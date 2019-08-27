Пыли отсюда: новосибирцы перекрыли целую улицу и не пускают на неё чужаков

Жители улицы Торфяная и прилегающих улиц объявили войну любителям объезжать пробки по второстепенным дорогам
Фото: Ольга Бурлакова
Жители частного сектора в районе железнодорожного переезда от улицы Клубной в Балластный карьер уже несколько дней перекрывают дорогу для всех не местных водителей. Своеобразный блокпост сооружают, чтобы не пускать на жилую улицу желающих объехать пробку — иногда дело доходит даже до драк. Корреспонденты НГС побывали на месте раздора, чтобы разобраться в конфликте.
Жители частного сектора в районе Балластного карьера несколько дней перекрывали в часы пик железнодорожный переезд, чтобы желающие объехать пробку на 2-й Станционной не заезжали на улицу Торфяная.
Из-за вечных пробок на улицах Большая и 2-я Станционная водители постоянно сворачивают на узкую Торфяную, чтобы сократить путь до микрорайонов «Дивногорский», «Новомарусино» или до дач в тех же местах.
Во время перекрытия улицы жители пропускали только тех, у кого есть местная прописка или свидетель, который мог подтвердить, что люди приехали к кому-то из жителей. Остальных заворачивали, встав живой цепью на пути машин.
«Так и драка была! С теми, кто пытался проехать. А потом полицию вызвали. И она тоже не пускала. <…> Проблема эта давняя: как стало много транспорта, так жить совсем невыносимо. Особенно в пятницу и в воскресенье вечером. Потому что все едут с дач. А там [в Марусино] дорога есть, но такие ужасные пробки. <…> И вот такое тут не первый год», — сокрушается Валентина Максимовна Дубровская, живущая в самом крайнем доме на улице Торфяная.
15-летний Алик регулярно ездит сюда к своим друзьям на автобусе. А некоторое время назад и сам жил на этой улице. Говорит, что в пробке на 2-й Станционной можно простоять не один час. «Раньше на рельсах [переезда] стояла ГАИ и не пускали никого, кроме тех, кто здесь живёт. Но потом они куда-то пропали», — вспоминает подросток.
На переезде висит знак «Проезд запрещён». Когда он тут появился, жители уже не помнят, но заметили, что знак висит не один год. И как раз в районе этого знака, как рассказали местные, дорожные инспекторы ловят нарушителей. Но с недавних пор дорожная полиция почему-то стала появляться здесь редко.
Одна из жительниц Торфяной рассказала корреспонденту НГС, что транзит по их улице стал активней после того, как грейдер разровнял здесь дорогу. До этого ездить по Торфяной водители опасались — «ходовку» машины после такой поездки почти гарантированно приходилось чинить.
Жители жалуются, что нормально жить здесь не могут ни летом, когда от потока машин пыль стоит весь день, ни зимой, когда по скользкой улице с двусторонним движением дети вынуждены идти в школу, которая находится недалеко от переезда.
«Вот сейчас дети пойдут в школу. А идут они по этой дороге. Другой тут нет. <…> А зимой дорога становится ещё уже: движение двустороннее, по бокам — снег… Жалобы писали, просили автобус сделать школьный, потому что опасно ходить. И все родители отпрашиваются [с работы], чтобы детей провожать [до школы]», — сообщила учитель средней школы
Улицу перекрывать здесь жители планируют и впредь. А те, кто объезжал многочасовые пробки по пути к себе в микрорайон или на дачу, можно предположить, будут стараться объезжать затор на дороге и дальше — вряд ли дорожная ситуация здесь изменится в ближайшее время.
Видео: «АСТ-54»
Пробки на Большой каждый день скапливаются в том числе из-за ремонта дороги, который начали этим летом. О планах расширить перекресток со 2-й Станционной, чтобы избавить это место от заторов, власти заявляли еще зимой.