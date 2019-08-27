Как отправить в декрет деда и взять деньги у Путина: 19 вопросов о пособиях для мам

Кому сидеть с ребенком и какие документы нужно получить, чтобы государство платило пособие, — вот какие вопросы вы чаще всего задавали нам

В рубрике «Спрашивали? Отвечаем!» мы находим ответы на вопросы, которые действительно вас волнуют. В прошлый раз мы разбирались с непонятными вам строками в коммунальных квитанциях: ответы на 27 горячих вопросов о ЖКХ ищите здесь.

Во второй раз мы спросили о неясностях в пособиях для мам и детей: получили 270 вопросов за три дня, отобрали 40 популярных и сегодня публикуем первую часть ответов. И хотя некоторые чиновники говорят, что государство не просит женщин рожать, кое-что оно всё-таки за детей должно.

Единовременная выплата при рождении ребенка полагается всем?

Да. Её выплачивают одному из родителей по месту работы, а студентам и безработным — по месту жительства Фондом социального страхования. Если работает только один из супругов, пособие выплатят ему.

Что такое губернаторские выплаты? Их размер, кому они положены?

Это выплаты при рождении ребенка, которые назначаются властями региона и выплачиваются один раз. Такой бонус есть не в каждом регионе, а получатели могут варьироваться. В Новосибирской области при рождении первого ребенка дают 6000 рублей, на второго — 12 000 рублей , а на третьего и последующих — 18 000 рублей. Какие документы нужны для подтверждения доходов семьи, чтобы получать пособие на первого ребенка?

У матерей просят все справки, подтверждающие выплаты и доходы других членов семьи Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Перечень необходимых документов есть в приказе Минтруда, среди них — справка о доходах каждого члена семьи (по месту работы, службы, учёбы) и справки о выплатах в качестве мер социальной поддержки. Если в семье пенсионеры — справка о получении пенсии, студенты/аспиранты/ординаторы/докторанты — справка о стипендии и прочих выплатах по учёбе. Если в семье безработные — справки о выплате пособия по безработице, материальной помощи. С вас также попросят справки о получении пособий по беременности и родам, сведения о ежемесячных страховых выплатах (если они есть). А если супруга призывают в армию — справку из военкомата.

Для получения пособия нужно также предоставить реквизиты банковского счета, открытого на заявителя. Полагаются ли мне пособия до полутора лет, если последние годы официально я не работала?

Да, но выплата будет минимальной — 6554 рубля 89 копеек. Вы также претендуете на дополнительные выплаты: в законе нет указания на то, должна ли мать работать. Выплаты полагаются семьям, чей доход не больше чем полтора (с 2020 года — два) прожиточных минимума на человека. Если доходы вашего супруга не превышают эту сумму, то вам полагается пособие.

По какой формуле рассчитывается минимальный прожиточный минимум? Сколько нужно, чтобы считаться малообеспеченной семьей?

Статус малоимущих получают семьи, в которых уровень дохода на одного человека меньше прожиточного минимума Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

МПМ считают на основании минимальной потребительской корзины и данных Росстата о ценах. Согласно закону, сумму устанавливают федеральные и региональные власти раз в квартал. На второй квартал 2019 года средняя цифра по России — 11 185 рублей .

Статус малоимущих получают семьи, в которых уровень дохода на одного человека меньше прожиточного минимума. Чтобы рассчитать средний доход, берут все стабильные денежные поступления (зарплаты, компенсации, пенсии) за три месяца, складывают их, делят на три, а потом делят на количество членов семьи, проживающих под одной крышей.



«Путинские» пособия — что это такое и кому положены?

Дисклеймер: каждый второй ваш вопрос связан с этой темой, поэтому мы разберем этот закон отдельно. Подробный материал о «путинских» пособиях ищите завтра в 08:00. Если кратко, то ежемесячные выплаты полагаются семьям, чей доход не больше полутора (с 2020 года — двух) прожиточных минимумов на человека. Родители могут работать, учиться, быть индивидуальными предпринимателями или не работать вообще, находиться в отпуске по уходу за ребенком — это не влияет на право получения пособия. Выплату дают на первого или второго ребенка, родившихся после 1 января 2018 года. Причем пособие на второго ребенка будет выплачиваться из материнского капитала. Если вы его потратили на другие нужды, то получать выплаты не сможете. Размер пособия зависит от прожиточного минимума, индексируется раз в квартал, и в каждом регионе он свой. Сегодня в среднем по стране это 10 585 рублей ежемесячно.

