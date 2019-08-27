«3500 человек за смену»: казахи открывают в Новосибирске мегабар. НГС поговорил с его управляющим

В офисном комплексе «СитиЦентр» на этой неделе должен начаться ремонт в помещении будущего BlaBlaBar — барно-ресторанного комплекса, который займет весь второй этаж здания. Комплекс строят на деньги инвесторов из Казахстана и Москвы, он станет крупнейшим объектом такого рода в истории города. Обозреватель НГС поговорил с человеком, который решил взяться за этот проект в Новосибирске, — ресторатором Андреем Васиным.

Андрей Васин, ресторатор. Самый известный проект — бар «113». В 2014 году заведение прославилось смешным конфликтом с блогерами, о котором написали не только местные, но и столичные СМИ. В 2017 году сотрудники бара дополнили забавными элементами несколько дорожных знаков в центре города. А в этом году в меню бара появилось блюдо, сделанное на основе лапши быстрого приготовления.

— О «Блаблабаре» пока почти нет официальной информации. Что это будет и где он откроется?

— Новосибирский «Блаблабар» займет весь второй этаж «СитиЦентра». Основной вход будет с улицы Депутатской, но есть еще несколько лестниц по бокам. Общая площадь площадки больше 2900 кв. метров, полезной из нее — 2700 (остальное — это технические помещения). Стройка должна начаться уже на этой неделе. А завершиться в ноябре — у нас уже запланировано в этом месяце одно их первых мероприятий.

— Как этот комплекс будет работать?

— Когда запускался первый проект в Казахстане, идея владельцев была просто сдавать это пространство по частям. Но они быстро поняли, что комплексом нужно управлять, и наняли человека, который смог довольно быстро довести заполняемость первого объекта до 1500 человек в день. В Новосибирске запуском и управлением занимаюсь я.

Идея «Блаблабара» довольно проста. Это место, куда могут прийти самые разные люди и здесь в едином пространстве найти всё, что возможно: любые напитки, атмосферу и т. д. Модель оказалась более чем результативна. Отчасти причина в отношении владельцев, которые не воспринимают арендатора как просто «мешок с деньгами». Они работают с каждым и готовы, если нужно, помогать, советовать. И получается симбиоз. Внутри происходит постоянное броуновское движение, в котором посетители перемещаются от места к месту. И это привлекает людей.



Общая площадь помещения, которое арендовано под проект, — более 2900 кв. метров Фото: Стас Соколов

— Что будет собой представлять новосибирский комплекс?

— Это самый крупный «Блаблабар» не только из существующих, но и из тех, что строятся сейчас в России. Для Новосибирска мы утвердили 35 концепций: у нас будет «Амстердам» с улицей красных фонарей, «Средиземноморье» в виде огромной лодки, где будут готовить морепродукты, два фуд-трака с уличной едой. Будет вагон поезда, круговые бары «Нью-Йорк» и «Лас-Вегас». Будет бар с автоматической рукой. Это аттракцион, но он вполне функциональный — этот робот будет доставать бутылку, открывать об угол стола, наливать в бокал и ставить на поднос.

Самый впечатляющий элемент — это корпус настоящего самолёта, который мы нашли в Томске и везем сейчас сюда. Там, правда, трудно сказать, какая точно это модель, потому что он сборный — кабина от одного, крылья от другого. Но всё это части настоящих машин. Ещё планируется целый гейм-бар со старыми консолями, где люди смогут поиграть в игры, которые существовали 15–20 лет назад. Для музыкальных выступлений будет зона кабаре, рядом с которой разместится зал для караоке.



У создателей «Блаблабара» амбициозные планы Фото: Стас Соколов

— Пока речь идет о барах. Будет ли в комплексе какая-то еда, а не только закуски?

— В Казахстане с этим проще. Видимо, там публика менее требовательна к еде. Там всего одна кухня на все 14 баров. У нас будет две больших открытых кухни — одна с паназиатской едой, другая — с европейской (прежде всего, итальянской: паста, пицца, салаты). Будет ещё бургерная в зоне фуд-траков. Ну и, как я уже сказал, что-то будут готовить в «Средиземноморье» и других зонах.

— Кто всем этим будет заниматься? Это какие-то операторы из Москвы?

— Нет, почти все заведения должны открыть местные рестораторы. Мы не хотим сюда тянуть какие-то московские компании. Это Новосибирск делает для Новосибирска. Важно понять, что мы не пытаемся отнять у кого-то бизнес. Мы хотим, напротив, его аккумулировать здесь. У меня уже порядка 150 обращений, хотя мы ещё вообще не давали никакой официальной информации. Всё что есть — это новость на НГС, которая непонятно как просочилась. 14 сентября будет общая презентация, на которой проект можно будет посмотреть всем желающим.



