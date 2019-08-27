Почему мы хотим пылесосить, когда влюблены, а уборка — это почти как секс (в статье вы узнаете себя)

В современной жизни уборка квартиры все больше напоминает рудимент людских обязанностей, от которого давно пора избавиться. Сплошь и рядом супруги делят эту рутину пополам либо нанимают специально обученный персонал, но остаются женщины которые не доверяют никому (НИКОМУ) это важное дело. Есть и обратные случаи — острые противницы пылесоса и тряпки. Эти даже в самый свободный и непогожий денек не возьмутся наводить порядок ни за какие коврижки (или сделают это так, что лучше б не начинали). Редакция SHE.НГС попросила психолога Ирину Мамаеву классифицировать маниакальных чистюль и нерях по психологическим параметрам, потому что уборка — это не всегда про «хочу» или «не хочу», а чаще про то, что скрыто глубоко внутри.

Натерла до блеска Одни из основных причин маниакального стремления к чистоте и порядку (вещи разложены по цветам, пыль на тумбочке вызывает прилив раздражения) — сильная тревога и стресс, хронические или ситуативные. «Для человека, который испытывает, например, стресс на работе, уборка — это способ переключиться, отвлечься от неприятных переживаний. Если человек находится в такой ситуации длительное время, состояние его ухудшается, как следствие — человек всё больше времени начинает уделять наведению порядка. Это становится своего рода способом уйти от реальности и со временем может перейти в манию или зависимость», — объясняет Ирина.

По мнению эксперта, также вариация отклонения — страх беспорядка (клаттерофобия), который может иметь генетические причины. В мире, где ещё не изобрели антибиотиков, чистоплотность представляла серьёзное преимущество для выживания Фото: pixabay.com

Также слишком сильная страсть к чистоте и порядку свойственна людям, выросшим в нестабильной обстановке. При наведении порядка возникает иллюзия контроля над своей жизнью и эмоциями. По мнению Ирины, желание все убрать чисто-начисто может выдавать стремление быть хорошей девочкой для всех. «Могут возникать ситуации, когда родители начинают манипулировать, желая заставить ребёнка делать то, что в данный момент он делать не хочет. Чаще всего это обретает негативные формы. Например: "Такую неряху никто не возьмёт замуж", "Все хорошие девочки убирают за собой игрушки", "У тебя такой бардак на столе — в будущем тебя никто не возьмёт на работу"», — объясняет Ирина.

Вырастая, такой ребёнок будет бесконечно наводить дома порядок, желая оставаться в глазах окружающих людей «хорошим». Но может произойти и обратная ситуация: если родители сильно угнетали ребёнка и насильно заставляли заниматься домашними делами, вырастая, такой человек будет сознательно или бессознательно создавать вокруг себя хаос — в знак протеста.

Неряшливость, наоборот, может говорить об инфантильности и нежелании брать ответственность за свою жизнь. Отношения с окружающими такой человек будет выстраивать с позиции жертвы Фото: pixabay.com

Эксперт допускает, что стремление к порядку или беспорядку может не иметь под собой серьёзных психологических причин и быть обусловлено воспитанием или привычками. Вопрос, до какого уровня это стремление выражено: в крайней степени оно может свидетельствовать о психических заболеваниях: невроз навязчивых состояний, обсессивно-компульсивное расстройство. Обратная ситуация: полное равнодушие к чистоте может говорить о депрессии. Ставим все на свои места Психолог считает, что люди недооценивают влияние на них пространства вокруг. Эмоциональное состояние может находиться в большей зависимости от грязной, запущенной и неуютной квартиры, чем мы думаем. Даже спальня без штор изо дня в день незаметно угнетает своего частого гостя.

По мнению Ирины, если человек находится в спокойном, уравновешенном состоянии, скорее всего, в его доме будет порядок, а часто и сам процесс уборки способен стабилизировать эмоциональное состояние Фото: pixabay.com

«Во-первых, в процессе уборки мы переключаемся с мозговой деятельности на физическую. Происходит почти тот же эффект, что и при занятии спортом (или сексом), — увеличивается количество эндорфинов в крови. Также уборка — это своего рода медитация: мозговая активность меняется, человек переходит в более расслабленное состояние. Именно в такие моменты приходят нестандартные идеи и пути решения проблем», — считает эксперт. Упорядочивание внешнего пространства даёт ощущение порядка в жизни. Человек начинает чувствовать себя более уверенно и спокойно, снижается уровень тревоги. Также по желанию все убрать и украсить можно определить влюбленность. В этом состоянии у нас появляется избыток энергии. «Этот избыток кто-то направляет на создание чистоты, порядка и уюта в доме. Особенно женщинам свойственно создавать уют в доме во время влюблённости. Она в буквальном смысле начинает "вить гнёздышко", обустраивать его. В этом заложен природный механизм: человек готовится к созданию пары и как следствие — к появлению потомства, для которого важно создать комфортные условия», — рассказывает Ирина.

Есть в этом и вполне прагматическая причина: чтобы заинтересовать партнёра, в период влюблённости мы стараемся показать себя с наилучшей стороны. Дружественная домохозяйка По наблюдениям Ирины, чистюли — люди, как правило, более сдержанные и менее эмоциональные. У них меньше контактов с другими людьми, но они устанавливают более прочные связи. Неряхи же более творческие и внутренне свободные. Им проще сходиться с людьми. У них много знакомых, но глубоких отношений меньше, чем у первой категории.

Психолог считает, что темперамент женщины мало влияет на отношение к домашним делам. Скорее, на скорость, с которой она будет справляться с этими делами Фото: pixabay.com

Более темпераментные женщины справляются быстрее, но менее качественно. Спокойные женщины делают домашнюю работу чуть медленнее, но подходят к этому более серьёзно.

Котлетки по Фрейду Психолог предложила разделить людей по отношению к готовке и употреблению еды на несколько психологических подтипов. Тех, кто любят, чтобы всё было красиво, в психологии называют визуалами. Визуал — человек, который воспринимает большую часть информации с помощью зрения. Именно они и будут сервировать стол. Им важно, чтобы сами блюда были красивыми — противном случае они не вызовут аппетита.

Если человеку достаточно одной ложки и тарелки, это значит, что скорее он аудиал. Аудиал — человек, который получает основную информацию через слух. Такой человек может готовить и кушать на не самой чистой кухне, но точно не перенесёт, если соседи в этот момент начнут сверлить стену. Третий тип — кинестетик. Это человек, который воспринимает окружающий мир посредством тактильных ощущений, прикосновений. У кинестетика, как у и аудиала, может быть одна ложка и одна тарелка. Но у кинестетика это будет его ложка и его тарелка, которыми ему комфортно пользоваться и к которым никто другой не имеет права прикасаться.

По мнению эксперта, люди, которые любят готовить, чаще всего мягкие и обаятельные. Они ценят комфорт и элегантность Фото: pixabay.com

Вдохновенные кулинары заботливы и внимательны к людям, всегда готовы прийти на помощь. Многое умеют делать своими руками. Часто бывают душой компании, умеют создавать комфортную, приятную атмосферу. По наблюдениям Ирины, такие люди легко строят отношения с людьми, при этом не открывают душу первому встречному. Чаще они обаятельны, дипломатичны и не склонны критиковать других.