С 2020 года «путинские» пособия смогут получать родители детей от полутора до трех лет — соответствующую поправку Госдума приняла в июле. Сумма пособия будет равна прожиточному минимуму в конкретном регионе.

У нас с супругой ребёнок, для неё — первый, у меня ещё двое детей от первого брака, на которых я официально плачу алименты. Положено ли нам президентское пособие по уходу за ребенком? Доход семьи рассчитывается до вычета алиментов или после?

По закону пособие положено, ведь для вашей супруги это первый ребенок. Ей нужно оформлять выплату на себя, и проблем не будет.

На вопрос об алиментах отвечает юрист Александра Ефремова: — Приказ Минтруда, касающийся конкретно этого закона, не регламентирует сложившуюся ситуацию, однако к ней можно применить аналогию с ранее действующим законодательством, где где алименты не учитывались в расчете доходов семьи.

Какие пособия полагаются женщине, если она вновь беременеет в декретном отпуске? И какой формы заявление подавать на работе?

Сидеть с ребенком в декрете может хоть мама, хоть бабушка, хоть старшая сестра Фото: Сергей Федосеев / 59.RU

На работе нужно написать два заявления: о прерывании отпуска по уходу за ребенком и на отпуск по беременности и родам. Соответственно, после этого вы будете снова получать пособие по беременности и родам. Его рассчитают из доходов, которые у вас были в период, когда вы трудились. Вам также полагается единовременная выплата при рождении ребенка, а после отпуска по беременности и родам — пособие по уходу за ребенком.

Если вы попадаете в категорию родителей, которые получают «президентские» пособия в размере прожиточного минимума, то они также сохранятся. Вы можете получать пособие и на второго ребенка, но из средств материнского капитала. Региональные власти могут также назначить дополнительные единовременные выплаты при рождении ребенка, уточнить информацию можно на сайте «Госуслуги».

Почему для получения пособий требуют оформить карту «Мир»?

Вы можете её не оформлять, просто обратитесь в банк, которому принадлежит ваша карта, и попросите привязать её к платежной системе «Мир». Или сделайте новую карту, а потом укажите ее реквизиты при оформлении выплаты. Если пособие назначено до 1 мая 2019 года, его должны перечислять на карты других платежных систем, но только до июля 2020 года (или раньше — если срок действия карты кончится). Получить пособия можно также на банковский счет без привязки к карте или наличными (в том числе почтовым переводом).

Могут ли бабушка или другой член семьи оформить отпуск по уходу за ребенком? Оплата будет считаться по их зарплате?



В декрет, кроме родителей ребенка, могут уйти бабушки, дедушки и другие родственники, говорится в Трудовом кодексе РФ, причем без уточнений о степени родства. Поэтому декретный отпуск можно оформить хоть на дядю, хоть на старшую сестру малыша. Единственная оговорка: претендент на отпуск должен официально работать. Для оформления понадобятся свидетельство о рождении ребенка, письменное подтверждение, что оба родителя не находятся в декрете, и заявление от человека, который намерен в отпуск по уходу уйти. Сумма декретных будет рассчитываться из зарплаты того, кто идет в отпуск. На какие льготы может рассчитывать многодетная семья?



Получить автомобиль многодетная мама сможет разве что в качестве особенного подарка, а вот 450 000 на погашение ипотеки — вполне реальная история Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

В каждом регионе льготы многодетным семьям назначают на основании перечня, утверждённого президентским указом. Власти на местах устанавливают финальный список льгот и пособий, но всё же есть меры, действующие для всех. Во-первых, это улучшение жилищных условий: многодетные семьи могут получить 450 000 рублей на выплату ипотеки. Право на компенсацию есть у тех семей, где с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родились или родятся третий и последующие дети. Помощь предоставляется только гражданам России. Компенсацию можно получить один раз и только по одному ипотечному кредиту, взятому до 1 июля 2023 года. Средства пойдут на погашение основного долга, а если он меньше 450 000 рублей, остаток спишется на проценты по ипотеке.

Раньше многодетные семьи могли получить земельный участок (в том числе для строительства дома), но поправка в Земельный кодекс уже утратила силу. Право выделения земли отныне остается за регионами, поэтому, если вы рассчитываете получить свои несколько гектаров, ищите документы на сайте местной администрации.

