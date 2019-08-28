Бархатные пляжи: путевки на море подешевели — но позволить их себе могут только бездетные

Путёвка к морю сейчас стоит около 33–35 тысяч на одного туриста
Фото: Юлия Шипицина / НГС
Увы, но наступила последняя неделя лета — кажется, буквально пару недель назад в Новосибирске открывали пляжи, а сейчас впору доставать пальто и ботинки. По ночам температура падает до всего 7 градусов тепла, а через неделю в городе начнёт опадать листва и пройдут дожди. Но если хочется продлить лето — самое время уехать на курорт: цены падают, а туристов уже не так много. НГС подготовил обзор, куда можно отправиться в начале сентября, чтобы подарить себе ещё один месяц лета.
Самый дорогой летний сезон остался позади, однако на морских курортах тепло и солнечно ещё будет до октября. Большинство отдыхающих предпочитают вернуться до начала осени, чтобы собрать детей в школу и не пропустить торжественные линейки. Сейчас можно купить путёвки в Турцию, Таиланд или на Хайнань дешевле, чем месяц назад, а на пляжах будет не так многолюдно.
«Август — самый высокий сезон — заканчивается. С 1 сентября начинается более низкий сезон, ведь дети идут в школу. Программы летние продолжаются, можно подобрать до октября Турцию, сезон ещё тёплый хороший. Таиланд и Юго-Восточная Азия — круглогодичные курорты, здесь множество предложений. Там всё, что нужно сибирякам, — солнце, море, фрукты. На ценах это также отражается, появляются акции от отелей. На все каникулярные даты высокий спрос, в том числе на зимние каникулы. В сентябре и перед декабрём поток сокращается в силу обстоятельств», — объясняет исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.
По системе «Фортуна» (турист выбирает только класс отеля и тип питания) турагенство «Свобода Трэвел» предлагает путёвку «всё включено» на 6 ночей в турецком Кемере за
Примерно за те же деньги можно побывать в Арабских Эмиратах. Coral travel предлагает тур на двоих в Дубай на 8 ночей в трёхзвёздночном отеле всего за
Отдых в любимом сибиряками Таиланде обойдётся чуть дороже, зато отпуск будет дольше. 13 ночей в Таиланде на двоих обойдутся минимум в
В пределах 70 тысяч на двоих можно найти путёвки на курорты Испании. Например, всё по той же системе «Фортуна» через агенство Coral Travel можно купить путёвку на 6 ночей в Коста Брава за
Всего за 32 тысячи на двоих можно найти туры на 6 ночей в Болгарию с 14 сентября, однако это цена для вылета из Москвы у «Географии». Самые дешёвые билеты до Москвы и обратно на нужные даты для одного человека сейчас, по данным сервиса Skyskanner, стоят
Также авиакомпания «Сибирь» предлагает прямые рейсы до Баку с вылетом 18 сентября и возвращением домой 27 сентября за
В сентябре на российских курортах также наступает бархатный сезон, эксперты туристической сферы отмечают, что некоторые клиенты специально выбирают его из-за приятной погоды.
«Не забываем про бархатный сезон — это курорты Краснодарского края, Крым. В сентябре там и отдыхающих поменьше, и климат более мягкий. Для тех, кто плохо переносит сильную жару, очень комфортная погода в сентябре», — отмечает Светлана Фоменко из НАТО.
Возможно, Крым в сентябре — сейчас самый доступный вариант: в «Свобода Трэвел» есть путёвки на 6 ночей для двоих с вылетом 10 сентября всего за
Цена билетов в Сочи снижается в начале сентября. По данным сервиса Aviasales, билеты на рейс авиакомпании «Победа» с вылетом из Новосибирска 28 августа и возвращением 3 сентября стоят
Таиланд и Турция остаются самыми любимыми курортами у сибиряков уже очень много лет. А для тех, кому стандартный отдых уже надоел, НГС нашёл самые дешёвые туры в Африку с сафари и водопадами — такого в Азии точно не найдёшь.