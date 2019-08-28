Бархатные пляжи: путевки на море подешевели — но позволить их себе могут только бездетные

Путёвка к морю сейчас стоит около 33–35 тысяч на одного туриста

Увы, но наступила последняя неделя лета — кажется, буквально пару недель назад в Новосибирске открывали пляжи, а сейчас впору доставать пальто и ботинки. По ночам температура падает до всего 7 градусов тепла, а через неделю в городе начнёт опадать листва и пройдут дожди. Но если хочется продлить лето — самое время уехать на курорт: цены падают, а туристов уже не так много. НГС подготовил обзор, куда можно отправиться в начале сентября, чтобы подарить себе ещё один месяц лета.

Самый дорогой летний сезон остался позади, однако на морских курортах тепло и солнечно ещё будет до октября. Большинство отдыхающих предпочитают вернуться до начала осени, чтобы собрать детей в школу и не пропустить торжественные линейки. Сейчас можно купить путёвки в Турцию, Таиланд или на Хайнань дешевле, чем месяц назад, а на пляжах будет не так многолюдно.



«Август — самый высокий сезон — заканчивается. С 1 сентября начинается более низкий сезон, ведь дети идут в школу. Программы летние продолжаются, можно подобрать до октября Турцию, сезон ещё тёплый хороший. Таиланд и Юго-Восточная Азия — круглогодичные курорты, здесь множество предложений. Там всё, что нужно сибирякам, — солнце, море, фрукты. На ценах это также отражается, появляются акции от отелей. На все каникулярные даты высокий спрос, в том числе на зимние каникулы. В сентябре и перед декабрём поток сокращается в силу обстоятельств», — объясняет исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

Летние программы на морских курортах будут работать до октября Фото: Татьна Фатеева / НГС

По системе «Фортуна» (турист выбирает только класс отеля и тип питания) турагенство «Свобода Трэвел» предлагает путёвку «всё включено» на 6 ночей в турецком Кемере за 60 650 рублей на двоих, а вариант для одного стоит 35 733 рубля — вылет из Толмачёво 5 сентября.

Примерно за те же деньги можно побывать в Арабских Эмиратах. Coral travel предлагает тур на двоих в Дубай на 8 ночей в трёхзвёздночном отеле всего за 60 256 рублей — вылет из Новосибирска 8 сентября, завтраки включены в стоимость тура. Виза для граждан России в ОАЭ не нужна, бесплатную туристическую визу оформят в аэропорту, с ней в Эмиратах можно отдыхать 30 дней.



Лучшие варианты по соотношению количества дней и цены сейчас однозначно в Тае Фото: Татьна Фатеева / НГС

Отдых в любимом сибиряками Таиланде обойдётся чуть дороже, зато отпуск будет дольше. 13 ночей в Таиланде на двоих обойдутся минимум в 69 996 рублей — вылет в Паттайю 6 сентября, а обратно в Новосибирск 19 сентября. В путёвку входят перелёт, проживание в трёхзвёздочном отеле и завтраки — такие условия сейчас предлагает Pegas Touristik. Неделя на «китайских Гавайях» — острове Хайнань — с вылетом 9 сентября обойдется на двоих в 64 240 рублей в турагентстве «География». В пределах 70 тысяч на двоих можно найти путёвки на курорты Испании. Например, всё по той же системе «Фортуна» через агенство Coral Travel можно купить путёвку на 6 ночей в Коста Брава за 88 905 рублей, но нужна действующая шенгенская виза. Виза на каждого человека стоит 5211 рублей, а ещё нужно будет купить страховку за 819 рублей.

Всего за 32 тысячи на двоих можно найти туры на 6 ночей в Болгарию с 14 сентября, однако это цена для вылета из Москвы у «Географии». Самые дешёвые билеты до Москвы и обратно на нужные даты для одного человека сейчас, по данным сервиса Skyskanner, стоят 16 337 рублей — вместе с ними стоимость отпуска возрастает вдвое. Плюс за визы придётся заплатить 8984 рублей. В итоге набегают те же 70 тысяч рублей.



Вид на статую трёхликой богини Гуаньинь на острове Хайнань Фото: Дарья Януш / НГС



Также авиакомпания «Сибирь» предлагает прямые рейсы до Баку с вылетом 18 сентября и возвращением домой 27 сентября за 22 724 рубля, а до Еревана — за 23 089 рублей. Через сервис поиска жилья в столице Азербайджана сейчас можно найти двухместный номер в отеле всего за 11 548 рублей за 9 ночей, в Ереване за проживание в отеле придётся отдать минимум 16 139 рублей за те же 9 ночей. Хостелы в Ереване стоят гораздо дешевле — спальное место на 9 ночей можно найти от 2332 рублей, а снять квартиру через Airbnb можно всего за 9413 рублей. В сентябре на российских курортах также наступает бархатный сезон, эксперты туристической сферы отмечают, что некоторые клиенты специально выбирают его из-за приятной погоды. «Не забываем про бархатный сезон — это курорты Краснодарского края, Крым. В сентябре там и отдыхающих поменьше, и климат более мягкий. Для тех, кто плохо переносит сильную жару, очень комфортная погода в сентябре», — отмечает Светлана Фоменко из НАТО.

Возможно, Крым в сентябре — сейчас самый доступный вариант: в «Свобода Трэвел» есть путёвки на 6 ночей для двоих с вылетом 10 сентября всего за 45 831 рубль, этот же тур для одного туриста стоит 23 269 рублей. Чуть дешевле — 42 291 рубль — обойдутся для двух туристов 6 ночей в Евпатории с 19 сентября.