— В казахских «Блаблабарах» есть возрастной ценз. Как с этим будет в Новосибирске?

— Да, в Казахстане туда пускают только после 27 лет, это особенности менталитета. У нас будет порог пониже — 23. Это делается, чтобы избежать проблем с молодыми людьми, которым еще нельзя продавать алкоголь по закону, но они могут выглядеть достаточно взросло. Для девушек ограничение — 21 год. На входе будет жесткий фейс-контроль. Хочешь зайти, будь готов показать паспорт.

— У нас уже были примеры больших баров (пусть и меньшего размера). И часто в таких местах, скажем так, есть проблемы с безопасностью…

— В Нур-Султане, например, в помещении 1400 кв. метров работает 37 охранников. Это для того, чтобы исключить любые ситуации, которые могут угрожать посетителям. У нас вместе с барменами, охраной и административным персоналом в смену будет работать порядка 120 человек. У нас должно быть в смену около 3500 гостей.



Андрею Васину предстоит заполнить самый большой комплекс баров в Росиии Фото: Стас Соколов

— Ну это в пятницу и выходные. А откуда взять людей в будни в таком количестве?

— По своему основному профилю комплекс будет работать только три дня в неделю: с пятницы по воскресенье. В будни мы здесь будем проводить какие-то массовые мероприятия: конференции, форумы и т. д. Так уже в конце ноября у нас запланировано корпоративное мероприятие на 600 человек. Есть идея (но пока не могу сказать, удастся ли это реализовать сразу) отделять часть помещения перегородками и работать как ресторан всю неделю.



— Как можно успеть к ноябрю выполнить такой объем работ?

— У нас есть хороший подрядчик, и они обещают работать в три смены. Понимаю, что задача амбициозная, но я верю в этот проект. Новосибирск не единственное место, где они строят сейчас подобные комплексы. «Блаблабары» появятся в Екатеринбурге, Москве, Киеве. И вообще, у них глобальные планы. В следующем году уже хотят начать стройку в Лондоне, Пекине и, возможно, в Японии.

Обозреватель НГС попросил прокомментировать амбициозный проект нескольких новосибирских рестораторов с опытом открытия новых заведений. Денис Иванов (Beerman, #СИБИРЬСИБИРЬ, «Жан Хуан Лу» и т. д.): «Не всякая концепция, которая хорошо "выстрелила" в Москве, а уж тем более в другой стране, будет успешной в Новосибирске. Во-первых, непонятно просто, где взять столько квалифицированных барменов. Они что, должны разом уйти из тех баров, где сейчас работают? Вызывает сомнение и просто само наличие в Новосибирске такого количества людей, которые готовы будут регулярно заполнять подобное заведение хотя бы каждые выходные.

Платежеспособный спрос у нас все же не так велик, как хотелось бы. Комплекс выглядит чрезмерно большим.

Да, там можно, конечно, сделать разный дизайн отдельных зон, но что будет в этих зонах продаваться? 30 разновидностей пина-колады и мохито? Ну и, наконец, алкоголь, коктейли сильно завязаны на импорт. Это в кухне ещё можно обойтись местными продуктами и даже сделать это своим достоинством. А в баре ты целиком зависишь от курса доллара и евро. А это в России — дополнительный источник риска». Олег Ионко (создатель концепций Drovamuka, «Аджикинежаль» и т. д.): «Проект очень интересный, но, честно говоря, я не понимаю пока, как он может эффективно работать в Новосибирске. Если бы речь шла о создании фуд-молла, то есть места, где сосредоточено много заведений с разной едой (как например "Вокруг света" Аркадия Новикова в Москве и подобные проекты), то ещё можно было представить, как его наполнить разными концепциями, чтобы людям было интересно туда ходить. А 30 с лишним баров, где будет преимущественно алкоголь, сделать разными куда сложнее. Непонятна также мотивация местных игроков, которые почти все имеют уже заведения в центре. Зачем им открываться ещё и в "Блаблабаре", чтобы самим с собой конкурировать?»

Владислав Дорошенко (Morricone, «Хамовники», «Курагадиван» и т. д.): «Мне кажется, что успех, который этот проект имеет в Казахстане, связан с особенностями местного менталитета. На Востоке люди привыкли собираться на многочисленные, по несколько сот человек, праздники. В России совершенно иная психология — у нас люди скорее хотели бы оказаться в каком-то месте, где были бы люди их круга. И скорее можно предположить, что человек предпочтет сегодня вечером сходить в одно заведение, а завтра отправиться уже куда-то в другое место, с другой атмосферой. А не ходить каждый вечер по одному и тому же адресу. Вызывает сомнение и локация. Насколько я понимаю, там физически невозможны никакие летние площадки. А наша публика очень ценит возможность посидеть на свежем воздухе. Но, конечно, трудно судить о проекте по картинкам. Мне очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть и работать в реальности».