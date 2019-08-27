«Эти нищеброды хотят кататься за 100 руб.»: таксисты ответили читателям НГС, почему не хотят возить

На прошлой неделе НГС опубликовал материал о проблемах с водителями «Яндекс.Такси», об их отказах от поездок. Материал вызвал большой отклик у читателей, которые оставили под статьёй 650 комментариев. В голосовании приняли участие 5600 человек, 63% из них отметили, что сталкивались с отказами водителей ехать или с фиктивными посадками. В комментариях на НГС отметились и сами таксисты, которые рассказали о своей кухне и проблемах с пассажирами. Сегодня мы приведём некоторые из этих комментариев.

Таксист НСК «Уважаемые пассажиры, недовольные тем, что вас не хотят увезти куда-то далеко. Водитель такси вышел заработать деньги, а не заниматься благотворительностью. Мы, водители, еще должны платить комиссию от 17 до 22%, итого сколько стоила для нас ваша поездка? Правильно — ничто!!! Поэтому приходится как-то обходить сервис, чтобы заработать деньги, ведь в этот заработок надо и заправиться, и поесть, и также семьи есть, а еще все почему-то забывают про амортизацию автомобиля, что его надо ремонтировать, обслуживать. Раньше поездки стоили дороже. Но как появился "Яндекс" и "Убер" в городе, "Лидер" начал демпинговать. И вы стали заказывать дешевое такси, поэтому пошла гонка за удешевление. Но какой сервис вы хотите за дешман?! Вы хотите и рыбку съесть, и на кресло сесть...». Сергей

«Какие пассажиры, такие водители. В данный момент нечего удивляться, рыночные отношения, если я не хочу поехать — не поеду ни за какие деньги. Эти нищеброды хотят кататься за 100 руб., я как и водитель говорю об этом, и как пассажир».



Максим

«Вообще офонарели, жалуются, смотри-ка, обиженки. Спасибо бы сказали, что за гроши ездят в комфорте, а не в обрыганной и разваленной "Рено". А когда водитель берет заказ и, проехав до клиента 10 км, клиент отменяет заказ, — это нормально?! Водителю никто не компенсирует эти порожняки! Ездить на троллейбусе надо и не жаловаться».

Водитель «Яндекса»

«Пассажиры плачут, что водитель отказывается везти на дальнее расстояние. Я попробую объяснить почему. 1 км пробега автомобиля распространенных марок, что работают в такси, обходится в 8–9 рублей. "Яндекс" платит от 8 рублей первые километры и далее 6 рублей/километр за оставшиеся. Это не считая процентов "Яндекса" и парка, которые, в зависимости от региона, — от 21 до 35%. Вопрос! Кто поедет себе в минус? Ответ — или Рамшут, или водитель таксопарка, который работает за % и ему всё равно, куда ехать. А водитель, у которого ИП и [который] умеет считать, не поедет. В "Яндексе" вообще дальше 5 км ездить невыгодно».

Водитель «Так "Яндекс" опустил цену до цены автобуса. Почему водитель должен везти с одного конца города в другой по пробкам трёх человек за 350 рублей? Время в пути — 1 час 50 минут. Такси должно быть такси! Не можешь на такси, иди на автобус».



Татьяна

«Почему всегда виноваты водители? 80 процентов пассажиров — хамло, едут за 100 рублей, а ведут себя, как будто водитель обязан чем-то. Раз водители плохие, зачем вы снова и снова вызываете это такси — езжайте на маршрутке, там дешевле. Самое главное, "Яндекс" во всем поддерживает пассажиров, а водитель не человек. Вы хоть знаете, что такое — работать водителем, когда везешь за 100 рублей? Комиссия "Яши" — 20 рублей, комиссия парка, куда подключён, — 10 рублей, минус заправка, и что остаётся — копейки. Бессовестные пассажиры, которые после поездки пишут в "Яндекс" всякую чушь про водителя, чтобы получить долбаный промокод на бесплатную поездку. Никто ни разу не думал, каково водителю, когда он выезжает на смену и каждый 2-й пассажир вытирает об него ноги». Гость

«А когда клиент за наличку заказывает машину, к нему приехал, ждешь 10 минут, а он и выходить не думал. Или на полпути к клиенту, а он отменяет заказ. Это нормально?». Железный патриот

«Внесу свои 5 коп... Пассажиры в основном приличные. Запомнились несколько отрицательных персонажей: бабка с внучкой из конного клуба прямо с лошади, насквозь провонявшие и с навозом на обуви, мадемуазель со стаканом кофе-бурды, расплескавшая мне его на сиденье, а также аферистки, привязавшие к приложению пустые карты... И да, я не возил никого на дачу. Объяснял — такси городское, пассажирское, ваших котов и рассаду не повезу. Машина личная, досвидос».