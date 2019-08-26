Сдали адмирала: ЖК «Флотилия» у «Октябрьской» достроили — НГС проник в фешенебельные дома

ГК «Дом-Строй» начала передавать владельцам ключи от квартир в последнем доме проекта «Флотилия». За несколько лет строительства необычный комплекс со светящимися «коронованными» домами эволюционировал от серьёзного раздражителя (часть горожан до сих пор не могут простить застройщику привычную зону для прогулок, которая была на месте домов) до визитной карточки города и одного из открыточных мест. Корреспонденты НГС погуляли по его территории и выяснили, чем отличаются дома, где появится бассейн и куда спрятали спортплощадки.

Формально разрешение на ввод последнего «адмирала» ЖК «Флотилия» компания-застройщик «Дом-Строй» получила в конце июня, но ключи владельцам квартир стали передавать только на прошлой неделе, когда все работы в доме и вокруг него полностью закончили. На момент подготовки материала кое-где ещё лежали неразвёрнутыми рулоны газона, но в остальном проект уже завершён.

Третий дом получил имя адмирала Павла Нахимова — героя Крымской войны Фото: Александр Ощепков / НГС

Третий дом, получивший имя адмирала Нахимова, мало чем отличается от предыдущих двух, сданных осенью 2017 и осенью 2018 годов: по словам менеджера отдела продаж застройщика Дениса, отличия могут быть только в планировках нескольких квартир.

Чтобы не испортить дорогую отделку фойе, его на время активных ремонтов застелят плёнкой и заставят владельцев квартир убирать за собой строительный мусор Фото: Александр Ощепков / НГС

Отделка фойе (называть его подъездом как-то язык не поворачивается) — та же, что и в предыдущих домах, разве что планировки немного разные, да и из панно со светящимся кораблём пропала вода.



Всего на этаже в среднем 9 квартир и большая колясочная, в общий коридор вынесли все счётчики, включая счётчики отопления Фото: Александр Ощепков / НГС

Всего в доме по проекту 196 квартир, в среднем по 9 на площадке. Из них не продали около 10%, причём каких-то «зависших» вариантов, говорит Денис, нет: в продаже ещё есть и небольшие квартиры площадью до 50 кв. м, и «четырёшки» в 121 квадрат. По данным портала N1.RU, сегодня цены здесь стартуют с 4,5 млн рублей за 1-комнатную квартиру 47 кв. м на 9-м этаже — такая же, но на 24-м, уже будет стоить 4,7 млн рублей. Самая дорогая квартира в комплексе стоит 12,9 млн рублей.

Курить в доме нельзя даже на балкончиках незадымляемых лестниц — здесь установят блоки кондиционеров, к которым можно будет подвести свой Фото: Александр Ощепков / НГС

Главное новшество третьего дома — система кондиционирования, хотя до центральной в новостройках в Новосибирске дело пока так и не дошло.

— У нас сделана общая система, два блока будут установлены на незадымляемой лестнице, оттуда к каждой квартире можно подвести, — пояснил Денис. — Кто захочет установить свой блок — пожалуйста, это можно сделать на лоджии либо на незастеклённых балкончиках в некоторых квартирах.

Остекление у дома двойное, между внешней и внутренней оконными рамами есть вентиляция, поэтому внешнее окно можно и не открывать Фото: Александр Ощепков / НГС

Как и в предыдущих домах, у «Адмирала Нахимова» двойное остекление окон с приточной вентиляцией — расположение между двумя магистралями, Октябрьской и Ипподромской, обязывает. Можно открыть клапан — и само окно не открывать.

Но летом их всё равно открывают Фото: Александр Ощепков / НГС

Правда, признался представитель застройщика, если большую часть года окна можно не открывать вообще, то летом этого может быть недостаточно — нужен уже или кондиционер, или всё же открытые окна. Как будто в подтверждение этому гладкие стеклянные фасады домов то тут, то там прерываются «чешуйками» окон.

На парковке 500 мест — она общая для всех трёх домов Фото: Александр Ощепков / НГС

Паркинг здесь один на все три дома: они фактически стоят на двух уровнях парковки. При этом легко попасть из парковки в любой из домов нельзя: дверь к лифтам закрывается на электронный замок, и пройти можно только по ключу в свой дом. Всего здесь порядка 500 мест, из них около половины уже продано. Парковки недешёвые: их продают по миллиону за место, а в аренду сдают от 10 тысяч рублей в месяц до 90 тысяч в год. Сейчас компания рассматривает вариант аренды с выкупом, но пока его не утвердили.

К фонтану во дворе добавили игровые комплексы, лазилки и качели Фото: Александр Ощепков / НГС

К небольшому двору с фонтаном-кораблём возле первого дома добавились зона с тренажёрами, игровые комплексы и качели.



Обслуживание здесь дорогое, но зато и плиточки отмывают щётками с шампунем Фото: Александр Ощепков / НГС

Брусчатку во дворе тщательно чистят щёткой с шампунем. Обслуживание здесь за два года сильно подорожало: если первый дом за небольшую часть двора поначалу платил 42 рубля за кв. м, то сейчас стоимость обслуживания взлетела до 67 рублей за квадрат.



