гламурный коктейль — заведения, куда и на бизнес-ланч из офиса выскочить, и девушку можно привести на романтический ужин. В этом нет ничего плохого, но, конечно, такая «евро-чайхана» во многом лишена какого бы то ни было национального духа. 

Сувениры с родины вывешены в почётном месте на входе&nbsp;

Сувениры с родины вывешены в почётном месте на входе 

«Кочевник» — это нечастый в последнее время пример, когда ресторан среднеазиатской кухни делают люди, для которых эта кухня родная. И не только кухня, но и весь сопровождающий её антураж. Так что если вдруг вы подумываете о путешествии в Киргизию, но пока не решили, нужно ли это вам, есть возможность совершить такой вояж, не покидая Новосибирска. Но лучше позаботься о заказе заранее и собрать компанию хотя бы из 10 человек. А то меньше, конечно, не то.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

уйгурская кухняресторанная критика

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (27)

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 00:19

    Был в этой рыгаловке, как оказалось первый и последний раз.

    александр
    28 авг 2019 в 05:49

    Богатым быть невесело -
    Безвкусие одно!
    - То сыр какой-то с плесенью,
    То старое вино...

    чужие
    28 авг 2019 в 03:39

    Первое фото с "Хан-пловом" с перчаткой на руке... показалось какой-то заполненной насекомыми и их личинками тухлятиной.