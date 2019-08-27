Все работы хороши: сибирячка сбрила брови и окунулась в черную краску ради активности в соцсетях

Ради охвата и количества подписчиков блогеры готовы пойти на всё — они совершают невероятные поступки в прямом эфире, плачут, делятся самым сокровенным, а иногда просто творят что попало. Так называемый треш-контент для того и создается — чтобы вывести зрителя из состояния равновесия, а вечером на детской площадке рассказать соседке, что та блондинка сбрила-таки брови в сториз. Корреспондент НГС.Афиша собрала несколько необъяснимых блогерских выходок и спросила, оправдались ли их ожидания от содеянного.



Мария Бухмастова вместе со своими друзьями-блогерами из других городов устроила необычный баттл: они дают друг другу задания и выполняют их в режиме онлайн. В историях профиля Марии подписчики наблюдали, как девушка сбривает себе брови, а недавно в аккаунте появилось фото сибирячки, выкрашенной чёрной краской: «Кто не видел ещё этот треш в историях, бегом туда. Как считаете, у кого самое сложное задание было?» — написала блогер в своем Instagram и добавила, что баттл ещё не закончен и осталось два задания. «Мы придумали это для контента, чтобы людям было интересно смотреть, для активности, чтобы подписчики тоже могли переходить друг на друга. Почему-то захотелось чёрную краску, а сбрить брови сможет не каждая девушка. Думаю, это вызвало немало обсуждений и видео пересмотрели несколько раз», — рассказывает Мария.

Кроме того, она красила волосы черной гуашью, прыгала в фонтан с черной краской.

Черная краска вызвала бурную реакцию прохожих Фото: скриншот instagram.com / maribuhma

«Это увеличило активность, появились обсуждения, многие заметили. Это не дает лайки, это просто разнообразный контент, чтобы не только про семейную жизнь смотреть. Было под 80 тысяч просмотров, после баттла возвращается прежнее количество — около 40 тысяч. Я сужу по себе: если бы я увидела такой баттл, мне бы было интересно.

Ради активности Мария сбрила брови Фото: скриншот instagram.com / maribuhma

Уже надоели истории из серии "Я пошла поела", "Я пошла по делам", "Сделала маникюр", "Сделала ресницы". Нужно разнообразить контент и внести что-то новое», — объяснила Мария.

А еще сибирячка изображала из себя человека без определенного места жительства и переходила в позе «мостик» дорогу Фото: скриншот instagram.com / maribuhma

Еще один известный блогер Василина Катаева в прошлом году тоже ради активности устроила лёгкое безумие в своем профиле Instagram. В то время, когда весь мир танцевал под песню Little Big Skibidi, она и ее сын Саша тоже не остались в стороне и показали свою версию — «Слышишь слова из песни СКИБИДИ — танцуй».

«Это самый трешовый наш вайн, ради которого нам пришлось пойти в кинотеатр и разбросать попкорн на глазах у шокированных посетителей кинотеатра и продавца, но хочу сразу успокоить всех негодующих — мы заплатили уборщице, чтобы убирать за нами попкорн было не так обидно. Потом в этом же видео пришлось спуститься в метро и станцевать, и там же сыну пришлось на улице в +15 облиться полностью с головы до ног йогуртом и в таком виде ехать потом до дома», — рассказывает Василина. Во времена другого флешмоба — тогда было модно снимать в замедленном режиме slowmo — Василина с Сашей разбросали на улице мусор: «За камерой, конечно, мы его собираем, но не все подписчики это понимают и принимают увиденное за чистую монету».

А как-то раз сибирячка проползала под турникетами в метро — ролик был на тему полезных лайфхаков об экономии.

Фотограф Екатерина Барсик снимает исключительно те кадры, которые вызывают эмоции у зрителей: «Мне нравится выходить за рамки привычной фотографии, нравится вызывать в людях эмоции от своих работ, и неважно — положительные они или отрицательные. Главное, что есть послевкусие от них».



В этих масках герои съемки потом выбежали на трассу и тем самым вызвали шок у водителей проезжающих мимо машин.