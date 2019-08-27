Пыли отсюда: новосибирцы перекрыли целую улицу и не пускают на неё чужаков

Жители частного сектора в районе железнодорожного переезда от улицы Клубной в Балластный карьер уже несколько дней перекрывают дорогу для всех не местных водителей. Своеобразный блокпост сооружают, чтобы не пускать на жилую улицу желающих объехать пробку — иногда дело доходит даже до драк. Корреспонденты НГС побывали на месте раздора, чтобы разобраться в конфликте.



Выезд с улицы Торфяная в районе «Дивногорского» Фото: Ольга Бурлакова

Жители частного сектора в районе Балластного карьера несколько дней перекрывали в часы пик железнодорожный переезд, чтобы желающие объехать пробку на 2-й Станционной не заезжали на улицу Торфяная.



Из-за вечных пробок на улицах Большая и 2-я Станционная водители постоянно сворачивают на узкую Торфяную, чтобы сократить путь до микрорайонов «Дивногорский», «Новомарусино» или до дач в тех же местах.



Движение по улице довольно активное даже в рабочий полдень, а зоны для пешеходов нет Фото: Ольга Бурлакова

Во время перекрытия улицы жители пропускали только тех, у кого есть местная прописка или свидетель, который мог подтвердить, что люди приехали к кому-то из жителей. Остальных заворачивали, встав живой цепью на пути машин.



Валентина Максимовна Дубровская живёт в самом крайнем доме на Торфяной Фото: Ольга Бурлакова

«Так и драка была! С теми, кто пытался проехать. А потом полицию вызвали. И она тоже не пускала. <…> Проблема эта давняя: как стало много транспорта, так жить совсем невыносимо. Особенно в пятницу и в воскресенье вечером. Потому что все едут с дач. А там [в Марусино] дорога есть, но такие ужасные пробки. <…> И вот такое тут не первый год», — сокрушается Валентина Максимовна Дубровская, живущая в самом крайнем доме на улице Торфяная.



15-летний Алик показывает, где объезжают водители пробку на 2-й Станционной и Большой Фото: Ольга Бурлакова

15-летний Алик регулярно ездит сюда к своим друзьям на автобусе. А некоторое время назад и сам жил на этой улице. Говорит, что в пробке на 2-й Станционной можно простоять не один час. «Раньше на рельсах [переезда] стояла ГАИ и не пускали никого, кроме тех, кто здесь живёт. Но потом они куда-то пропали», — вспоминает подросток.



Знак «Проезд запрещён» висит тут много лет: он ограничивает движение водителей — всех, кроме тех, кто живёт или работает в этом месте Фото: Ольга Бурлакова

На переезде висит знак «Проезд запрещён». Когда он тут появился, жители уже не помнят, но заметили, что знак висит не один год. И как раз в районе этого знака, как рассказали местные, дорожные инспекторы ловят нарушителей. Но с недавних пор дорожная полиция почему-то стала появляться здесь редко.



Зимой по этой улице с двусторонним движением и отсутствием пешеходной зоны ходить ещё опасней Фото: Ольга Бурлакова

Одна из жительниц Торфяной рассказала корреспонденту НГС, что транзит по их улице стал активней после того, как грейдер разровнял здесь дорогу. До этого ездить по Торфяной водители опасались — «ходовку» машины после такой поездки почти гарантированно приходилось чинить.



Местная школа № 138 находится недалеко от переезда — дети сюда идут по той самой улице Фото: Ольга Бурлакова

Жители жалуются, что нормально жить здесь не могут ни летом, когда от потока машин пыль стоит весь день, ни зимой, когда по скользкой улице с двусторонним движением дети вынуждены идти в школу, которая находится недалеко от переезда.



Учитель местной школы Юлия Шиндалёва переживает за детей Фото: Ольга Бурлакова

«Вот сейчас дети пойдут в школу. А идут они по этой дороге. Другой тут нет. <…> А зимой дорога становится ещё уже: движение двустороннее, по бокам — снег… Жалобы писали, просили автобус сделать школьный, потому что опасно ходить. И все родители отпрашиваются [с работы], чтобы детей провожать [до школы]», — сообщила учитель средней школы № 138 Юлия Шиндалёва.



Микрорайон «Дивногорский» Фото: Ольга Бурлакова

Улицу перекрывать здесь жители планируют и впредь. А те, кто объезжал многочасовые пробки по пути к себе в микрорайон или на дачу, можно предположить, будут стараться объезжать затор на дороге и дальше — вряд ли дорожная ситуация здесь изменится в ближайшее время.



Видео: «АСТ-54»

Пробки на Большой каждый день скапливаются в том числе из-за ремонта дороги, который начали этим летом. О планах расширить перекресток со 2-й Станционной, чтобы избавить это место от заторов, власти заявляли еще зимой.