«Где дороги?»: на Дмитровском мосту появились ямы, а возле «МЕГИ» машины рвут колёса

В новом, 41-м выпуске проекта «Где дороги?»: на Димитровском мосту опять появились ямы, новосибирцы на набережной созерцают помойку, а возле «МЕГИ» стало опасно ездить.



Димитровский мост — год как после капитального ремонта, а читатели НГС уже сигнализируют о дефектах в дорожном покрытии. «Хотел обратить ваше внимание на состояние асфальтового покрытия Димитровского моста. В прошлом году проводили его капитальный ремонт, в этом ближе к концу моста на съезде на улицу Фабричная образовались ямы, асфальт местами "вздыбился". А, как говорили в СМИ, на все работы давали гарантию. Так вот хотелось бы узнать, ожидается ли гарантийный ремонт, или это были просто слова», — ставит острый вопрос читатель Иван.

Дорога возле «МЕГИ» Фото: читатель НГС

Многострадальная дорога возле «МЕГИ» не дает покоя водителям — то пробки, то повреждения. «Машина, похоже, зацепилась за дорожный люк», — сообщает Алена.

Ремонт в Барабинске Фото: читатель НГС

Жители Новосибирска еще могут радоваться, что живут в столице. Вот что бывает в районах. «В Барабинске сделали тротуар, сверху щебня крошки асфальта. Рабочих уже нет», — пишет нам Влад.



Помойка на главной набережной Фото: читатель НГС

Когда делали новую Михайловскую набережную, вряд ли задумывались дальше парапета. Теперь люди гуляют по шикарной плите и созерцают всю эту помойку. «На земле, которая будет затоплена водой, очень много мусора: бутылки стеклянные и пластиковые, шины от колес, обертки, упаковки и прочее. Может быть, можно как-то почистить землю от мусора, пока есть доступ?» — вопрошает читательница Екатерина.

Погибшие деревья Фото: читатель НГС

«Вчера проходил рядом с многострадальным сквером напротив цирка. Просто слов нет. Как так можно? В сквере недавно была высажена дюжина трёхметровых саженцев берёз. Но они все погибли! Все засохли! Жёлтые стоят. Неужели не было воды их полить?! Просто ужас как больно от такого», — переживает Владимир.

Забор на переходе Фото: читатель НГС

«На перекрестке Московской и Сакко и Ванцетти прямо на пешеходном переходе поставили забор. Теперь тротуар выходит прям посреди перекрёстка вне зоны пешеходного перехода», — сообщают читатели.

Открытый колодец Фото: читатель НГС

Открытые колодцы — в норме вещей. У нашей читательницы в этот колодец угодила собака. «Кое-как достали 30 кг из этого плена. Мы попытались закрыть люк, но ничего не изменилось. Колодец вдоль дороги, в темноте легко провалится человек, рядом детская площадка. Вдоль дома на Нижегородской, 24/1», — рассказывает Наталья.

Дефекты ремонта на Мочищенском шоссе Фото: читатель НГС

«Так всегда после дождя на Мочищенском шоссе (остановка "Жуковского" в сторону города). Качественный ремонт дорог! (Прошлый год)», — недовольны местные жители.



Падающие деревья Фото: читатель НГС