28 августа среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 66.26
eur 73.61

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Страна и мир
Обзор

Бархатные пляжи: путевки на море подешевели — но позволить их себе могут только бездетные

Обзор НГС: курорты, куда улететь осенью за одну зарплату (кроме моря тут есть и кавказская экзотика)

Поделиться

1 585
2 Обсудить

Путёвка к морю сейчас стоит около 33–35 тысяч на одного туриста

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Увы, но наступила последняя неделя лета — кажется, буквально пару недель назад в Новосибирске открывали пляжи, а сейчас впору доставать пальто и ботинки. По ночам температура падает до всего 7 градусов тепла, а через неделю в городе начнёт опадать листва и пройдут дожди. Но если хочется продлить лето — самое время уехать на курорт: цены падают, а туристов уже не так много. НГС подготовил обзор, куда можно отправиться в начале сентября, чтобы подарить себе ещё один месяц лета.

Самый дорогой летний сезон остался позади, однако на морских курортах тепло и солнечно ещё будет до октября. Большинство отдыхающих предпочитают вернуться до начала осени, чтобы собрать детей в школу и не пропустить торжественные линейки. Сейчас можно купить путёвки в Турцию, Таиланд или на Хайнань дешевле, чем месяц назад, а на пляжах будет не так многолюдно.

«Август — самый высокий сезон — заканчивается. С 1 сентября начинается более низкий сезон, ведь дети идут в школу. Программы летние продолжаются, можно подобрать до октября Турцию, сезон ещё тёплый хороший. Таиланд и Юго-Восточная Азия — круглогодичные курорты, здесь множество предложений. Там всё, что нужно сибирякам, — солнце, море, фрукты. На ценах это также отражается, появляются акции от отелей. На все каникулярные даты высокий спрос, в том числе на зимние каникулы. В сентябре и перед декабрём поток сокращается в силу обстоятельств», — объясняет исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

Летние программы на морских курортах будут работать до октября

Летние программы на морских курортах будут работать до октября

По системе «Фортуна» (турист выбирает только класс отеля и тип питания) турагенство «Свобода Трэвел» предлагает путёвку «всё включено» на 6 ночей в турецком Кемере за 60 650 рублей на двоих, а вариант для одного стоит 35 733 рубля — вылет из Толмачёво 5 сентября.

Примерно за те же деньги можно побывать в Арабских Эмиратах. Coral travel предлагает тур на двоих в Дубай на 8 ночей в трёхзвёздночном отеле всего за 60 256 рублей — вылет из Новосибирска 8 сентября, завтраки включены в стоимость тура. Виза для граждан России в ОАЭ не нужна, бесплатную туристическую визу оформят в аэропорту, с ней в Эмиратах можно отдыхать 30 дней.

Лучшие варианты по соотношению количества дней и цены сейчас однозначно в Тае

Лучшие варианты по соотношению количества дней и цены сейчас однозначно в Тае

Отдых в любимом сибиряками Таиланде обойдётся чуть дороже, зато отпуск будет дольше. 13 ночей в Таиланде на двоих обойдутся минимум в 69 996 рублей — вылет в Паттайю 6 сентября, а обратно в Новосибирск 19 сентября. В путёвку входят перелёт, проживание в трёхзвёздочном отеле и завтраки — такие условия сейчас предлагает Pegas Touristik. Неделя на «китайских Гавайях» — острове Хайнань — с вылетом 9 сентября обойдется на двоих в 64 240 рублей в турагентстве «География». 

В пределах 70 тысяч на двоих можно найти путёвки на курорты Испании. Например, всё по той же системе «Фортуна» через агенство Coral Travel можно купить путёвку на 6 ночей в Коста Брава за 88 905 рублей, но нужна действующая шенгенская виза. Виза на каждого человека стоит 5211 рублей, а ещё нужно будет купить страховку за 819 рублей.


Всего за 32 тысячи на двоих можно найти туры на 6 ночей в Болгарию с 14 сентября, однако это цена для вылета из Москвы у «Географии». Самые дешёвые билеты до Москвы и обратно на нужные даты для одного человека сейчас, по данным сервиса Skyskanner, стоят 16 337 рублей — вместе с ними стоимость отпуска возрастает вдвое. Плюс за визы придётся заплатить 8984 рублей. В итоге набегают те же 70 тысяч рублей.

Вид на статую трёхликой богини Гуаньинь на острове Хайнань

Вид на статую трёхликой богини Гуаньинь на острове Хайнань


Также авиакомпания «Сибирь» предлагает прямые рейсы до Баку с вылетом 18 сентября и возвращением домой 27 сентября за 22 724 рубля, а до Еревана — за 23 089 рублей. Через сервис поиска жилья в столице Азербайджана сейчас можно найти двухместный номер в отеле всего за 11 548 рублей за 9 ночей, в Ереване за проживание в отеле придётся отдать минимум 16 139 рублей за те же 9 ночей. Хостелы в Ереване стоят гораздо дешевле — спальное место на 9 ночей можно найти от 2332 рублей, а снять квартиру через Airbnb можно всего за 9413 рублей.

В сентябре на российских курортах также наступает бархатный сезон, эксперты туристической сферы отмечают, что некоторые клиенты специально выбирают его из-за приятной погоды.

«Не забываем про бархатный сезон — это курорты Краснодарского края, Крым. В сентябре там и отдыхающих поменьше, и климат более мягкий. Для тех, кто плохо переносит сильную жару, очень комфортная погода в сентябре», — отмечает Светлана Фоменко из НАТО.

Возможно, Крым в сентябре — сейчас самый доступный вариант: в «Свобода Трэвел» есть путёвки на 6 ночей для двоих с вылетом 10 сентября всего за 45 831 рубль, этот же тур для одного туриста стоит 23 269 рублей. Чуть дешевле — 42 291 рубль — обойдутся для двух туристов 6 ночей в Евпатории с 19 сентября.

Цена билетов в Сочи снижается в начале сентября. По данным сервиса Aviasales, билеты на рейс авиакомпании «Победа» с вылетом из Новосибирска 28 августа и возвращением 3 сентября стоят 21 100 рублей, но уже с 2 сентября есть билеты по 19 000 рублей, а с 9 сентября улететь на неделю к Чёрному морю можно всего за 17 900 рублей. 

Таиланд и Турция остаются самыми любимыми курортами у сибиряков уже очень много лет. А для тех, кому стандартный отдых уже надоел, НГС нашёл самые дешёвые туры в Африку с сафари и водопадами — такого в Азии точно не найдёшь.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Крымотпуск 2019Таиланд

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 09:25

    Я не дождался решения от тягомотного правительства и в октябре в Египет лечу, через Астану.По деньгам приемлемо,но Красное море,есть Красное море ( кто в теме- поймет).

    28 авг 2019 в 09:15

    Шо есь "зарплата"? ЗАРёваный ПЛАТочик?