Консьержи в комплексе очень бдительные, им же можно подавать заявки в управляющую компанию Фото: Александр Ощепков / НГС

В эту стоимость входит и уборка, и мытьё витражей 2–3 раза в год, и охрана, и консьержи. Хотя консьерж-сервиса как такового здесь нет, сами консьержи, отмечает житель первого дома Алексей, очень бдительные:

— Бывает иногда, что кто-то покурит в коридорчике — и уже бегают спрашивают: «Вы курили?». Не успели поймать, но такая ситуация была. В течение дня к консьержу обращаешься: мне нужно перекрыть горячую воду — минут 15, и человек приходит. Бывает, что музыку кто-то громко включает, но недолго она играет, консьерж приходит: «Тук-тук-тук, сделайте потише», — кто-то уже пожаловался.

Спортплощадки комплекса разместили под мостом: вряд ли это полезно для здоровья, зато есть Фото: Александр Ощепков / НГС

Основную спортивную зону вынесли под мост: здесь две огороженные сеткой спортплощадки с резиновым покрытием. Чтобы сюда попасть, нужно записаться в журнал и получить у охраны ключ: электронные не подходят. Насколько комфортно здесь играть, например, в футбол — отдельный вопрос.



Небольшую парковку под мостом застройщик обещает скоро убрать Фото: Александр Ощепков / НГС

Под мостом ещё остаётся временная парковка для автомобилей строителей — её в ближайшее время уберут.



Все пешие пути вокруг комплекса «Дом-Строй» благоустроил Фото: Александр Ощепков / НГС

За время строительства «Дом-Строй» облагородил все возможные пешие пути своих жителей: и до пешеходного моста, который ведёт на Серебренниковскую, и до станции метро «Октябрьская», и с другой стороны улицы Кирова, возле здания Заксобрания. Но больше никакого благоустройства не планируется, подчеркнули в компании, — проект завершён.



В большом здании-пристройке к третьему дому откроют спортцентр — сейчас застройщик ищет покупателя или арендатора Фото: Александр Ощепков / НГС

Помимо жилья, в комплексе немало коммерческих помещений: со стороны улицы Кирова в первом доме есть небольшой бизнес-центр, во втором доме открылась стоматология, а в третьем запланирован большой спортивный комплекс с бассейном — сейчас застройщик ищет покупателя или арендатора. Внутрь корреспондентов НГС не пустили — там ещё ведутся строительные работы. Бассейн здесь должен будет стать уже третьим в районе «Октябрьской»: на Кирова уже работает X-fit, а на Сакко и Ванцетти относительно недавно открылся «Фитнес Парк». От магистрали витражи скрывает достаточно плотная стена из старых тополей и добавленных между ними кустов, а перед ним — порядка 100 парковочных мест.



С моста можно было бы помахать жителям нижних этажей домов, но жители благоразумно зашторились Фото: Александр Ощепков / НГС

Главный недостаток комплекса, который эксперты в целом оценивают на 10 из 10, — шум и пыль магистралей. Впрочем, жителей это, кажется, беспокоит куда меньше, чем неравнодушных обывателей. — На дорогу не обращаем внимания, даже окошки открыты бывают, — говорит Алексей. — Там шикарные окна стоят, совершенно шума не слышно. Открываешь — всё слышно, да, у нас окна на Каменскую магистраль выходят, а так звук не проходит, — добавляет владелец квартиры в новом доме Михаил. — Я такие системы оконные не встречал раньше — какие-то особые системы «Рехау», пакет такой мощный. Мы живём сейчас на площади Маркса, там достаточно шумно, и я понимаю, о чём говорю, мы бы обратили внимание. Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон говорит, что проблема не столько в близости магистралей — для мегаполиса это как раз норма, сколько в культуре вождения и ответственности водителей. — Если бы у нас все участники дорожного движения соблюдали правила техосмотра и не ставили громкие глушители — проблем не было бы, а так, когда проносится мотоцикл с рёвом или старый русский автопром, переделанный под спортивный болид, — я на 24-м этаже прекрасно это слышал, — заметил он.

Выхлопы с магистрали, по мнению Григория Якобсона, не намного хуже ситуации по городу в целом: чтобы почувствовать разницу, нужно достаточно долго прожить за городом Фото: Александр Ощепков / НГС

Магазинов формата «у дома», чего не хватало ещё два года назад, пока не прибавилось: жители «Флотилии» говорят, что ходят за покупками в «Бахетле» или ездят в «Ленту». Но активная застройка продолжается: эксперт по новостройкам сервиса Dasha.agency Максим Юрьев отмечает, что это место, несмотря на шум и вечное движение, очень ценится и у застройщиков, и у горожан. Сейчас, помимо второй очереди «Римского квартала», по соседству на Ипподромской строится комплекс «Академия»: и там, и там предусмотрели немало коммерческих помещений, в том числе и для магазинов.

Фото: Александр Ощепков / НГС