Согласно другому указу президента, многодетные семьи могут получить пособие при рождении третьего и последующего ребёнка. Ежемесячная выплата положена до достижения ребенком трёх лет.

Многодетные матери могут рассчитывать на пенсионные льготы и досрочную пенсию. В зависимости от страхового стажа и количества детей выйти на пенсию можно с 50 до 57 лет.

С 2008 года в России учреждён орден «Родительская слава». Кандидатами могут стать семьи, где не меньше семи детей, а на момент вручения самому младшему должно быть минимум три года. Вместе с медалью семья получит 100 000 рублей .

Ждем третьего ребенка, возможна ли помощь от государства в погашении ипотеки? Куда идти и какие документы нужны при оформлении выплаты ( 450 000 рублей) многодетным на погашение ипотеки?

Возможность появилась с принятием в июле этого года нового закона. Однако прежде чем он начнет действовать, правительство должно определиться с порядком реализации этого закона. Пока вводных нет, даже эксперты затрудняются сказать, куда идти за обещанными деньгами. — Единственное, что понятно: средства будут проводиться через «Дом.РФ» — акционерное общество, учрежденное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, — объясняет юрист Александра Ефремова.

Кто претендует на молочную кухню? Я могу получать компенсацию или пособие на молочные продукты?

Чтобы получать лечебное питание, нужно взять заключение у детского врача Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

Федеральный закон говорит только о необходимости лечебного питания, к которому относятся и продукты молочной кухни. Основанием для получения питания становится заключение врача, а вот кто именно будет получать соцподдержку, решают власти на уровне региона. То же касается и компенсаций: одни регионы их выплачивают, другие оказывают поддержку только натуральным продуктом. Уточнить, на что можете рассчитывать именно вы, можно у главврача больницы, куда вы водите ребенка.

Часто ходим по врачам, с каких услуг можно получить налоговый вычет? Какие документы нужны и за какой период?

Получить компенсацию можно за любые оплаченные услуги, которые входят в установленный правительством перечень: это диагностика и лечение как амбулаторно, так и в стационаре, силами скорой помощи или даже в санатории. С недавних пор можно получить компенсацию за любые лекарства, которые назначил доктор.

Чтобы получить деньги, нужно в течение трех лет подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ, договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему, справку об оплате медицинских услуг (специальная форма для представления в налоговые органы), рецепт со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации», ИНН налогоплательщика, чеки, документы, подтверждающие родство, и заявление.



Сохраните эту памятку. Она пригодится вам, когда решите оформить вычет на лекарства Фото: Анна Рыбакова / Сеть городских порталов

Закончила институт, на работу устроиться не успела, скоро рожать. Какие выплаты мне положены?

Вы имеете право на пособие по беременности и родам, единовременную выплату при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком. Кроме того, если доход вашей семьи меньше полутора прожиточных минимумов (с 2020 года — двух), вы можете подать документы на дополнительные ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму в вашем регионе. Для этого обратитесь в органы соцзащиты по месту жительства.

Я учусь и не оформляю академический, получаю стипендию. В каком размере мне положены выплаты по уходу за ребенком до полутора лет?

Если мать-студентка продолжает учёбу, она имеет право на выплату по уходу за ребенком Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 6554 рубля 89 копеек . По закону студенты получают эту сумму, в том числе если продолжают обучение.

Какие льготы положены ребенку при потере кормильца? Куда обращаться? Какие документы нужны?

По федеральному закону ребенку положена страховая пенсия. Кроме того, детей поддерживают на региональном уровне: это может быть бесплатный проезд, питание в школе или бесплатные учебники. Уточнить список льгот нужно социальной службе по месту проживания.

Второй родитель, усыновитель или опекун ребенка может получать налоговый вычет в двойном размере, пока не вступит в брак. Он также освобождается от налога на имущество. В первом случае нужно написать заявление, предоставить работодателю копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка, копию свидетельства о смерти родителя и копию паспорта, подтверждающую, что вы не вступили в брак. Можно подать те же документы в ФНС и получить компенсацию за последние три года, но тогда придется заполнить еще и форму 3-НДФЛ. Для освобождения от налога на имущество нужно подготовить копии свидетельства о рождении или усыновлении ребенка, о смерти его родителя, заявление и паспорт заявителя.

Есть ли компенсация за отказ от муниципального садика?



Депутаты пытались заставить правительство платить родителям, чьи дети не попали в садик, но законопроект завернули Фото: Сергей Сюрин / 29.RU