Монстры на стене: архитектор делает скульптуры из бумаги — от драконов сложно оторвать глаза

Выпускник новосибирской архитектурной академии Илья Гурко (на фото в центре) занимается полигональными скульптурами около двух лет

Сложно поверить, что драконы, медведи и железный Арни, которых создаёт 30-летний сибирский архитектор Илья Гурко, сделаны не из гипса: такими устойчивыми и крепкими они выглядят. Хотя выполнены они, как говорит архитектор, буквально из стопки картона. Архитектор, пожертвовавший работой ради нового дела, рассказал корреспонденту НГС, как именно он выполняет своих сказочных и геометрически безупречных существ и кто чаще всего раскупает его инсталляции.

Выпускник архитектурной академии (НГУАДИ), магистр архитектуры Илья Гурко работал после окончания вуза по специальности, а три года назад наткнулся в интернете на фото полигональных трёхмерных скульптур. Архитектора заинтересовал принцип работы над такими изделиями, и он решил заняться ими сам. Илья Гурко объясняет, что сейчас полигональное моделирование набирает популярность и благодаря компьютерным программам каждый может себя попробовать в этом деле.



«В России это направление в таком виде появилось не так давно, лет 10 назад, в мире — намного раньше. В начале 2000-х известные французские скульпторы создавали масштабные скульптуры из металла», — говорит он.



До создания NorthPoly Илья работал архитектором Фото: instagram.com / northpoly1

Один из его любимых персонажей — Арнольд Шварценеггер, он объехал уже много мест на Земле Фото: instagram.com / northpoly1

У него самого увлечение переросло в дело по созданию скульптур, которое получило название NorthPoly. Сам Гурко при этом подчёркивает, что для него это не просто бизнес — «это искусство».

«К новому [2017] году уже начал оформлять на продажу чертежи моделей в электронном виде. В декабре был первый заказ по разработке масок животных для фотоссесии. На тот момент я работал архитектором, параллельно разрабатывал новые модели и расширял свой ассортимент. В мае 2017 года увольняюсь и полностью переключаюсь на эту сферу деятельности», — рассказывает Илья Гурко.



Арнольд хорош и в железном варианте, и в бумажном Фото: instagram.com / northpoly1

Один из самых популярных заказов — дракон (или сразу несколько) Фото: instagram.com / northpoly1

На создание скульптуры может уйти от пары дней до недели Фото: instagram.com / northpoly1

Модели он разрабатывает сам. Даже спустя два года в его компании нет штатных сотрудников — иногда архитектор привлекает специалистов под конкретные проекты и под определённый объем работ. Если заказ из другого города, основатель NorthPoly приглашает местных специалистов, которые профессионально смогут собрать разработанный проект.



По словам Ильи Гурко, практически каждый человек может себя попробовать в создании таких моделей Фото: instagram.com / northpoly1

Он не только создаёт сами скульптуры, но и позволяет своим покупателям участвовать в сборке Фото: instagram.com / northpoly1

«Вся деятельность делится на создание инсталляций и создание чертежей с инструкциями, чтобы люди могли самостоятельно собрать разработанные мной скульптуры. Чертежи с инструкцией можно приобрести в форме подарочных наборов, со всеми инструментами и в электронном виде в формате PDF. С продажи электронных инструкций я и начал свою деятельность.

Плюс в том, что инструкции в электронном виде покупают по всему миру — от Японии до Мексики. Когда я начинал, я и представить себе не мог, что буду общаться с людьми по всему миру, что люди будут мне присылать фотографии с моими моделями и говорить слова благодарности», — говорит собеседник НГС.



Этого медведя люди собирают и фотографируют по всему миру Фото: instagram.com / northpoly1

Медведь умеет обращаться со штангой не хуже Шварценеггера Фото: instagram.com / northpoly1

Создание полигональных скульптур проходит в несколько этапов. Как объясняет Илья Гурко, сначала нужно придумать 3D-модель — на это может уйти до пяти дней, многое зависит от от сложности инсталляции. Дальше нужно разложить модель на детали и подготовить чертежи к печати — занимает это не больше дня. Третий этап — это сборка скульптуры, очень кропотливый процесс, на который можно потратить от нескольких часов до недели в зависимости от масштабов и объёмов работы.



Материалом служит дизайнерский картон, для крупных моделей используется уже гофрокартон. Они очень лёгкие («По сути, это стопка картона»), хотя на фотографиях выглядят достаточно массивно. Протирать их от пыли можно, к примеру, специальными метёлками (пипидастрами).



На собрании с хипстерами Владимир Ленин мог бы выглядеть примерно так Фото: instagram.com / northpoly1

Скульптуры очень лёгкие — с ними удобно позировать и хрупким девушкам Фото: instagram.com / northpoly1

«У меня [скульптуры] висят уже больше двух лет, и всё в порядке, только пыль смахивать необходимо. Благодаря большому количеству рёбер они жесткие — и если упадут со стены, всё будет в порядке!» — уверяет архитектор.

Цены же зависят от затраченного времени на сборку и разработку модели, а также материала. Например, маски стоят от 1500 рублей, двухметровые ростовые скульптуры обойдутся покупателю в 30 тысяч рублей.

«Расчёты всегда очень индивидуальны, так как инсталляции могут быть разной сложности и объема», — объясняет Илья Гурко.



Несмотря на малый вес, скульптуры довольно прочные и долго служат, говорит Илья Гурко Фото: instagram.com / northpoly1

Один из популярных заказов — это маски, они выглядят очень футуристично Фото: instagram.com / northpoly1

В основном скульптуры выполнены из картона, но архитектор может применить и другие материалы — как скажет покупатель Фото: instagram.com / northpoly1

Автору скульптур приходится общаться с заказчиками не только на английском, но и на испанском и китайском языках Фото: instagram.com / northpoly1

Как правило, покупатели используют его инсталляции для оформления мероприятий, украшения торговых залов и витрин.

«Заказывают модели по всей России. Также люди любят собирать скульптуры из картона для себя, это хобби очень затягивает, собирают как по всей России, так и по всему миру.



Очень популярно это направление в Латинской Америке. Мне приходится очень часто переписываться с людьми на испанском и португальском языках. Спасибо Google-переводчику. Также приходилось переписываться и китайскими иероглифами. Как-то в WhatsApp мне позвонил мексиканец и начал на испанском активно рассказывать, как у него не получается купить инструкцию на сайте. Зная, что я из России, он не понимал, что я могу не знать испанский, было весело», — вспоминает создатель скульптур.



Заказчики Ильи Гурко — компании, которые хотят необычно оформить пространство, и люди, решившие сделать небанальный интерьер у себя дома Фото: instagram.com / northpoly1

Фанаты «Игры престолов» раскупают драконов охотнее всего Фото: instagram.com / northpoly1

Несколько лет назад архитектор решился на переезд в Петербург Фото: instagram.com / northpoly1

Самыми популярными моделями у него стали драконы и медведь со штангой.

«Изначально этот медведь не планировался для массовых продаж, но люди начали активно спрашивать его. До сих пор до конца не понимаю, с чем связана его популярность. Также мне нравится, когда люди в разных уголках мира собирают моего белого медведя высотой 2 метра и присылают мне фотографии», — рассказывает архитектор.



Гурко не исключает, что когда-нибудь поедет на ПМЖ за границу — график позволяет ему делать скульптуры и чертежи удалённо Фото: instagram.com / northpoly1

Несколько лет назад Илья Гурко решил переехать из Новосибирска в Санкт-Петербург, так как его бизнес позволяет жить и работать в любом городе.

