«Зачем делать по-уродски?»: колонка рассерженной горожанки — о том, как Новосибирск зарос пнями

От обрезки обычные тополя пирамидальными не станут, а выглядеть будут весьма уныло — особенно зимой

Озеленение — одна из городских проблем: в последние годы пыли в Новосибирске стало столько, что спасти от неё горожан могли бы, наверное, только амазонские джунгли. Но те немногие деревья, которые не взяты под охрану в парках и ещё остались во дворах и вдоль дорог, год за годом систематически лишаются всех веток и листьев. Так, в городе проводят «кронирование» — формально полезную процедуру. Жительница Новосибирска Александра Попова написала колонку о том, почему лучше от него никому не станет.

У меня во дворе спилили 15 ровных зелёных деревьев. Огромную цветущую черёмуху, липу, клёны, огромные тополя, берёзы.

Эти деревья хоть как-то защищали от пыли и выхлопных газов с улицы, прикрывали помойные баки и кошмарный ряд киосков (из которых два просто стоят пустыми уже три года, а один горел в прошлом году), приглушали звуки от машин и мотоциклов.

Сразу и не подумаешь, но это центр города, минута от станции метро «Маршала Покрышкина».

Красиво, правда? Спилили не под корень, оставили четвертушку. Зачем отпиливать деревья так странно и по-уродски? Чтобы что? Само засохнет? Кто в этом виноват? УК? ЖЭУ? Департамент мэрии по озеленению? Кто будет восстанавливать озеленение? На чьи средства? И будет ли вообще?

Деревья стоят достаточно далеко от дома, соответственно, спилить их просто по просьбе жителей нельзя. Да и жители не просили.



Деревья спасали от пыли и шума дороги под домом и скрывали от глаз киоски — теперь спасти горожан нечему Фото: Александра Попова

Допустим, выпиливание тополей можно ещё как-то оправдать: ломкое дерево, пушит, может обрушиться на коммуникации, транспорт и/или людей. Только это не объясняет, зачем оставлять от абсолютно зелёного, не сухого, не кривого дерева безобразную культю под три метра.

Ощущение, что это делается для того, чтобы можно было ответить: это кронирование, и новые деревья сажать незачем. Но это не кронирование.

Кронирование — это удаление сухих и ослабленных веток и формирование кроны для ухоженного и красивого вида. То, что делают в Новосибирске, — это топпинг: вид обрезки дерева, когда удаляются вся крона и все боковые ветки. Остаётся уродливый столб. Применяют такое в крайнем случае, когда нужно продлить срок службы старого дерева, потому что кроме того, что дерево неэстетично выглядит, оно ещё часто гибнет.

Если дерево не умрёт, красивой кроны на нём всё равно уже не будет — ослабленное дерево не способно бороться с агрессивной городской средой. Будет странный пень с листочками, который лет через 5–7 начнёт гнить, и тогда его уже подрежут до середины.

То, с каким энтузиазмом у нас вот так топпируют деревья по всему городу, наводит на печальную мысль, что озеленять город никто не собирается. Зачем? Технически дерево на месте. Спилили часть — и денег заодно. Новые деревья закупать и сажать не надо, ухаживать не надо, жители всё проглотят. Деревья-инвалиды с ампутированными конечностями да пластиковая китайская горка — вот и навели красоту к выборам. Здесь поставим забор, а за забором — ещё забор.



В отчетах напишут, что была проведена работа по озеленению. И неважно, что «озеленение» — это сбрить всю траву под ноль, не убирая потом солому, через которую сквозь пыль и мусор еле продирается трава, и обрубить деревья. План по валу, вал по плану.



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