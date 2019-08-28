28 августа среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 66.26
eur 73.61

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Авто
Проблема

«Где дороги?»: на Дмитровском мосту появились ямы, а возле «МЕГИ» машины рвут колёса

Новосибирцы пожаловались на страшную помойку на Михайловской набережной и на плохой ремонт моста

Поделиться

1 031
18 Обсудить

Съезд с моста на Фабричную

Фото: Ольга Бурлакова

В новом, 41-м выпуске проекта «Где дороги?»: на Димитровском мосту опять появились ямы, новосибирцы на набережной созерцают помойку, а возле «МЕГИ» стало опасно ездить.

Димитровский мост — год как после капитального ремонта, а читатели НГС уже сигнализируют о дефектах в дорожном покрытии. «Хотел обратить ваше внимание на состояние асфальтового покрытия Димитровского моста. В прошлом году проводили его капитальный ремонт, в этом ближе к концу моста на съезде на улицу Фабричная образовались ямы, асфальт местами "вздыбился". А, как говорили в СМИ, на все работы давали гарантию. Так вот хотелось бы узнать, ожидается ли гарантийный ремонт, или это были просто слова», — ставит острый вопрос читатель Иван.

Дорога возле «МЕГИ»

Дорога возле «МЕГИ»

Многострадальная дорога возле «МЕГИ» не дает покоя водителям — то пробки, то повреждения. «Машина, похоже, зацепилась за дорожный люк», — сообщает Алена.

Ремонт в Барабинске

Ремонт в Барабинске

Жители Новосибирска еще могут радоваться, что живут в столице. Вот что бывает в районах. «В Барабинске сделали тротуар, сверху щебня крошки асфальта. Рабочих уже нет», — пишет нам Влад.

Помойка на главной набережной

Помойка на главной набережной

Когда делали новую Михайловскую набережную, вряд ли задумывались дальше парапета. Теперь люди гуляют по шикарной плите и созерцают всю эту помойку. «На земле, которая будет затоплена водой, очень много мусора: бутылки стеклянные и пластиковые, шины от колес, обертки, упаковки и прочее. Может быть, можно как-то почистить землю от мусора, пока есть доступ?» — вопрошает читательница Екатерина.

Погибшие деревья

Погибшие деревья

«Вчера проходил рядом с многострадальным сквером напротив цирка. Просто слов нет. Как так можно? В сквере недавно была высажена дюжина трёхметровых саженцев берёз. Но они все погибли! Все засохли! Жёлтые стоят. Неужели не было воды их полить?! Просто ужас как больно от такого», — переживает Владимир.

Забор на переходе

Забор на переходе

«На перекрестке Московской и Сакко и Ванцетти прямо на пешеходном переходе поставили забор. Теперь тротуар выходит прям посреди перекрёстка вне зоны пешеходного перехода», — сообщают читатели.

Открытый колодец

Открытый колодец

Открытые колодцы — в норме вещей. У нашей читательницы в этот колодец угодила собака. «Кое-как достали 30 кг из этого плена. Мы попытались закрыть люк, но ничего не изменилось. Колодец вдоль дороги, в темноте легко провалится человек, рядом детская площадка. Вдоль дома на Нижегородской, 24/1», — рассказывает Наталья.

Дефекты ремонта&nbsp;на Мочищенском шоссе

Дефекты ремонта на Мочищенском шоссе

«Так всегда после дождя на Мочищенском шоссе (остановка "Жуковского" в сторону города). Качественный ремонт дорог! (Прошлый год)», — недовольны местные жители. 

Падающие деревья

Падающие деревья

На Студенческой всё поросло старыми опасными деревьями. Да кто бы их спиливал, пусть падают на «Мерседесы». 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Где дороги?ямыремонт

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    Гость
    28 авг 2019 в 08:09

    Опять у нас ямы, потому что у нас опять мэр Локоть.

    Гость
    28 авг 2019 в 08:19

    ДимИтровский мост !!! А город Дмитров гораздо западнее .

    Биробиджан
    28 авг 2019 в 08:16

    С Димитровским мостом вообще печаль. Разваливаться он начал еще в прошлом году. После типа "капитального ремонта". Похоже через пару лет опять будут городской бюждет пилить на замену полотна.